PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: Thiết bị y tế hiện đại nhưng không lạm dụng chỉ định

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham quan thiết bị mới - Ảnh: M.HIẾU

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại lễ khai trương hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 5 Tesla do Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức ngày 26-10.

Thiết bị hiện đại nhưng không lạm dụng chỉ định

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đây là hệ thống MRI 5 Tesla đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Hệ thống được kỳ vọng sẽ hỗ trợ khảo sát rõ hơn những tổn thương nhỏ, đặc biệt ở các trường hợp bệnh phức tạp mà những phương tiện chẩn đoán hiện có chưa cung cấp đầy đủ thông tin.

"Một em bé 8 tuổi bị động kinh tái phát, kháng trị. Với hệ thống MRI 3.0 Tesla, chúng ta có thể phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ. Nhưng khi sử dụng hệ thống 5.0 Tesla, chúng ta có thể xác định rõ hơn ổ loạn sản vỏ não, dù tổn thương chỉ có kích thước vài milimét", ông Hiếu dẫn chứng.

Ông Hiếu nêu rõ trong chẩn đoán hình ảnh, hình ảnh giải phẫu chính xác là rất quan trọng, nhưng đánh giá chức năng mới là một yếu tố quyết định.

Cộng hưởng từ là một trong những phương tiện có khả năng đánh giá chức năng mô và cơ quan, đặc biệt là những cơ quan quan trọng như não, tim và gan.

"Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị phải phục vụ đúng người bệnh, không lạm dụng chỉ định. Theo đó, bệnh viện định hướng ưu tiên hệ thống mới cho những ca bệnh khó, trường hợp cần phát hiện tổn thương sớm hoặc ca bệnh phức tạp như ung thư, thần kinh, tim mạch,… mà các hệ thống hiện có chưa cung cấp đủ thông tin.

Bên cạnh đó, dữ liệu hình ảnh sau khi được ẩn danh sẽ trở thành tài liệu học tập cho học viên của nhà trường.

Bệnh viện cùng các đối tác sẽ xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, hướng tới nâng cao năng lực chẩn đoán sớm đột quỵ và phát hiện các tổn thương tiền ung thư", ông Hiếu chia sẻ.

Các y, bác sĩ tham quan hệ thống cộng hưởng từ MRI 5 Tesla vừa khai trương tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: M.HIẾU

Phải xây dựng giá, chi phí dịch vụ phù hợp

Tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cũng nhấn mạnh giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở tính tiên tiến của thiết bị, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa thành hiệu quả thiết thực trong khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường và bệnh viện xây dựng kế hoạch khai thác thiết bị phù hợp với thế mạnh chuyên môn và nhu cầu thực tế; bảo đảm lựa chọn đúng chỉ định, kết quả chẩn đoán có giá trị và mang lại lợi ích cho người bệnh.

Đồng thời, xây dựng phương án cung cấp dịch vụ hợp lý cũng cần được chú trọng để người bệnh có thể tiếp cận kỹ thuật cao an toàn, hiệu quả.

Theo ông Hà, phát triển công nghệ chẩn đoán hình ảnh cần đi cùng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác nghiên cứu và từng bước làm chủ kỹ thuật. Kết quả nghiên cứu cần được đưa vào thực tiễn, tạo ra lợi ích cụ thể cho người bệnh.