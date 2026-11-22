Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 20-11 - Ảnh: AP

Khi được hỏi ông muốn nhìn thấy đại diện nào của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống 2028, Tổng thống Donald Trump cho biết cả Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều “thể hiện xuất sắc”.

“Có khá nhiều người có thể trở thành ứng viên tiềm năng. Dĩ nhiên rồi, JD là Phó Tổng thống. Ông Marco cũng là một gương mặt nổi bật. Cả hai đều đang thể hiện xuất sắc.

Họ đều rất, rất được lòng dân. Nhưng cũng có thể xuất hiện một vài bất ngờ. Chúng ta có những gương mặt rất tiềm năng”, Tổng thống Donald Trump trả lời trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News.

Ngoài ông Vance và ông Rubio, một số chính trị gia Cộng hòa khác cũng được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng, gồm Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Thống đốc bang Georgia Brian Kemp và cựu Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin.

Về phía Đảng Dân chủ, Tổng thống Trump đã liệt kê một số gương mặt mà ông cho là tiềm năng, trong đó có bà Kamala Harris.

“Chúng ta bắt đầu thấy một số gương mặt nổi lên. Tôi hơi bất ngờ khi thấy bà Kamala Harris đang có màn thể hiện khá tốt. Tôi nghĩ Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của bang New York cũng rất ổn”, nhà lãnh đạo Mỹ nhận định.

Ngoài ra, ông cho rằng Đảng Dân chủ có thể sẽ xuất hiện thêm ứng viên tiềm năng nhưng chưa được biết đến.

Trước đó, vào ngày 20-11, ông Trump đã tổ chức một buổi họp báo kéo dài 90 phút tại Nhà Trắng, với sự tham gia của cả ông Vance và ông Rubio. Hãng tin AP mô tả đây là dịp mà ông Trump muốn “thử” các ứng viên tiềm năng của mình khi để họ hiện diện xuyên suốt buổi họp báo. Ông Vance và ông Rubio khẳng định họ là những người bạn thân thiết, tuy nhiên cả hai đều chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc có ra tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không. Giới phân tích đánh giá ông Vance và ông Rubio là hai trong số những ứng viên có khả năng tham gia tranh cử cao nhất.