Người dân nhìn đống cặp sách, sách vở và giày dép trong lớp học sau vụ nổ tại trường học ở tỉnh Kunar (Afghanistan) ngày 28-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, ông Sami ul Haq Bayan, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Kunar, cho biết thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ tại ngôi trường xuất phát từ sự bất cẩn tại kho chứa vật liệu nổ của các công ty khai thác mỏ.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Mateen Qani xác nhận 10 người thiệt mạng và 110 người bị thương.

Ông Noor Rahman, người sống cạnh ngôi trường, kể lại đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy bụi bốc lên.

"Tôi lập tức chạy vào đám bụi vì các con tôi cũng ở trong trường. Tôi vào một căn phòng, nghe tiếng la hét, kêu cứu. Tôi nhìn thấy bàn tay cháu gái mình đang cử động. Tôi vội lao vào, dọn những viên gạch đổ nát và đưa cháu cùng những người bị thương khác ra ngoài" - ông kể.

Ông Haji Sulaiman, có con trai bị thương trong vụ nổ, cho biết đang trên đường đến một cửa hàng thì nghe thấy tiếng nổ và chứng kiến vụ việc.

"Tôi lập tức chạy về phía trường học. Khi đến nơi, tôi thấy nhiều trẻ em, một số đã tử vong, một số thì bê bết máu. Có chỗ mái nhà bị sập, tường đổ nát, ngôi trường gần như không còn gì" - ông Sulaiman kể.

Nhiều đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy người dân hối hả tận dụng mọi phương tiện sẵn có để đưa các em nhỏ bị thương đi cấp cứu.

Tỉnh Kunar, khu vực giáp biên giới với Pakistan, là nơi tập trung nhiều hoạt động khai thác mỏ. Vụ việc xảy ra chỉ ba tháng sau một vụ nổ tại một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương.