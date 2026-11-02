Bạn đọc hiến kế để người miền Tây thôi cảnh vượt tuyến lên các bệnh viện trên TP.HCM

Nhiều bệnh nhân từ miền Tây kéo về đợi chờ khám chữa bệnh ở bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 TP.HCM - Ảnh: THANH HUYỀN

Dưới các bài viết, nhiều ý kiến bạn đọc đã gửi về bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, đồng thời mổ xẻ nguyên nhân và hiến kế những giải pháp thiết thực nhằm giải cứu các bệnh viện tuyến cuối và củng cố niềm tin cho y tế cơ sở.

Đường tìm sự sống đẫm mồ hôi của người dân miền Tây

Nhìn vào thực tế tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM từ sáng sớm, không khó để bắt gặp những gương mặt phờ phạc, mệt mỏi của các bệnh nhân sau chuyến xe đêm dài đằng đẵng từ miền Tây Nam Bộ.

Bạn đọc Hoàng Minh chia sẻ: "Sáng sớm vô bệnh viện bốc số, bắt chuyện với 10 người thì hết 8 người là người miền Tây rồi".

Cùng chung cảm xúc nghẹn ngào, bạn đọc Phạm Thị Ngoan tâm sự: "Đọc bài viết mà nghẹn ngào quá. Người bệnh hiểm nghèo vốn đã chịu nỗi đau đớn thể xác, nay lại thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền".

Bạn đọc Minh****@gmail.com cũng bộc bạch thêm rằng đa số người dân vùng sông nước khi bình thường thì cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng khi có bệnh thì khánh kiệt: "Đa số người dân ở đây không được tầm soát sức khỏe, cảm sốt nhức đầu thì ra tiệm thuốc mua vài liều về uống là xong. Còn khi phát hiện những triệu chứng nặng hơn thì gần như đã vào giai đoạn cuối. Rất nhiều trường hợp điều trị đến khánh kiệt, cuối cùng cũng không qua khỏi!".

Nỗi nhọc nhằn ấy không chỉ nằm ở đoạn đường hàng trăm cây số, mà còn nhân lên gấp bội bởi áp lực tài chính và nỗi sợ hãi tinh thần. Bạn đọc Vokh****@gmail.com cho rằng thu nhập của người làm tự do, công nhân ở quê không cao, chỉ đủ sống qua ngày, trong khi chi phí đi lại, ăn ở, trọ mỗi lần lên thành phố là một gánh nặng khổng lồ. Đặc biệt, nỗi ám ảnh lớn nhất của người bệnh chính là việc chờ đợi kết quả để rồi rơi vào cảnh "rớt toa".

Vì vậy bạn đọc jack bình luận: "Bệnh viện hẹn đợt sau thì họ đành phải quay về, tốn 2 lần tiền xe mà không được gì". Bạn đọc Hữu Nhân khẳng định thêm: "Người bệnh sợ nhất 'rớt toa'. Bệnh rồi mới thấy sức khỏe quý hơn vàng".

Vậy nguyên nhân cốt lõi nào khiến dòng người vẫn chấp nhận tốn kém gấp nhiều lần để vượt tuyến? Bạn đọc Van cho rằng yếu tố lớn nhất là niềm tin: "Cái chính là người dân miền Tây không tin tưởng tay nghề của y tế địa phương. Nhiều trường hợp đã xảy ra rồi nên họ thà tốn công tốn tiền đi lên TP.HCM khám còn hơn. Bác sĩ ở địa phương cần nâng cao trình độ và kỹ năng".

Đồng quan điểm, bạn đọc Xuân Nguyên phân tích rằng chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh chưa cao, chẩn đoán nhầm lẫn khiến người bệnh mất niềm tin.

Bên cạnh đó, rào cản về cơ chế chính sách và danh mục thuốc cũng là một "nút thắt" lớn. Bạn đọc TVT thông tin: "Rất nhiều loại thuốc biệt dược gốc, thuốc điều trị đích, thuốc thế hệ mới... chỉ được Bảo hiểm y tế thanh toán ở bệnh viện tuyến cuối hoặc hạng đặc biệt".

Tương tự, bạn đọc Toàn Long bổ sung thêm một thực tế nhiêu khê: "Do tuyến cơ sở làm xét nghiệm, cận lâm sàng rồi khi chuyển lên tuyến cuối phải làm lại từ đầu, cùng với các thuốc đặc trị thì bệnh viện tuyến cuối mới được duyệt, thành ra bà con tính toán đi 1 chỗ cho gọn luôn".

Ước vọng nâng tầm y tế vùng và đưa bác sĩ giỏi về gần dân

Nhiều người dân phải thuê nhà nghỉ để đợi được chữa bệnh ở TP.HCM - Ảnh: THANH HUYỀN

Trước bài toán quá tải trầm trọng tại các bệnh viện như Chợ Rẫy, Ung bướu hay Đại học Y Dược TP.HCM…, đông đảo bạn đọc đã đóng góp nhiều giải pháp căn cơ, thiết thực nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân miền Tây.

Cần khẩn trương hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng y tế vùng, đặc biệt là tại Cần Thơ. Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc các dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ.

Bạn đọc Nguyễn Hữu Minh nêu rõ: "Miền Tây Việt Nam chỉ có duy nhất bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ xây mãi chưa xong nên người bệnh buộc phải đổ về TP.HCM. Nhà nước nên đầu tư các bệnh viện tuyến cuối tại Cần Thơ có quy mô và trình độ chuyên môn tương tự TP.HCM để dân đỡ khổ".

Còn bạn đọc Giang kiến nghị: "Nên cấp thiết đầu tư 1 bệnh viện Trung ương ở miền Tây để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là bệnh nặng cho người dân miền Tây, để giảm áp lực cho các bệnh viện lớn tại TP.HCM".

Cần đầu tư toàn diện cho y tế tuyến tỉnh và nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ địa phương. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng chỉ khi tuyến cơ sở mạnh thì mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải. Như bạn đọc Tran phuc khẳng định: "Đầu tư mạnh cho y tế tuyến tỉnh chính là cách giải cứu các bệnh viện tuyến cuối!".

Bạn đọc Lê Nguyễn Long hiến kế thêm, các bệnh viện địa phương cần mạnh dạn thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận và triển khai kỹ thuật mới, đồng thời đầu tư chất xám cho đội ngũ cán bộ y tế thay vì luôn e dè, chờ đợi sự an toàn. Cùng lúc đó, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút bác sĩ giỏi về công tác tại các tỉnh miền Tây theo ý kiến của bạn đọc Hai Long.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong lúc chờ đợi hạ tầng y tế cơ sở được nâng cấp đồng bộ, bạn đọc Người Sài Gòn đưa ra giải pháp trước mắt nhằm giảm áp lực tại các bệnh viện lớn: "Tôi thiết nghĩ, các bệnh viện TP.HCM nên áp dụng công nghệ thông tin, đăng ký khám bệnh qua zalo, quy định rõ ràng, có đăng ký mới được khám, số lượng có hạn.

Tránh tình trạng cứ lên là khám, nhiều khi 3-4h sáng phải có mặt xếp hàng... Chứ cứ để trạng thái này, bệnh viện quá tải, người kéo lên quá đông, nhếch nhác...".

Bên cạnh đó, bạn đọc TMT đề xuất việc liên kết dữ liệu linh hoạt hơn: "Có những bệnh nhân chỉ cần tái khám định kỳ hoặc nhận kết quả xét nghiệm, liệu có thể hỗ trợ thực hiện một phần tại bệnh viện địa phương rồi kết nối với bác sĩ tuyến trên không?".