TMT Motors chuẩn bị giới thiệu Nano S05, mẫu ô tô điện mini hướng đến nhu cầu đi lại trong đô thị. Xe dự kiến được trưng bày công khai vào đầu tháng 12-2026, trước khi mở bán với hai phiên bản pin liền và pin tháo rời.
Xe sử dụng mâm thép 15 inch với ốp nhựa hai tông màu, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng không có chức năng gập điện. Do chiều rộng thân xe hạn chế, kính chắn gió phía trước chỉ sử dụng một cần gạt mưa.
Nội thất được thiết kế đơn giản với vô lăng bọc da, tích hợp nút điều chỉnh âm lượng và các chức năng giải trí.
Phía sau vô lăng là màn hình điện tử khoảng 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth để nghe nhạc và hiển thị hình ảnh từ camera lùi. Nano S05 không có màn hình giải trí trung tâm. Thay vào đó, xe được bố trí giá đỡ điện thoại để người lái sử dụng ứng dụng bản đồ trên thiết bị cá nhân, kèm cổng sạc USB-A.
Hệ thống điều hòa có ba mức quạt gió nhưng không cho phép điều chỉnh nhiệt độ.
Phiên bản pin tháo rời cho phép người dùng lấy pin ra khỏi xe và kéo đi tương tự vali. Theo TMT Motors, thao tác tháo pin mất khoảng 15 giây. Người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng để sạc trực tiếp qua ổ điện dân dụng. Thiết kế pin tháo rời cho phép chủ xe sạc tại những nơi không thuận tiện đưa ô tô đến gần ổ điện hoặc chưa có trạm sạc cố định.
Ảnh: HOÀNG DŨNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận