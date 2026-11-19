Nano S05 dự kiến sắp được mở bán ở Việt Nam.

TMT Motors chuẩn bị giới thiệu Nano S05, mẫu ô tô điện mini hướng đến nhu cầu đi lại trong đô thị. Xe dự kiến được trưng bày công khai vào đầu tháng 12-2026, trước khi mở bán với hai phiên bản pin liền và pin tháo rời.

Điểm đáng chú ý nhất của Nano S05 là kích thước dài, rộng, cao lần lượt 2.280 x 1.290 x 1.590 (mm). Nếu mở bán, đây sẽ là mẫu ô tô có kích thước nhỏ nhất tại Việt Nam.

Chiều dài xe cũng chỉ nhỉnh hơn Honda SH khoảng 20cm.

Dù kích thước nhỏ gọn, Nano S05 vẫn có một số trang bị ngoại thất như đèn pha LED thấu kính đôi, dải đèn định vị LED và đèn hậu LED kết hợp đèn sương mù phía sau.

Xe sử dụng mâm thép 15 inch với ốp nhựa hai tông màu, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng không có chức năng gập điện. Do chiều rộng thân xe hạn chế, kính chắn gió phía trước chỉ sử dụng một cần gạt mưa.

Nội thất được thiết kế đơn giản với vô lăng bọc da, tích hợp nút điều chỉnh âm lượng và các chức năng giải trí.

Phía sau vô lăng là màn hình điện tử khoảng 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth để nghe nhạc và hiển thị hình ảnh từ camera lùi. Nano S05 không có màn hình giải trí trung tâm. Thay vào đó, xe được bố trí giá đỡ điện thoại để người lái sử dụng ứng dụng bản đồ trên thiết bị cá nhân, kèm cổng sạc USB-A.

Hệ thống điều hòa có ba mức quạt gió nhưng không cho phép điều chỉnh nhiệt độ.

Nano S05 có cấu hình hai chỗ ngồi với vị trí ghế lái và ghế phụ được bố trí so le, thay vì ngang hàng như ô tô thông thường. Cách sắp xếp này nhằm tạo thêm không gian cho người ngồi trong điều kiện chiều rộng xe chỉ 1,29m.

Phía sau hai ghế là khoang chứa hành lý.

Nano S05 có hai cấu hình pin, gồm loại lắp cố định và loại tháo rời. Cả hai đều hỗ trợ sạc AC hoặc sử dụng bộ sạc cầm tay với nguồn điện gia đình 220V.

Phiên bản pin tháo rời cho phép người dùng lấy pin ra khỏi xe và kéo đi tương tự vali. Theo TMT Motors, thao tác tháo pin mất khoảng 15 giây. Người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng để sạc trực tiếp qua ổ điện dân dụng. Thiết kế pin tháo rời cho phép chủ xe sạc tại những nơi không thuận tiện đưa ô tô đến gần ổ điện hoặc chưa có trạm sạc cố định.

Với một bộ pin, Nano S05 có phạm vi hoạt động khoảng 75km. Khi sử dụng hai bộ pin, quãng đường tăng lên 150km. Trong khi đó, phiên bản pin cố định có phạm vi hoạt động khoảng 120km mỗi lần sạc. Xe có tốc độ tối đa khoảng 70km/h và hai chế độ lái Eco, Sport.

Ảnh: HOÀNG DŨNG