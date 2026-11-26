Nano S05 có chiều dài chỉ nhỉnh hơn Honda SH một chút - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Chương trình Trên Ghế đã phân tích những điểm đáng chú ý trên TMT Nano S05, mẫu ô tô điện siêu nhỏ dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam trong tương lai gần.

Theo đánh giá, Nano S05 có những lợi thế riêng về kích thước, giá bán và giải pháp sạc pin. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng tồn tại một số giới hạn.

Giá dự kiến từ 120 triệu đồng

TMT Nano S05 dự kiến có hai phiên bản, với giá bán dao động từ 120 - 150 triệu đồng, chỉ tiệm cận một chiếc Honda SH 350i (từ 151,4 triệu đồng). Nếu mức giá này được giữ nguyên khi mở bán, đây sẽ là một trong những mẫu ô tô điện dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam.

Điểm gây chú ý đầu tiên là kích thước của xe. Nano S05 có chiều dài chỉ 2.280mm, rộng 1.290mm và chiều dài cơ sở 1.560mm.

Để dễ hình dung, một chiếc Honda SH có chiều dài khoảng 2.090mm. Như vậy, Nano S05 chỉ dài hơn mẫu xe tay ga này khoảng 190mm.

Với kích thước nhỏ như vậy, Nano S05 được kỳ vọng có thể di chuyển linh hoạt trên những tuyến phố đông đúc, đồng thời thuận tiện hơn khi tìm chỗ đỗ xe hoặc sử dụng trong các không gian chật hẹp.

Theo người dẫn chương trình Trên Ghế, đây là một trong những lợi thế lớn nhất của Nano S05, đặc biệt với những người sinh sống tại các đô thị lớn, nơi diện tích đỗ xe ngày càng hạn chế.

Tuy nhiên, kích thước nhỏ cũng đồng nghĩa không gian sử dụng bị giới hạn.

Khoang lái chỉ trang bị ở mức tối giản - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Nano S05 chỉ được thiết kế với hai ghế ngồi, phù hợp với người thường xuyên di chuyển một mình hoặc có thêm một người đồng hành.

Khoang nội thất được bố trí đơn giản, với màn hình hiển thị thông tin người lái, vô lăng hai chấu, ghế chỉnh cơ và phanh tay cơ.

Dù thuộc nhóm ô tô giá rẻ, Nano S05 vẫn có ghế bọc da. Hệ thống điều hòa chỉ có chức năng làm mát, chưa có chế độ sưởi.

Chương trình Trên Ghế nhận định thiết kế này phù hợp với mục đích sử dụng của một chiếc ô tô cá nhân, phục vụ những chuyến đi ngắn hằng ngày hơn là nhu cầu di chuyển của cả gia đình.

Pin tháo rời có thể mang về nhà sạc

Về vận hành, TMT Nano S05 sử dụng động cơ điện công suất khoảng 16 mã lực, dẫn động cầu sau và có tốc độ tối đa 63km/h.

Với thông số này, mẫu xe được định vị chủ yếu để phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố, thay vì những hành trình dài hoặc thường xuyên chạy ở tốc độ cao.

Người dẫn chương trình cho rằng Nano S05 phù hợp nhất với việc di chuyển ở tốc độ vừa phải, khoảng 40km/h trở xuống. Theo đánh giá cá nhân, đây cũng là khoảng tốc độ phù hợp với đặc điểm kích thước và mục đích sử dụng của xe.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nano S05 là tùy chọn pin tháo rời. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin cố định, trong khi phiên bản cao hơn có hai viên pin tháo rời bố trí phía dưới ghế ngồi.

Dung lượng pin được đề cập là 8,7kWh, với quãng đường di chuyển của phiên bản cao cấp khoảng 150km sau mỗi lần sạc đầy.

Pin có thể tháo rời là một lợi thế - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Nano S05 chỉ hỗ trợ sạc AC, thời gian sạc dự kiến khoảng 5 giờ. Tuy nhiên, khả năng tháo rời pin được xem là giải pháp đáng quan tâm đối với những người không có chỗ đỗ xe kèm nguồn điện.

“Không phải ai sở hữu ô tô điện cũng có chỗ đỗ xe thuận tiện để cắm sạc. Với pin tháo rời, người dùng có thể mang pin về nhà để sạc mà không cần đưa cả chiếc xe đến nơi có nguồn điện”, người dẫn chương trình Trên Ghế nhận xét.

Cách bố trí này có thể mang lại sự linh hoạt cho người sinh sống tại những khu vực diện tích hạn chế, đặc biệt là nhà trong ngõ nhỏ hoặc nơi không có vị trí sạc ô tô riêng.

Về lý thuyết, nếu nhà sản xuất cung cấp pin dự phòng, người dùng còn có thể áp dụng cách thức tương tự "đổi pin", nghĩa là thay pin đã hết năng lượng bằng viên pin được sạc đầy sẵn để tiếp tục di chuyển.

Khả năng tháo rời cũng có thể giúp việc kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế pin thuận tiện hơn khi sử dụng lâu dài.

Phù hợp đi phố, nhưng có những giới hạn cần cân nhắc

Theo đánh giá của chương trình Trên Ghế, Nano S05 phù hợp với người cần một chiếc ô tô nhỏ gọn để đi làm, đi chợ hoặc thực hiện những chuyến đi ngắn trong thành phố.

Kích thước nhỏ giúp xe dễ xoay xở trong không gian hẹp, trong khi tùy chọn pin tháo rời có thể giải quyết phần nào bất tiện về vị trí sạc.

Tuy nhiên, Nano S05 không hướng đến nhu cầu sử dụng đa dụng.

Có thể nói, khả năng sử dụng Nano S05 giống một chiếc xe máy có mái che - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Với hai ghế ngồi, không gian chứa hành lý hạn chế, công suất động cơ thấp và quãng đường di chuyển khoảng 150km, mẫu xe này khó đáp ứng những chuyến đi xa hoặc nhu cầu chuyên chở nhiều người.

Thời gian sạc khoảng 5 giờ cũng là yếu tố cần tính toán nếu người dùng thường xuyên phải di chuyển liên tục trong ngày.

Hiện giá bán chính thức và trải nghiệm vận hành thực tế của TMT Nano S05 vẫn là những yếu tố cần chờ thêm thông tin khi mẫu xe được đưa ra thị trường.

Chương trình Trên Ghế được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hằng tuần.