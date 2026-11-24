Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy nhà máy kẹo ở Serang, tỉnh Banten, Indonesia ngày 23-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 24-11, hơn 600 người thuộc lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát, Hội Chữ thập đỏ và các nhóm tình nguyện đang khẩn trương tìm kiếm 8 công nhân vẫn mất tích sau vụ cháy Nhà máy kẹo PT Fonusa Agung Mulia ở tỉnh Banten, gần thủ đô Jakarta.

Ông Al Amrad, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn tỉnh Banten, thông tin lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm ở phía sau nhà máy 3 tầng. Tuy nhiên do đống đổ nát, khói vẫn bốc lên và lửa liên tục bùng phát trở lại, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nhiều thi thể được tìm thấy gần lối đi dẫn đến cầu thang thoát hiểm, ở khu vực được cho là nơi đám cháy bắt đầu.

Một nhân viên cứu hộ tên Jajuli mô tả phần lớn nạn nhân được tìm thấy ở tầng 2, nhiều người bị cháy nghiêm trọng. Một số thi thể nằm gần nhau, cho thấy họ có thể đã mắc kẹt khi tìm đường thoát thân do hành lang quanh co, cầu thang gần nơi bùng phát cháy và sự cố thang máy.

Cảnh sát trưởng phụ trách bộ phận y tế tỉnh Banten, ông I Gusti Gede Dharma Arimbawa thông tin 26 thi thể được tìm thấy đã được xác nhận là nạn nhân vụ cháy. Trong đó có 7 nam, 9 nữ; 10 thi thể còn lại bị cháy quá nặng, không thể nhận dạng bằng mắt thường. Cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khoảng 300 công nhân đang có mặt bên trong nhà máy. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ một thiết bị làm mát ở tầng 2.

Các công nhân kể lại chuông báo cháy không phát tín hiệu. Họ chỉ kịp chạy thoát nhờ nghe tiếng đồng nghiệp hô hoán.

Cảnh sát Indonesia đã mở cuộc điều tra hình sự, sau khi phát hiện dấu hiệu cho thấy sự thiếu trách nhiệm có thể là một trong những nguyên nhân gây ra vụ cháy.

"Chúng tôi đã tìm thấy những dấu hiệu về hành vi phạm tội liên quan đến sự sơ suất", ông Zain Dwi Nugroho, Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Banten, trao đổi với báo chí.

Trước đó công ty khẳng định nhà máy thường xuyên diễn tập sơ tán, bảo trì lối thoát hiểm và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Phía công ty còn nói những hệ thống này vẫn hoạt động khi hỏa hoạn xảy ra.

Trong cuộc gặp với các gia đình nạn nhân hôm 23-11, đại diện công ty đã gửi lời xin lỗi và cam kết hỗ trợ những công nhân bị ảnh hưởng cùng thân nhân.

"Tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ", Giám đốc điều hành Steven Erwin Wijaya tuyên bố.

Nhà máy xảy ra hỏa hoạn sản xuất Milkita, thương hiệu kẹo sữa và các sản phẩm ăn vặt của Indonesia, hiện được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia.