Động đất mạnh 7,8 độ tại Myanmar năm 2025 làm dịch chuyển đường ray - Ảnh: UNIVERSITY OF YANGON

Trận động đất 7,8 độ xảy ra tại Mandalay, Myanmar, năm 2025 khiến hơn 3.700 người thiệt mạng, đồng thời tạo ra một trong những vết đứt gãy trượt ngang dài nhất từng được ghi nhận.

Sự kiện này trở thành cơ hội để giới khoa học tìm hiểu sâu hơn về cách các trận động đất lớn hình thành và lan truyền, theo trang phys.org ngày 24-11.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications, nhóm khoa học quốc tế do các nhà nghiên cứu Mỹ, châu Âu và Myanmar phối hợp thực hiện đã xây dựng hàng trăm mô phỏng động lực học đứt gãy ba chiều của trận động đất 7,8 độ tại Myanmar năm 2025 trên siêu máy tính.

Nhóm kết hợp dữ liệu định vị GPS dài hạn, phép đo vệ tinh, bản ghi địa chấn từ nhiều nơi trên thế giới và cả video camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một đoạn đứt gãy trượt trên mặt đất.

Từ dữ liệu này, các nhà khoa học tính toán mức độ dịch chuyển tích lũy tại từng đoạn đứt gãy kể từ trận động đất lớn gần nhất.

Đây được xem là cơ sở ước tính lượng dịch chuyển có thể xảy ra khi đứt gãy giải phóng năng lượng.

Kết quả cho thấy những đoạn đứt gãy im lặng trong thời gian dài, bao gồm cả khu vực được xác định là khoảng trống địa chấn, có mức dịch chuyển trong trận động đất ít nhất tương đương lượng tích lũy trước đó. Ở những đoạn khác, mức dịch chuyển thậm chí còn lớn hơn.

Các nhà nghiên cứu gọi đặc điểm này là "khả năng dự báo mức dịch chuyển tối thiểu". Phát hiện gợi ý lịch sử hoạt động của đứt gãy có thể giúp xác định khu vực nào sẽ dịch chuyển nhiều hơn khi động đất xảy ra.

Theo phó giáo sư Alice-Agnes Gabriel thuộc Viện Hải dương học Scripps, Đại học California tại San Diego (Mỹ), phương pháp này có thể giúp dự báo một số đặc điểm của động đất lớn, như mức dịch chuyển, vị trí rung lắc mạnh và tốc độ lan truyền của vết đứt gãy.

Nhóm nghiên cứu dự định kiểm chứng phương pháp trên nhiều trận động đất khác, trong đó có trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và các kịch bản động đất lớn dọc đứt gãy San Andreas ở bang California (Mỹ).

Các nhà khoa học nhấn mạnh phương pháp này không thể dự báo chính xác thời điểm hay địa điểm xảy ra động đất.

Tuy nhiên, việc ước tính được mức độ dịch chuyển và rung chấn có thể hỗ trợ xây dựng bản đồ nguy cơ, thiết kế công trình và lập kế hoạch ứng phó thiên tai.