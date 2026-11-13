Ông Trump nói gì với ông Huang trước ngày CEO Nvidia từ chức?

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AFP

Chia sẻ với nhà báo Stephen A. Smith tại Nhà Trắng ngày 12-11, ông Trump tiết lộ ông Jensen Huang đã chủ động gọi điện và chia sẻ về những hệ lụy mà bê bối tình ái đang gây ra cho gia đình.

"Tôi đã nói chuyện với ông ấy vào hôm qua. Ông ấy đang trải qua quãng thời gian tồi tệ như địa ngục. Điều khiến ông ấy cảm thấy day dứt nhất chính là vợ và gia đình của mình. Đó là những gì ông ấy đã tâm sự với tôi" - ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho ông Huang cùng những đóng góp của ông tại Nvidia.

Khi nhà báo Smith đặt câu hỏi liệu ông Huang có nên từ chức hay không, ông Trump nhận định điều này phụ thuộc vào việc người phụ nữ có quan hệ tình cảm với ông Huang có thực sự là gián điệp Trung Quốc hay không.

"Nếu người phụ nữ đó là gián điệp thì câu trả lời là có. Còn nếu cô ta không phải gián điệp, có lẽ mọi chuyện đã khác" - ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tái khẳng định quan điểm rằng ông Tim Cook, cựu CEO của Apple, nên là người kế nhiệm vị trí của ông Huang.

Theo trang Business Insider, ông Huang chính thức từ chức vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Nvidia vào ngày 12-11. Giám đốc tài chính (CFO) Nvidia Colette Kress đã được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, trong lúc hội đồng quản trị công ty này tìm kiếm nhân sự thay thế chính thức.

Trước đó vào ngày 8-11, ông Huang thừa nhận rằng bản thân đã không chung thủy. Hội đồng quản trị Nvidia sau đó thông báo đang tiến hành điều tra, làm rõ liệu vị CEO này có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Quyết định từ chức của ông Huang cũng được đưa ra sau khi tờ New York Times đăng tải bản tin tiết lộ ông từng có mối quan hệ ngoài luồng thứ hai với bà Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao tại Nvidia và là cấp dưới trực tiếp của ông.

Ngay sau khi ông Huang rời ghế CEO Nvidia, Hãng tin Reuters tiếp tục đưa tin rằng ông còn có mối quan hệ thứ ba với một nữ nhân viên khác (giấu tên) của tập đoàn.