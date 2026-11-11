Nhân viên thu 5.000 đồng/vé giữ xe vào ban đêm ở bệnh viện có hợp lý không?

Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng tại số 68 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng - Ảnh: Trang BV Mắt Đà Nẵng

Bài viết "Nhân viên thu 5.000 đồng/vé giữ xe vào ban đêm, bệnh viện yêu cầu phải xin lỗi" đăng trên Tuổi Trẻ ngày 10-11 nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của bạn đọc về câu chuyện phí giữ xe tại bệnh viện.

Mỗi nơi một mức phí, có nơi giữ qua đêm 15.000/lượt xe

Một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm là mức thu giữa các cơ sở y tế có sự khác biệt. Nhiều bạn đọc cho biết mức phí 5.000 - 6.000 đồng/lượt đã xuất hiện ở không ít nơi, thậm chí có trường hợp phí gửi xe qua đêm lên đến 10.000 - 15.000 đồng hoặc cao hơn.

Bạn đọc Lê Đăng cho biết có bệnh viện ở một thành phố lớn thu 6.000 đồng/xe máy, nếu gửi quá 6 giờ thì mức phí lên đến 10.000 đồng/xe. Một bạn đọc phản ánh có cả bệnh viện còn thu 25.000 đồng cả ngày lẫn đêm.

Có bạn đọc thì cho hay bệnh viện ở một tỉnh đã thu 15.000 đồng/đêm từ nhiều năm nay. Một bạn đọc khác cũng cho biết có nơi vẫn thu 10.000 đồng qua đêm.

Từ trải nghiệm của mình, một số bạn đọc cho rằng việc thu phí giữ xe không phải là vấn đề quá lớn nếu mức thu được công khai, hợp lý và thực hiện thống nhất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn khi người bệnh và thân nhân vốn phải chi trả nhiều khoản trong quá trình khám, chữa bệnh, nay tiếp tục phải gánh thêm những khoản phí dịch vụ.

Bạn đọc Ha đề xuất: Cần có chính sách miễn phí giữ xe đối với người đến khám bệnh và người chăm sóc bệnh nhân, đồng thời không để mức thu đối với người thăm bệnh vượt quá 5.000 đồng.

Một số ý kiến khác nhìn nhận bệnh viện có thể cần tổ chức dịch vụ trông giữ xe để phục vụ người dân, nhưng việc thu phí phải bảo đảm đúng quy định, không thể tùy tiện đặt ra mức thu theo thời điểm hay nhu cầu của người gửi xe.

Một nhà giữ xe tại bệnh viện ở Đà Nẵng niêm yết giá giữ xe công khai và số đường dây nóng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cần công khai giá, tránh niêm yết một đằng, thu một nẻo

Đáng chú ý, nhiều bạn đọc không chỉ quan tâm đến số tiền phải trả, mà còn đặt vấn đề về tính minh bạch trong hoạt động trông giữ xe.

Một số ý kiến phản ánh tình trạng có nơi bảng niêm yết giá không rõ ràng, mức tiền thu thực tế không trùng khớp với giá công khai. Khi người dân thắc mắc, việc giải thích của nhân viên giữ xe đôi khi chưa thỏa đáng, thậm chí khiến người gửi xe cảm thấy không được tôn trọng.

Bạn đọc Phạm Biên đề nghị cần rà soát các bãi giữ xe và yêu cầu niêm yết giá công khai.

Theo bạn đọc này, việc kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên để bảo đảm người dân biết rõ mức phí trước khi gửi xe, tránh phát sinh tranh cãi khi thanh toán.

Bạn đọc Miền Tây cũng đặt vấn đề chính quyền địa phương có quy định mức thu phí giữ xe tại các bệnh viện, trường học, chợ hay không?

Nếu đã có quy định, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra để các điểm giữ xe thực hiện đúng, giúp người dân không phải chịu những khoản thu thiếu minh bạch.

Một số bạn đọc cho rằng nguồn thu từ hoạt động giữ xe tại bệnh viện có thể không nhỏ, do đó càng cần được quản lý chặt chẽ. Việc giao cho đơn vị bên ngoài khai thác dịch vụ cũng không đồng nghĩa bệnh viện có thể đứng ngoài trách nhiệm giám sát chất lượng phục vụ và việc thu phí.

Từ câu chuyện 5.000 đồng giữ xe vào ban đêm tại Đà Nẵng, điều nhiều bạn đọc mong muốn không đơn thuần là giảm vài nghìn đồng tiền gửi xe. Quan trọng hơn, đó là sự minh bạch trong từng khoản thu, thái độ phục vụ đúng mực và sự quan tâm đến hoàn cảnh của người bệnh.

"Đừng để việc gửi một chiếc xe trở thành thêm nỗi phiền lòng đối với người đang phải lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân" - một bạn đọc viết.