Dỡ công trình siêu mỏng 13,8m² trước nhà dân sau 16 năm, chủ nhà vui mừng cảm ơn chính quyền

Hiện trạng Trạm dân phòng khu vực II trước đây - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 7-11, bức tường cuối cùng của công trình siêu mỏng rộng 13,8m² tại số 581 Hoàng Diệu (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) được đập bỏ.

Sau hơn 16 năm bị công trình này chắn gần hết mặt tiền, căn nhà số 583A Hoàng Diệu của gia đình bà Võ Thị Thu Thủy cuối cùng cũng được nhìn thấy khoảng không gian thông thoáng phía trước.

Công trình 13,8m² "đè" trước nhà, gia đình được trả lại khoảng trời

"Gia đình tôi đã chờ suốt 16 năm cho khoảnh khắc này. Công trình 13,8m² này tháo đi, nhà tôi như được trả lại khoảng trời. Sau khi công trình được đập bỏ, nhà tôi cũng thuê thợ hạ cốt nền xuống để thuận tiện ra vào nhà", bà Thủy vui mừng chia sẻ.

Bà Thủy cho biết trong suốt bốn ngày qua, kể từ khi công nhân thực hiện những nhát búa đầu tiên để tháo dỡ công trình, bà vui đến mức không ngủ được.

Không chỉ là niềm vui khi mặt tiền căn nhà được giải phóng, với bà, đây còn là cảm giác trút bỏ được nỗi bức xúc đã đeo đẳng gia đình suốt nhiều năm.

Căn nhà của bà Thủy "lộ diện" sau 16 năm bị công trình siêu mỏng án ngữ phía trước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) tháo dỡ công trình siêu mỏng làm Trạm dân phòng khu vực II tại số 581 Hoàng Diệu, trước nhà bà Thủy những ngày qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Công trình tại số 581 Hoàng Diệu có hình dáng đặc biệt, ngang gần 10m nhưng chiều sâu chưa đầy 2m, tổng diện tích chỉ 13,8m².

Nằm ngay phía trước nhà bà Thủy, công trình này được sử dụng làm Trạm dân phòng khu vực II, trở thành vật cản che khuất gần hết mặt tiền căn nhà suốt hơn 16 năm.

Trong thời gian dài, bà Thủy đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền, HĐND thành phố Đà Nẵng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố xem xét, giải quyết dứt điểm công trình xây dựng không phép trên phần đất công, bởi việc công trình án ngữ trước nhà ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và mặt tiền của gia đình.

Đến nay khi công trình được tháo dỡ, bà Thủy bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn chính quyền phường Hòa Cường đã quan tâm, quyết liệt giải quyết kiến nghị kéo dài của gia đình.

Hiện trạng công trình siêu mỏng trước khi được tháo dỡ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tháo dỡ công trình siêu mỏng kết hợp cải tạo vỉa hè

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường, việc tháo dỡ Trạm dân phòng khu vực II tại số 581 Hoàng Diệu được thực hiện kết hợp với dự án cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Hoàng Diệu.

Theo đó, dự án tiến hành tháo dỡ toàn bộ bó vỉa, vỉa hè hiện trạng, đầu tư mới vỉa hè lát đá trên nền bê tông xi măng, thay bó vỉa và các đan hố ga. Dự án dự kiến hoàn thành ngày 8-12-2026.

Trước đó như Tuổi Trẻ đã thông tin, khu đất rộng 13,8m² này nằm trong khuôn viên nhà kho của Công ty Xăng dầu khu vực V. Qua nhiều lần quy hoạch, mở đường, phần diện tích này thuộc sở hữu nhà nước.

Năm 2010, một hộ dân có đất liền kề đã lấn chiếm, tự ý xây dựng ki ốt để kinh doanh trên phần đất nói trên. Phát hiện vụ việc, chính quyền quận Hải Châu khi đó đã ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng không phép, đồng thời giao UBND phường Hòa Thuận Đông quản lý chặt chẽ phần đất đã thu hồi.

Đến năm 2013, UBND phường Hòa Thuận Đông quyết định giao Đội dân phòng khu vực II quản lý phần đất này để tổ chức trực, tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đó công trình được sử dụng làm trạm dân phòng. Tuy nhiên theo ghi nhận trước đây, cửa công trình thường xuyên đóng kín, hiếm khi có người làm việc.

Ngày 23-6-2026, Tuổi Trẻ có bài phản ánh về công trình siêu mỏng này. Sau phản ánh, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo liên quan đến kiến nghị của bà Thủy, yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn địa phương hoàn tất thủ tục xử lý, tháo dỡ công trình theo quy định. Sau hơn 16 năm tồn tại, công trình siêu mỏng 13,8m² cuối cùng đã được tháo dỡ. Với gia đình bà Thủy, những nhát búa cuối cùng không chỉ phá bỏ một bức tường chắn trước nhà, mà còn khép lại hành trình 16 năm kiên trì kiến nghị để đòi lại mặt tiền thông thoáng.