



Khu vực Kamchatka của Nga trong một trận động đất hồi năm 2025 - Ảnh minh họa: USGS

Theo Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Địa Trung Hải châu Âu (EMSC), trận động đất xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 28-11 (giờ Việt Nam), gần bờ biển phía đông bán đảo Kamchatka.

Theo Reuters, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 188km. Tâm chấn trận động đất ban đầu được xác định tại tọa độ 53,72 độ vĩ Bắc và 158,08 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết trận động đất không gây nguy cơ sóng thần đối với Philippines.

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