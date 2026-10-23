Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khởi tố hai nữ giảng viên đại học trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Hai giảng viên đại học Đỗ Hạnh Dung, Trần Thị Thoa bị khởi tố cùng tám người khác trong đường dây sản xuất, mua bán gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả trên cả nước, thu lời bất chính gần 3 tỉ đồng.

Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tám người: Hoàng Văn Đạt (33 tuổi), Trần Anh Hào (31 tuổi), Hoàng Văn Dũng (33 tuổi), Đỗ Văn Hùng (55 tuổi, cùng trú tại TP.HCM), Nguyễn Văn Tình (38 tuổi, trú tại Đồng Nai), Hoàng Quốc Lập (32 tuổi, trú tại Lạng Sơn), Hoàng Minh Tưởng (32 tuổi), Hoàng Văn Nam (22 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hạnh Dung (47 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, giảng viên đại học) và Trần Thị Thoa (41 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh, giảng viên đại học).

Cả 10 bị can bị khởi tố về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng do Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá.

Qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện một số nghi phạm sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Quá trình truy xét, xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook "Hỗ trợ việc làm".

Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 2.

Bị can Trần Anh Hào tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24-9, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia làm bốn tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ các nghi phạm tại TP.HCM, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra xác định, hai nghi phạm cầm đầu là Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào đứng ra bàn bạc, góp vốn mua sắm máy móc gồm máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính... và hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học, văn phòng công chứng.

Đạt, Hào chào bán văn bằng giả với giá từ 1-2 triệu đồng/sản phẩm.

Để phục vụ sản xuất, các nghi phạm cầm đầu thuê Hoàng Văn Dũng với chi phí 6 triệu đồng/tháng để thực hiện các khâu cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt, Hào thiết lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố.

Trong đó Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Văn Nam, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Quốc Lập phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000 - 300.000 đồng/đơn hàng.

Đáng chú ý, nhóm cầm đầu đã móc nối với giảng viên đại học Đỗ Hạnh Dung, Trần Thị Thoa để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã làm rõ nhóm 20 người mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại.

Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 3.
Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 4.
Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 5.
Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 6.

Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả và các phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn - Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP Hà Nội cảnh báo hành vi mua bán, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật, làm suy giảm chất lượng lao động mà còn gây ra nhiều hệ lụy xã hội nguy hiểm.

Thực tế điều tra cho thấy một số cơ sở mầm non tư thục đã dùng bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự thiếu chuyên môn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn và bạo lực đối với trẻ em.

Cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp cần siết chặt khâu thẩm định hồ sơ, đồng thời người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả.

Hai nữ giảng viên đại học bị khởi tố trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ - Ảnh 8.Phá đường dây làm giả hàng chục ngàn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe

Công an Quảng Trị vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục ngàn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe. 6 người liên quan bị bắt.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: làm bằng giả giảng viên đại học chứng chỉ làm giả văn bằng Đỗ Hạnh Dung

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất