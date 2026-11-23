Tháng 11 ghi nhận loạt sản phẩm mới từ những tên tuổi quen thuộc của thị trường nhạc Việt - Ảnh: FBNV

Thị trường nhạc Việt trở nên nhộn nhịp trong tháng 11 khi nhiều nghệ sĩ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới. Không chỉ có những ca khúc đơn lẻ, loạt dự án đáng chú ý còn gồm album phòng thu, EP và các sản phẩm được đầu tư về mặt hình ảnh.

Đáng chú ý, một số nghệ sĩ lựa chọn thời điểm này để đánh dấu những cột mốc trong sự nghiệp. Trong khi đó, những cái tên khác tiếp tục thử nghiệm cách kể chuyện bằng âm nhạc, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để tạo dấu ấn riêng.

Nhiều album, EP được giới thiệu trong cùng thời điểm

Ngày 19-11, Hồ Ngọc Hà phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên Vol.8, đánh dấu sự trở lại với album sau hơn 12 năm kể từ Mối tình xưa (2014). Dự án gồm 10 ca khúc, có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ khách mời như Hà Anh Tuấn, Hà An Huy, Suboi, Ái Phương và GiGi Hương Giang.

Trước khi phát hành toàn bộ album, nữ ca sĩ đã giới thiệu ca khúc Lời ong bướm kết hợp Hà An Huy.

Hồ Ngọc Hà trở lại với album phòng thu thứ tám Vol.8 sau hơn 12 năm - Ảnh: FBNV

Cũng trong ngày 19-11, Orange phát hành album phòng thu thứ hai DADOI (Đã Đời). Dự án gồm 15 phần, bao gồm 13 ca khúc, một intro và một interlude. Trước ngày ra mắt, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi hé lộ danh sách bài hát và để lộ đường dẫn chứa các tệp âm thanh của album trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, SpaceSpeakers giới thiệu album ANTI GENRE vào tối 19-11, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm. Gồm 10 ca khúc, dự án có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc hai thế hệ OG và YG, thể hiện tinh thần phá bỏ giới hạn thể loại âm nhạc. Album cũng là bước mở đầu cho KOSMIK Live Concert tại Hà Nội.

SpaceSpeakers ra mắt album ANTI GENRE nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm - Ảnh: FBNV

Ở nhóm sản phẩm quy mô nhỏ hơn, Quân A.P phát hành EP Hóa điên vào ngày 3-11. Gồm bốn ca khúc 3 phải 6 đừng, Giọt nước mặt hồ, Bất an và Hóa điên, EP tiếp tục khai thác thế mạnh pop, ballad cùng cách thể hiện giàu tính tự sự của nam ca sĩ.

Đến ngày 20-11, Erik chính thức phát hành EP Tình trạng: Tình tan, gồm bốn ca khúc Bình minh (Intro), Không ấy (Thì mình yêu nhau đi), 2 năm 1 không (2510) và Hạ màn. Dự án đánh dấu 10 năm hoạt động âm nhạc của nam ca sĩ, đồng thời cho thấy anh trở lại với dòng nhạc ballad sau thời gian thử sức ở nhiều thể loại khác.

Erik phát hành EP mới đánh dấu 10 năm hoạt động âm nhạc - Ảnh: FBNV

Những sản phẩm mới mang màu sắc riêng

Bên cạnh các album và EP, nhiều nghệ sĩ lựa chọn phát hành single để duy trì hoạt động âm nhạc trong tháng 11.

Rapper Đen ra mắt ca khúc Không một mình, kết hợp cùng Hiền VK vào ngày 1-11. Khác với những sản phẩm chỉ tập trung vào câu chuyện cá nhân, ca khúc lần này đề cập đến những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự quan tâm và đồng hành của người lớn.

Với Không một mình, Đen tiếp tục khai thác những chủ đề xã hội trong sáng tác - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm trở lại với ca khúc Hoa nắng

Ngày 11-11, Mỹ Tâm phát hành Hoa nắng cùng MV visualizer. Ca khúc mang màu sắc pop ballad, kể về một mối tình khép lại trong tiếc nuối dù hai người vẫn còn tình cảm. Sản phẩm được giới thiệu trước thềm live concert See The Light Day 2 của nữ ca sĩ tại TP.HCM.

Đáng chú ý, Hoàng Thùy Linh giới thiệu Vô lượng kiếp vào tối 18-11 dưới hình thức Music Gallery. Đây là đĩa đơn thứ hai thuộc album phòng thu thứ năm của nữ ca sĩ, tiếp nối ca khúc Thầy Dùi.

Thay vì triển khai theo hình thức MV thông thường, Vô lượng kiếp kết hợp âm nhạc với hội họa và hình ảnh lễ hội. Tác phẩm sử dụng 43 bức tranh vẽ tay, năm không gian lễ hội được dàn dựng riêng và hơn 60 bộ trang phục. Dự án có sự tham gia của hơn 300 người, được chuẩn bị trong sáu tháng.

Vô lượng kiếp đánh dấu lần đầu một nghệ sĩ Việt phát hành tác phẩm âm nhạc trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Qua câu chuyện nhân duyên và những lần gặp gỡ, chia xa, Hoàng Thùy Linh tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong cách xây dựng thế giới hình ảnh - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, các sản phẩm ra mắt trong tháng 11 cho thấy sự đa dạng về thể loại và hình thức phát hành của nhạc Việt.

Từ những màn trở lại sau thời gian dài đến các dự án đánh dấu cột mốc sự nghiệp, loạt sản phẩm góp phần tạo nên không khí sôi động cho thị trường âm nhạc trong những tháng cuối năm.