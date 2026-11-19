Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (phải), quyền giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Trần Minh Công (trái) tặng huy hiệu TP.HCM cho đại diện gia đình bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện - Ảnh: VĂN TRUNG

Sáng 19-11, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề thường xuyên, giới thiệu các tranh được tuyển chọn từ bộ sưu tập tranh do bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện hiến tặng cho bảo tàng năm 2025.

Câu chuyện mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 qua tranh

Ông Trần Minh Công - Quyền giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết bảo tàng tuyển chọn 18 tranh trưng bày là sáng tác của nhiều thế hệ họa sĩ gắn với mỹ thuật Đông Dương và môi trường nghệ thuật Gia Định - Sài Gòn.

Đó là bức tranh mang tên Hải quỳ của họa sĩ Lê Phổ; Phụ nữ Bắc vấn tóc trần, Rạng đông xanh của họa sĩ Vũ Cao Đàm; Tuồng đời của Bùi Xuân Phái; Chùa Thầy của Trần Phúc Duyên; Thiên thai của họa sĩ Phạm Tăng;

Một tòa thiên nhiên của họa sĩ Nguyễn Trung; Chải tóc của Trịnh Cung, Tắm trăng của họa sĩ Văn Đen...

Sự đa dạng về đề tài, chất liệu và phong cách hội họa của các tác giả phản ánh sự sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ, thể hiện diện mạo của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX.

Đây cũng là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục nghệ thuật, thưởng lãm của người yêu tranh.

Ông Lâm Nhân chia sẻ câu chuyện và tâm nguyện của gia đình trong hành trình đưa các tác phẩm nghệ thuật về nước - Ảnh: VĂN TRUNG

Phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM, đại diện gia đình bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện - chia sẻ với Tuổi Trẻ bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện quyết định trao tặng tranh lại cho bảo tàng vì muốn được nhiều người biết đến, nếu giữ lại ở nhà thì chỉ một vài người được biết.

“Lịch sử mỹ thuật nước nhà còn nhiều khoảng đứt đoạn, việc đưa các tác phẩm này về nước giúp lấp đầy phần đứt đoạn và mở rộng để người dân được chiêm ngưỡng. Đặc biệt chúng tôi mong muốn đưa các tác phẩm của người Việt học Mỹ thuật Đông Dương vẽ hồi hương để học sinh, sinh viên biết thế hệ ông cha ta đã sáng tác như thế nào”, ông Lâm Nhân cho biết thêm.

Phát huy giá trị bộ sưu tập tranh hiến tặng

Ông Trần Minh Công chia sẻ một trong những cam kết của bảo tàng là bảo quản, giữ gìn và phát huy các giá trị của những tác phẩm mỹ thuật do bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện hiến tặng.

"Hôm nay Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc không gian trưng bày này giới thiệu các tác phẩm tuyển chọn từ bộ sưu tập, như một hành động thiết thực thực hiện lời hứa trong việc tiếp nhận, vận chuyển, gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị của các phẩm", ông Trần Minh Công nói với Tuổi Trẻ.

Quyền giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Trần Minh Công tri ân sự hiến tặng tranh của bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện - Ảnh: VĂN TRUNG

Trước đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từng tổ chức trưng bày chuyên đề Trở về ngay sau khi bảo tàng tiếp nhận tranh của bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện vào tháng 11-2025.

Dịp này, bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện được tặng Huy hiệu TP.HCM vì có đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam, cũng như mỹ thuật Việt Nam.

Do ở xa không thể tham dự buổi lễ, phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM và tiến sĩ Lan Hương - đại diện gia đình, nhận thay huy hiệu.

Các bức tranh này được trưng bày ở tầng 3, nhà 1, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, phường Bến Thành). Bảo tàng mở cửa từ 8h đến 17h, từ thứ ba đến chủ nhật. Riêng các ngày thứ sáu, thử bảy, chủ nhật hằng tuần bảo tàng mở cửa đến 20h).

Không gian trưng bày bộ sưu tập tranh quý của bà Thụy Khuê - ông Lê Tất Luyện tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Ngắm bộ tranh của bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện hiến tặng - Ảnh: VĂN TRUNG

Các đại biểu xem tranh - Ảnh: VĂN TRUNG

Triển lãm thu hút du khách nước ngoài - Ảnh: VĂN TRUNG

Tranh Thiên thai của họa sĩ Phạm Tăng gắn bó hơn 50 năm với gia đình bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện - Ảnh: VĂN TRUNG