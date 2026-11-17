Nhạc sĩ Nguyễn Cường và biên kịch Hồng Hoa chia sẻ tại buổi tọa đàm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Ông Nguyễn Cường chia sẻ quan điểm với Tuổi Trẻ bên lề cuộc tọa đàm "Từ truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân đến sáng tạo trong nghệ thuật biểu diễn đương đại", do Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật (Trường đại học Văn hóa Hà Nội) tổ chức chiều 17-11 tại Hà Nội.

Cha ông để lại di sản vô cùng quý giá

Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã khai thác rất nhiều chất liệu dân gian vào trong các sáng tác của mình, đặc biệt là gần đây ông làm một loạt tác phẩm lớn từ nhạc kịch, thanh xướng kịch.

Tiêu biểu như nhạc kịch Khát vọng Đam San, thanh xướng kịch Xương Giang đại thắng non nước thái hòa, thanh xướng kịch Hùm thiêng Yên Thế, thanh xướng tụng kể chuyện Phật Hoàng Trần Nhân Tông…

Điều đặc biệt, tất cả các tác phẩm lớn này ông đều tín nhiệm kết hợp với biên kịch Hồng Hoa.

Dịp này, ông cũng đang làm nhạc cho vở nhạc kịch Lạc Long Quân - Âu Cơ từ kịch bản văn học cùng tên của Hồng Hoa. Bà Hồng Hoa đồng thời làm tổng đạo diễn cho vở nhạc kịch dự kiến công diễn vào tháng 4-2027, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nói với Tuổi Trẻ về lý do ông sáng tác nhiều tác phẩm lớn từ chất liệu truyền thống của cha ông, nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết âm nhạc dân gian, vốn văn hóa dân gian chính là vàng, là kim cương cho các nghệ sĩ khai thác để tiếp tục sáng tạo.

"Cha ông để lại di sản vô cùng quý giá, ai không biết khai thác là dại", nhạc sĩ Nguyễn Cường nói.

Một cái dại nữa của các nghệ sĩ mà ông không muốn mình mắc phải, đó là không biết tận dụng thành tựu khoa học của thế giới là trí tuệ nhân tạo để làm cánh tay nối dài cho mình. Ông khoe ở vở nhạc kịch Lạc Long Quân - Âu Cơ, ông không còn phải hợp tác với một nhạc sĩ khác làm phối khí, mà ông tự phối khí hoàn toàn, dưới sự hỗ trợ của công cụ AI.

Đưa Âu Cơ đoàn tụ Lạc Long Quân

Về vở nhạc kịch Lạc Long Quân - Âu Cơ, biên kịch Hồng Hoa cho biết bà và Nguyễn Cường đã cùng nhau làm trong suốt 7 năm qua. Vở nhạc kịch lấy trọng tâm vào cuộc chia ly vĩ đại của dân tộc mình, là quốc sách vĩ đại đầu tiên của dân tộc, chia ly để mở cõi, lập nước.

Ông Nguyễn Cường đánh giá cao việc biên kịch Hồng Hoa chọn đưa thêm cảnh đoàn tụ kết thúc vở nhạc kịch là rước mẹ Âu Cơ xuống biển, đồng thời trước để người nói lời chia ly là mẹ Âu Cơ, chứ không phải Lạc Long Quân như truyền thuyết.

Với vai trò tổng đạo diễn vở nhạc kịch, bà Hồng Hoa cho biết bà mong muốn xây dựng một tác phẩm ca kịch mang ngôn ngữ sân khấu đương đại, nhưng mang căn cốt văn hóa Việt Nam.

Ở đó, âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường không chỉ đồng hành với câu chuyện, mà phần lớn kiến tạo không gian huyền thoại, khắc họa đời sống nội tâm nhân vật và dẫn dắt cảm xúc của khán giả.

Tham vọng của ê kíp thực hiện chương trình là vở nhạc kịch sẽ có sức sống lâu bền, được diễn ở nhiều nơi, ra cả quốc tế, chứ không chỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm sau.