Nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường, cứu cụ bà khỏi mất 200 triệu đồng

Bà T. đang làm thủ tục để chuyển tiền tại ngân hàng - Ảnh: H.T.

Ngày 11-11, Công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp với Ngân hàng KienlongBank - Phòng giao dịch Cai Lậy ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 200 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, bà Đ.T.M.T. (73 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước Tây) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy.

Để chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, đối tượng yêu cầu bà T. chuyển ngay 200 triệu đồng để "xác minh dòng tiền", đồng thời dặn bà phải giữ bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ với bất kỳ ai.

Tin lời đối tượng và tâm lý hoảng sợ, bà T. mang tiền đến Ngân hàng KienlongBank - Phòng giao dịch Cai Lậy để thực hiện giao dịch chuyển khoản theo hướng dẫn.

Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên ngân hàng nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường nên tạm dừng, đồng thời thông báo Công an phường Mỹ Phước Tây đến xác minh.

Qua đó, lực lượng công an kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, ngăn chặn việc chuyển 200 triệu đồng của bà T. vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an gọi điện đe dọa người dân liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy để yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại; không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP và cần liên hệ trực tiếp cơ quan công an gần nhất khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Công an và nhân viên của ngân hàng kịp thời ngăn cụ bà 73 tuổi chuyển 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo - Ảnh: H.T.