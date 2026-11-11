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Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

BYD vừa đăng ký bảo hộ thiết kế cho một mẫu ô tô siêu nhỏ 2 cửa tại Trung Quốc. Mẫu xe điện gây chú ý với ngoại hình bo tròn, dải đèn LED kéo dài và có sự tham gia thiết kế của cựu giám đốc thiết kế Audi.

Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi - Ảnh 1.

Mẫu xe điện hoàn toàn mới của BYD có thể là một chiếc ô tô siêu mini - Ảnh: BYD

Theo trang CarNewsChina, Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) ngày 10-11 đã công bố hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe điện siêu nhỏ mới của BYD.

Hồ sơ mang số đăng ký 202530748612.8, được nộp từ tháng 12-2025. Đáng chú ý, danh sách những người tham gia thiết kế có Wolfgang Egger, Giám đốc thiết kế toàn cầu của BYD, cùng Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi và Zhang Xi.

Hình ảnh trong hồ sơ cho thấy mẫu xe có thiết kế 2 cửa, thân xe ngắn và nhiều đường nét bo tròn. Phần đầu xe sử dụng bề mặt kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp dải đèn LED chạy ngang toàn bộ chiều rộng.

Bên dưới là phần cản trước được tạo hình thành hai tầng, với các đường cong mang lại diện mạo khá khác biệt so với những mẫu xe điện hiện tại của BYD.

Đặc biệt, cả đầu và đuôi xe đều sử dụng những đường nét tạo cảm giác như một khuôn mặt đang mỉm cười. Đây cũng là chi tiết nổi bật trong ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe mới.

Nhìn từ bên hông, chiếc xe có kiểu dáng nhỏ gọn, khoảng sáng gầm thấp và phần mui được bo cong. Tổng thể thiết kế hướng đến nhóm ô tô siêu nhỏ dành cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi - Ảnh 2.
Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi - Ảnh 3.
Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi - Ảnh 4.

Nhìn vào kích thước có thể thấy mẫu xe hướng tới nhu cầu di chuyển trong nội đô hơn là đi xa - Ảnh: BYD

Hiện BYD chưa công bố tên gọi, kích thước, cấu hình động cơ, dung lượng pin hay phạm vi hoạt động của mẫu xe này. Hãng cũng chưa xác nhận kế hoạch đưa sản phẩm vào sản xuất thương mại.

Dù sở hữu danh mục ô tô điện phong phú, BYD hiện chưa có sản phẩm thuộc phân khúc xe siêu nhỏ với kiểu dáng tương tự mẫu xe trong hồ sơ đăng ký.

Trước đó, hãng đã giới thiệu BYD Racco, mẫu ô tô điện thuộc phân khúc kei-car dành cho thị trường Nhật Bản. Tên gọi Racco, có nghĩa là rái cá biển trong tiếng Nhật, cho thấy mẫu xe này thuộc nhóm sản phẩm Ocean của BYD.

Trong khi đó, một trong những người tham gia thiết kế mẫu xe siêu nhỏ vừa xuất hiện là Zhao Binggen, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dynasty của BYD. Vì vậy, CarNewsChina đặt khả năng nếu được thương mại hóa, sản phẩm mới có thể thuộc dòng Dynasty.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự tham gia của Wolfgang Egger. Trước khi gia nhập BYD năm 2017, ông từng đứng đầu bộ phận thiết kế của Tập đoàn Audi, phụ trách công việc thiết kế cho cả Audi và Lamborghini.

Tại BYD, Wolfgang Egger tham gia phát triển nhiều sản phẩm như mẫu hatchback điện Seagull và sedan Han. Ông cũng góp phần định hình hai ngôn ngữ thiết kế Dragon Face và Ocean Aesthetics đang được hãng sử dụng.

Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi - Ảnh 5.

Không loại trừ khả năng người không bằng lái ô tô cũng ngồi sau vô lăng được nếu có thông số chỉ tương đương các mẫu xe máy điện học sinh - Ảnh: BYD

Thông tin về mẫu ô tô siêu nhỏ xuất hiện ngay sau khi BYD đánh dấu cột mốc sản xuất chiếc xe năng lượng mới thứ 19 triệu vào ngày 9-11. Mẫu xe đạt cột mốc này là Fang Cheng Bao Ti 9.

Dù vậy, việc đăng ký bảo hộ thiết kế chưa đồng nghĩa BYD chắc chắn sẽ sản xuất mẫu ô tô siêu nhỏ 2 cửa vừa lộ diện. Kế hoạch phát triển và thương mại hóa sản phẩm hiện vẫn chưa được hãng công bố.

Xe điện siêu mini dáng lạ, có bàn tay của cựu giám đốc thiết kế Audi - Ảnh 6.Ô tô điện siêu mini khiến ai cũng phải ngoái nhìn, được đi trên đường của người đi bộ

Một chiếc xe có hình dáng giống ô tô điện mini bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện trên làn đường dành cho người đi bộ ở New Zealand. Cứ ngỡ một vụ vi phạm giao thông, nhưng danh tính thực sự của chiếc xe có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Xe điện BYD Ô tô điện mini

    Dòng sự kiện: Xe điện

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