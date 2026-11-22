Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 20-11, với ông Vance (bên trái) và ông Rubio (bên phải) đứng sau - Ảnh: AFP



Ngày 21-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đối diện câu hỏi quen thuộc: ông muốn đại diện nào của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm 2028 - cuộc bầu cử mà ông không được phép tham gia.

Và cũng một lần nữa, ông nhắc đến hai cái tên - Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, kèm nhận xét cả hai "đều đang thể hiện xuất sắc".

Câu hỏi "Vance hay Rubio" không còn mới. Theo ABC News, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông Trump đã nhiều lần hỏi đồng minh và các nhà tài trợ muốn ai trong hai người kế thừa ông, nhưng chính ông chưa bao giờ trả lời dứt khoát.

Điều mới là ông Rubio đang ngày càng được đánh giá cao trên đường đua năm 2028. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa ai trả lời được: liệu ông có muốn tranh cử?

Ông Rubio có thật sự muốn tranh cử?

Trả lời tạp chí Vanity Fair năm 2025, ông Rubio nói sẽ là một trong những người đầu tiên ủng hộ ông Vance nếu người bạn thân ra tranh cử. Tháng 9-2026, trả lời kênh RCN của Colombia, ông khẳng định "hiện không có kế hoạch" tranh cử.

Sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, ông bác tin cân nhắc từ chức để chuẩn bị tranh cử.

Trả lời New York Times, ông khẳng định sẽ phục vụ chính quyền ông Trump đến hết nhiệm kỳ: "Tôi thực sự sẽ không nói về năm 2028 nữa".

Theo CNN, hồi đầu nhiệm kỳ, ông Rubio còn nói với đồng minh rằng ông không định tranh cử và muốn tìm một công việc thu nhập cao ở khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, nội bộ Đảng Cộng hòa dường như có toan tính khác. Theo ABC News hồi tháng 3-2026, một nhóm nhà tài trợ đã âm thầm bàn cách thúc đẩy tương lai chính trị của ông.

CNN cho biết sau bầu cử giữa kỳ, ngày càng nhiều chính khách Cộng hòa tìm cách đẩy ông Rubio vào cuộc đua.

Lực lượng hậu thuẫn lớn nhất của ông Rubio là phe diều hâu, ủng hộ cuộc chiến với Iran.

Vật đổi sao dời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm ở Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 19-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Bước ngoặt là cuộc bầu cử giữa kỳ. Vì tích cực tham gia vận động tranh cử, ông Vance đã phải chịu đòn đau về tín nhiệm khi Đảng Cộng hòa thất bại. Tồi tệ hơn, việc ông thẳng thắn quy thất bại cho cuộc chiến ở Iran còn khiến ông Trump phật ý.

Theo New York Times, Tổng thống muốn cấp phó khẳng định quyết định tấn công Iran là đúng - điều ông Rubio đã chủ động làm nhiều lần. Ông Trump sau đó đã rút ông Vance khỏi đàm phán hòa bình với Iran.

Ngược lại, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila ngày 17-11, ông Trump công khai khen: "Marco có đang làm tốt công việc không? Ông ấy thật tuyệt vời".

Thăm dò dư luận cũng phản ánh sự đảo chiều. Một năm trước, khảo sát của Emerson College cho thấy chỉ 6% cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Rubio, so với 54% dành cho ông Vance.

Khảo sát công bố ngày 19-11 cho kết quả ngược lại: ông Rubio 44%, ông Vance 24%.

Dù vậy, cuộc đua chưa ngã ngũ, khi khảo sát của Echelon Insights cùng thời điểm vẫn cho ông Vance dẫn trước khá xa.

Chính thái độ của ông Rubio cũng đang đổi. Theo CNN, gần đây ông đã thôi nhắc lại cam kết đứng sau ông Vance và muốn chờ xem cuộc đua diễn biến ra sao trong vài tháng tới rồi mới quyết định.

Ba kịch bản có thể xảy ra

Ông Vance và ông Rubio không ít lần khẳng định có quan hệ thân thiết - Ảnh: AP

Kịch bản thứ nhất là ông Vance chủ động không ra tranh cử.

Ngày 13-11, CNN dẫn lời khoảng 10 đồng minh và cố vấn cho biết Phó Tổng thống đang cân nhắc nghiêm túc khả năng này. Lý do là về cá nhân, gia đình ông đông con hơn, với sự ra đời gần đây của người con thứ tư.

Về chính trị, ông gặp nhiều bất lợi khi phong trào MAGA - cội nguồn sức mạnh của ông - đang rạn nứt sâu sắc và cuộc chiến Iran chưa thấy hồi kết.

"Ông ấy mới 42 tuổi. Có thể chưa phải lúc của ông ấy", một nguồn tin nói với CNN.

Kịch bản thứ hai là ông Rubio ra tranh cử. Một cố vấn của ông Trump nói với CNN rằng ông Rubio yêu công việc hiện tại, nhưng có một phần trong ông luôn muốn làm tổng thống.

Nếu ông Vance rút lui, rào cản lớn nhất của ông Rubio là lời hứa không đối đầu với bạn thân sẽ không còn.

Tuy vậy, theo báo The Hill, một số đồng minh cho rằng ông có lợi hơn nếu đứng ngoài năm 2028, làm việc ở khu vực tư nhân rồi trở lại vào năm 2032.

Kịch bản thứ ba, được xem là "liên danh trong mơ", là hai ông bắt tay nhau ra tranh cử.

Theo ABC News, ông Trump từng nói muốn thấy hai ông bắt tay trong một liên danh, dù không nói ai đứng đầu.

Liên danh này có thể dung hòa cánh dân túy của ông Vance với cánh truyền thống, diều hâu của ông Rubio. Nhưng tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hồi tháng 5, ông Vance tỏ ra không mặn mà, nói đây là một trong số ít chủ đề ông ít muốn bàn nhất.

Dù kịch bản nào xảy ra, tiếng nói của ông Trump vẫn mang tính quyết định. Theo CNN, quyết định của ông Rubio vẫn gắn với việc có được ông Trump ủng hộ hay không.

Đến nay, ông Trump chưa nói sẽ ủng hộ ai. Giới phân tích nhận định nhiều khả năng ông sẽ chờ đến khi cục diện rõ ràng hơn, từ kết cục cuộc chiến Iran đến quyết định của ông Vance, rồi mới lên tiếng.