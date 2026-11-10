Nhân viên thu 5.000 đồng/vé giữ xe vào ban đêm, bệnh viện yêu cầu phải xin lỗi

Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng tại số 68 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng - Ảnh: Trang BV Mắt Đà Nẵng

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Đà Nẵng liên quan đến phản ánh của người dân về việc thu phí giữ xe cao hơn quy định chung của thành phố.

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 20h50 ngày 20-10, người này đến Bệnh viện Mắt (số 68 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng) và gửi xe máy trong khuôn viên bệnh viện.

Khi lấy xe ra về, nhân viên nhà xe đã thu phí 5.000 đồng/lượt. Thắc mắc về việc thu giá cao hơn quy định chung của thành phố, người này được nhân viên giải thích do buổi tối vắng khách nên xin thu thêm.

Cho rằng việc tùy tiện thu thêm tiền đối với người bệnh và thân nhân tại cơ sở y tế là sai quy định, công dân đã gửi nội dung phản ánh lên Cổng góp ý thành phố Đà Nẵng đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng, đã có báo cáo phản hồi chính thức về việc xử lý vụ việc.

Theo báo cáo, Ban Giám đốc và phòng chuyên môn của bệnh viện đã mời đại diện Công ty TNHH MTV Lê Bội (đơn vị đang thuê mặt bằng khai thác dịch vụ trông giữ xe) lên làm việc trực tiếp.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đã thừa nhận toàn bộ nội dung công dân phản ánh là đúng sự thật, đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong khâu quản lý, giám sát nhân viên.

Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH MTV Lê Bội phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý dứt điểm các tồn tại.

Đồng thời, doanh nghiệp phải lập tức thay thế nhân viên trông giữ xe vi phạm, ký cam kết thực hiện đúng giá, chủ động liên hệ trực tiếp với người phản ánh để gửi lời xin lỗi và hoàn trả số tiền đã thu sai.

Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng cho biết nếu đơn vị này tiếp tục để xảy ra các phản ánh tiêu cực có cơ sở xác thực từ người bệnh và thân nhân, bệnh viện sẽ kiên quyết chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng trước thời hạn.