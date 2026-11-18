Đen Vâu công bố doanh thu thực nhận hơn 901 triệu đồng từ ca khúc Nấu ăn cho em trong đợt thống kê mới nhất - Ảnh: FBNV

Rapper Đen Vâu vừa công bố báo cáo doanh thu ca khúc Nấu ăn cho em trong các giai đoạn thống kê từ tháng 6-2025 đến 7-2026 đối với nền tảng video, audio và từ tháng 4-2025 đến quý 2-2026 đối với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Theo thông tin Đen Vâu đăng tải trên Facebook cá nhân, tổng số tiền thực nhận từ ba nguồn đạt 901.669.566 đồng. Đen cho biết toàn bộ khoản tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, với mong muốn góp thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em trên khắp cả nước.

Thêm 901 triệu đồng, tổng tiền thiện nguyện từ 'Nấu ăn cho em', đạt 3,86 tỉ

Cụ thể, doanh thu từ video của Nấu ăn cho em được công cụ quản lý kênh ước tính đạt 9.350,13 euro. Sau khi trừ các khoản chi phí cho đơn vị phát hành và thuế thu nhập, số tiền thực nhận là 5.460,24 euro.

Ở mảng audio, theo báo cáo từ đối tác phát hành, ca khúc mang về 13.350,11 euro. Sau khi khấu trừ các chi phí tương ứng, số tiền thực nhận còn 10.523,36 euro.

Như vậy, tổng doanh thu thực nhận từ hai nguồn video và audio là 15.983,60 euro, tương đương khoảng 463,7 triệu đồng. Mức quy đổi được tính theo tỉ giá VietinBank lúc 10h30 ngày 18-11-2026, với 1 euro tương đương 29.014 đồng.

Từ khoản doanh thu thực nhận hơn 901 triệu đồng, Đen Vâu chuyển tròn 1 tỉ đồng vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Ảnh: FBNV

Tổng doanh thu thực nhận từ ‘Nấu ăn cho em’ là 901 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, doanh thu từ VCPMC trong giai đoạn tháng 4-2025 đến quý 2-2026 đạt 460.969.891 đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí của trung tâm và thuế thu nhập, số tiền thực nhận là 437.921.396 đồng. Cộng các khoản thu từ ba nguồn, Đen Vâu và ê kíp thực nhận tổng cộng 901.669.566 đồng.

Nam rapper cho biết những con số được công bố dựa trên báo cáo của các đơn vị phát hành và chứng từ thu chi, đồng thời khẳng định toàn bộ doanh thu đợt này sẽ được chuyển đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Đen Vâu công khai doanh thu và khoản đóng góp từ Nấu ăn cho em. Từ khi phát hành ca khúc vào tháng 5-2023, nam rapper nhiều lần cập nhật số tiền thu được từ sản phẩm âm nhạc cũng như hoạt động thiện nguyện gắn với bài hát.

Theo thông tin mới nhất, tổng số tiền đã đóng góp từ khi ca khúc ra mắt đến nay, tính cả đợt này, đạt 3,86 tỉ đồng. Đen cho biết khán giả có thể xem lại thông tin các lần chuyển khoản trước qua những bài đăng trên fanpage của anh.

Đen Vâu tiếp tục dành doanh thu từ Nấu ăn cho em để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: FBNV

Sau khi bài đăng được chia sẻ, thông tin về khoản đóng góp 901 triệu đồng của Đen Vâu nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đáng chú ý, nhiều khán giả hài hước cho rằng nam rapper đã âm thầm làm tròn số tiền ủng hộ lên 1 tỉ đồng, dù báo cáo chỉ ghi nhận doanh thu thực nhận hơn 901 triệu đồng.

"Làm tròn lên 1 tỉ đồng nhưng không hề nhắc 1 câu nào", "Mỗi nghệ sĩ làm một bài như thế này thì sẽ có nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ hơn nữa!", "Doanh thu 901 triệu mà chuyển 1 tỉ", "Ước gì thầy cô cũng làm tròn như chú Đen vậy, 9,1 điểm lên 10 điểm", "Đến giờ vẫn bật cho con nghe. Trước giờ vẫn nghĩ việc báo cáo này chẳng phải nghĩa vụ của Đen vì có phải là kêu gọi quyên góp đâu mà ông vẫn làm"... một số bình luận.

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