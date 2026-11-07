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Ông bà nuôi cháu 'vướng' gì thì luật bổ sung, cho nhận làm con nuôi sẽ gây đảo lộn?

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Đề xuất cho phép ông bà nhận cháu làm con nuôi trong những trường hợp đặc biệt đang nhận được nhiều ý kiến, đa số không đồng tình. Bạn đọc băn khoăn về quan hệ gia đình, cách xưng hô và những vướng mắc pháp lý.

Đề xuất ông bà nhận cháu làm con nuôi: Người lo đảo lộn quan hệ gia đình, người mong gỡ vướng mắc - Ảnh 1.

Đề xuất cho phép ông bà nhận cháu làm con nuôi - Ảnh minh họa: AI

Đối với đề xuất này của một đại biểu, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận, bày tỏ những quan điểm khác nhau.

Quan hệ gia đình có thể bị đảo lộn

Bạn đọc Dương Văn Tuấn thắc mắc liệu cách xưng hô trong gia đình như thế nào? Từ gọi cháu biến thành con có gì xung đột trong gia đình không?

Một bạn đọc khác cũng bày tỏ sự băn khoăn: "Nghĩ sao mà ông bà nhận cháu làm con nuôi vậy? Con là anh em với cha mẹ à?".

Bạn đọc có email "lanh****@gmail.com" cho rằng việc này sẽ khiến quan hệ giữa người cháu với các thành viên khác trong gia đình bị đảo lộn. "Nói chung đây là kiến nghị không thể chấp nhận được", bạn đọc này nêu ý kiến.

Trong khi đó bạn đọc Trần Hải cho rằng nếu ông bà thương và muốn chăm lo nhiều hơn cho một người cháu trong số các cháu, chẳng hạn vì cháu mất cha, mẹ hoặc vì một lý do nào đó, thì cứ thực hiện quyền yêu thương đó. Không ai được ngăn cản tình cảm này.

Tuy nhiên nếu chuyển sang quan hệ con nuôi, sẽ phát sinh những rắc rối trong quan hệ dòng họ. Khi đó người cháu vốn là cháu của cô, chú, dì sẽ trở thành em của họ.

Đề xuất mở rộng trách nhiệm pháp lý cho quan hệ ông bà - cháu

Bạn đọc Vu Nguyên cũng đưa ra quan điểm ông bà hoàn toàn có thể yêu thương, quan tâm, chăm sóc một người cháu nhiều hơn những người cháu khác. Thậm chí có thể lập di chúc để lại phần thừa kế cho một người cháu nhiều hơn những người còn lại. 

Những việc này đều có thể thực hiện trong quan hệ ông bà - cháu, vì vậy không cần thiết phải chuyển thành quan hệ cha mẹ - con, gây phức tạp về cách xưng hô và tình cảm gia đình.

Theo bạn đọc này, nếu có những vấn đề mà pháp luật chỉ cho phép quan hệ cha mẹ - con giải quyết, trong khi quan hệ ông bà - cháu chưa thể thực hiện được, có thể xem xét cập nhật, bổ sung quy định để quan hệ ông bà - cháu cũng có thể giải quyết những vấn đề đó.

Bạn đọc có nickname "LÊ" cho rằng khi cháu mồ côi, ông bà đã có quyền nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy bảo. Khi đó ông bà chính là người giám hộ của trẻ. 

Thay vì nhận cháu làm con nuôi, chính quyền có thể cấp giấy xác nhận cháu nội hoặc cháu ngoại (ghi rõ họ tên) được ông bà nuôi dưỡng và ông bà là người giám hộ kể từ ngày, tháng, năm cụ thể.

Ở chiều ngược lại, bạn đọc Nguyễn Đồng Dũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này. Bạn đọc chia sẻ bản thân và vợ không có nhu cầu sinh con hay làm cha mẹ. Tuy nhiên ông bà hai bên lại mong muốn có cháu đến mức từng đề xuất hai vợ chồng sinh con rồi để ông bà đứng tên trên giấy khai sinh và nuôi dưỡng với tư cách cha mẹ.

Theo bạn đọc Nguyễn Đồng Dũng, sau khi tìm hiểu quy định pháp luật, gia đình được biết Luật Nuôi con nuôi năm 2010 không cho phép ông bà nhận cháu làm con nuôi. 

Vì vậy đến nay gia đình vẫn chưa tìm được phương án nào vừa phù hợp với quy định pháp luật, vừa đáp ứng được mong muốn và trách nhiệm thực tế của các thành viên.

Đề xuất ông bà nhận cháu làm con nuôi: 'Con lại thành anh em với cha mẹ?' - Ảnh 3.Khi ông bà nhận cháu làm con nuôi?

Kiến nghị nghiên cứu cơ chế ngoại lệ cho phép ông bà nhận cháu, anh chị em ruột nhận nhau làm con nuôi trong những trường hợp đặc biệt đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm về cách làm luật.

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    Chủ đề: con cháu con nuôi ông bà nhận cháu làm con nuôi bạn đọc ông bà

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