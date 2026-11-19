Thiên nhiên tuyệt đẹp và bình yên trong tranh Nguyễn Hồng Tuấn - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Nhưng các tác phẩm của 12 họa sĩ nhóm Mười Bốn trong triển lãm Miền xa miền gần này không chỉ mang đến cho người xem cơ hội được đắm chìm trong bầu không khí trong vắt yên bình, mà còn là cơ hội để soi lại mình, cách con người sống với thiên nhiên.

Mỗi người một đôi mắt nhìn thiên nhiên

Triển lãm là kết quả của hai workshop đi vẽ phong cảnh của nhóm Mười Bốn từ tháng 9 đến tháng 11.

Với màu, toan, giá vẽ và một tâm hồn nghệ sĩ khi nào cũng khao khát thiên nhiên, họ cùng nhau lên đường. Một chuyến về với thung lũng Bắc Sơn yên bình, tươi đẹp vùng miền núi phía Bắc. Một chuyến về với núi sông hùng vĩ của Phong Nha.

Họ cùng nhau sống "Một ngày khác", để "Nhìn vào thiên nhiên" (tên hai workshop của nhóm họa sĩ), cùng nhau chưng cất những vẻ đẹp của đất trời quê hương, hóa thạch những vẻ đẹp ấy lên tranh và mang chúng đến mọi người.

Cũng những núi những sông, những cây cỏ ruộng đồng ấy thôi, mà mỗi nghệ sĩ lại tìm ra một vẻ đẹp riêng của mình.

Một góc triển lãm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

12 họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt, mỗi người một tiếng nói khác biệt, mỗi người một đôi mắt nhìn thiên nhiên, cuộc sống.

Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa làm bừng sáng lên trong tranh những nắng, gió, làn sương buổi sớm. Thiên nhiên thuần khiết cảm giác như nhìn rõ từng hạt sương trên lá.

Lớn lên ở thành phố, luôn thèm khát thiên nhiên, nên những dịp được lăn vào thiên nhiên vắng vẻ mà vẽ khiến chị rất cảm động. Nét vẽ vì thế lắng đọng tình cảm.

Giữa một phòng tranh, các phẩm điêu khắc những chú chim nhỏ của Phùng Thanh Hồng như một quãng dừng dịu dàng để nghĩ về những tổ ấm.

Những chú chim nhỏ của Phùng Thanh Hồng - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Bất ngờ Nguyễn Hồng Tuấn

Trong khi đó 8 bức tranh phong cảnh của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn lại rung động người xem bởi mảng màu đẹp và nét ảo diệu của cảnh sắc.

Loạt tranh là một bất ngờ về Nguyễn Hồng Tuấn với những người theo dõi anh. Bấy lâu người yêu mỹ thuật biết tới anh như một họa sĩ đam mê vẽ tranh khỏa thân. Xưởng của anh hiện có cả ngàn bức tranh đề tài này.

Tuy thế, "người quen" vẫn nhận ra ngay cái hồn lãng mạn và sâu kín của Nguyễn hồng Tuấn trong loạt tranh phong cảnh.

Anh bảo núi ở Bắc Sơn trùng trùng điệp điệp, còn núi ở Phong Nha nhìn lên thấy những đỉnh nhọn vươn tới trời. Mỗi nơi một vẻ và nơi nào cũng khiến người họa sĩ đầy hứng khởi sáng tác. Người ngắm tranh dễ dàng cảm nhận từng nhịp rung động của người nghệ sĩ trong mỗi nét cọ.

Một trong số những bức tranh của Nguyễn Hồng Tuấn vẽ góc vườn hoang sơ tưởng không có gì đặc biệt, thực tế lại ẩn chứa câu chuyện đáng suy ngẫm.

Nguyễn Hồng Tuấn kể, anh đi vẽ ở một homestay ở Bắc Sơn. Ở đây, khu vườn đẹp, được chăm chút tỉ mỉ để phục vụ đón khách nước ngoài. Riêng một góc vườn dường như bị bỏ quên.

Nét hoang sơ bên cạnh những chăm chút của công nghiệp du lịch, góc vườn bỗng khiến người họa sĩ rung động mạnh. Anh quyết định phải vẽ lại vẻ đẹp này trước khi nó biến mất bởi cơn lốc du lịch mạnh mẽ đang hiện diện nơi này.

Một điều thú vị ở những triển lãm của nhóm Mười Bốn là các họa sĩ thường tổ chức vẽ trực họa ngay tại không gian triển lãm để người xem được cảm nhận quá trình sáng tác nên một tác phẩm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

"Phong cảnh miền núi nước mình khi chưa bị đô thị hóa, vẻ hoang sơ của chúng tác động tới người nghệ sĩ rất mạnh mẽ", họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn nói.

Các nghệ sĩ muốn giữ lại những hoang sơ yên bình này, mời mọi người cùng nhìn vào thiên nhiên để soi lại chính mình.