Xe tải tông gãy cần chắn đường sắt khi tàu đang đến

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe tông vào cần chắn khiến bộ phận này cùng các phụ kiện đi kèm bị hư hỏng - Ảnh: C08

Ngày 7-11, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) vừa xử lý trường hợp tài xế xe tải không chấp hành tín hiệu cảnh báo khi tàu sắp đến, tông gãy cần chắn đường sắt.

Khoảng 9h15 ngày 6-11, tại Km8+367 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn qua khu vực Đại Thanh (Hà Nội), một xe tải đã cố tình vượt qua đường ngang khi hệ thống đèn cảnh báo đang hoạt động.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe tông vào cần chắn khiến bộ phận này cùng các phụ kiện đi kèm bị hư hỏng. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1 đã làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng xác định tài xế xe tải là ông N.V.Q. (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội).

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu đèn cảnh báo khi tàu sắp đến tại đường ngang, theo khoản 9, Điều 13 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung).

Với hành vi này, tài xế Q. sẽ bị xử phạt từ 20-25 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe của ông này, lập hồ sơ để xử lý theo quy định.