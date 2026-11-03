Những loại thực phẩm giàu protein tốt cho người hay tập luyện thể thao

Thịt bò chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sự phục hồi và phát triển của cơ - Ảnh minh họa

Những thực phẩm giàu protein, creatine, omega-3 và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm đau nhức cơ, cải thiện khả năng phục hồi và nâng cao hiệu suất vận động.



Thịt bò nạc

Thịt bò chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sự phục hồi và phát triển của cơ bắp, bao gồm:

- Creatine: Hợp chất này làm tăng nguồn dự trữ năng lượng trong cơ bắp, giúp cơ bắp duy trì được cường độ tập luyện cao. Nó cũng hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp bằng cách giảm nồng độ các enzyme liên quan đến tổn thương cơ.

- L-carnitine: Phân tử này vận chuyển các axit béo vào ty thể, nơi chúng được chuyển hóa thành năng lượng. Quá trình này giúp bảo toàn một phần nguồn dự trữ glycogen (năng lượng) trong cơ bắp, cho phép bạn tập luyện lâu hơn và với cường độ cao hơn. Ngoài ra, nó còn giúp bảo toàn các axit amin để cơ thể sử dụng cho việc tái tạo cơ bắp sau khi tập luyện.

- Carnosine: Là một trong những chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong thịt, carnosine giúp giảm đau nhức và mỏi cơ bằng cách cân bằng nồng độ pH trong cơ thể.

Để đạt kết quả tốt nhất, hãy ăn thịt bò nạc sau khi tập luyện. Bạn có thể chế biến bằng cách nướng, xào cùng rau củ hoặc thêm vào các món hầm.

Ức gà

Ức gà là nguồn cung cấp protein nạc dồi dào. Loại thực phẩm này cũng chứa nhiều dưỡng chất tương tự thịt bò, như creatine, carnosine, beta-alanine và L-carnitine, dù với hàm lượng khác nhau. Tất cả các chất này đều có lợi cho quá trình phát triển và phục hồi cơ bắp.

Sau khi tập luyện, bạn có thể ăn riêng ức gà, hoặc ăn kèm với salad.

Cá

Có rất nhiều loại cá khác nhau, các loại cá giàu đạm bao gồm cá mòi, cá hồi, cá ngừ, cá tuyết. Các loại cá béo là lựa chọn tốt cho mỗi bữa ăn sau khi tập luyện, bởi đây là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào.

Omega-3 có tác dụng kháng viêm, giúp giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện với cường độ cao và hỗ trợ phục hồi nhanh hơn.

Các sản phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua và phô mai là những nguồn cung cấp protein giá rẻ, rất phù hợp để sử dụng trước và sau khi tập luyện. Các sản phẩm từ sữa rất giàu casein, một loại protein có trong sữa.

Cơ thể hấp thụ casein một cách chậm rãi, giúp duy trì nồng độ axit amin trong máu ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Điều này có thể hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp, đặc biệt là khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, canxi trong các sản phẩm từ sữa đóng vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng hệ xương chắc khỏe.

Trứng

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, với khoảng 6g protein trong mỗi quả trứng lớn. Nếu bạn có mong muốn bổ sung protein và tăng khối lượng cơ, nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng, khi lòng đỏ trứng chứa hơn 40% hàm lượng protein trong một quả trứng.

Bạn có thể ăn trứng trước hoặc sau khi tập luyện. Dù thường được chọn làm món ăn sáng, trứng cũng có thể được thêm vào các món hầm, mì hoặc các món ăn kết hợp với ngũ cốc để tăng cường lượng protein.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp protein dồi dào, đồng thời cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hạnh nhân cũng có hàm lượng vitamin E cao.

Nhờ đó, hạnh nhân trở thành món ăn nhẹ tuyệt vời cho các vận động viên và người tham gia tập luyện thể thao; vitamin E cùng các chất chống oxy hóa khác giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể - vốn là nguyên nhân có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và đau nhức.