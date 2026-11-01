Đen Vâu gây bất ngờ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Đen Vâu gửi lời chúc đến các thí sinh của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Video: VTV

Sáng 1-11, vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Bốn nhà leo núi đại diện cho bốn điểm cầu tại chung kết năm gồm Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Đen Vâu gây bất ngờ

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình là sự xuất hiện của rapper Đen Vâu ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Cụ thể, trước khi bước vào phần thi Về đích của thí sinh Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), ê kíp chương trình đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho nam sinh.

Biết được Quang Minh là người yêu thích nhạc Đen Vâu, ban tổ chức đã kết nối với rapper để gửi đến thí sinh những lời động viên trước thời khắc quan trọng.

"Nguyễn Huy Quang Minh ơi, ê kíp cho anh biết em là một fan của Đen. Điều đó khiến Đen rất hạnh phúc và bất ngờ vì không nghĩ một người học giỏi như em lại có thời gian nghe nhạc, đặc biệt là rap", Đen mong fan của mình "bình tĩnh, tự tin và chúc em đạt được kết quả tốt nhất".

Rapper cũng gửi lời chúc tới những thí sinh còn lại. Đen nói thêm, không hiểu sao trong suy nghĩ của anh, bốn thí sinh không phải là những đối thủ của nhau mà là một khối đoàn kết yêu thương nhau; và mục tiêu lớn nhất là mở toang cánh cửa trí thức ra.

"Đen rất ngưỡng mộ tài năng của các em, Đen tin với trí thức và sức trẻ, các em sẽ đóng góp được nhiều cho đất nước mai sau. Sớm hẹn gặp lại các em", Đen nhắn nhủ.

Nhiều bạn trẻ nghe nhạc Đen Vâu và các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cũng không ngoại lệ - Ảnh: FBNV

Kết quả, Đoàn Lê Anh Đức vô địch, fan của Đen về nhì. Trên mạng nhiều người bình luận "Đen gửi lời chúc, Quang Minh từ thấp nhất lên thứ nhì", "Quang Minh top 2 xuất sắc quá rồi". Có người nói vui "thi xong ở Hà Nội tối đi đu idol luôn.

Được biết tối 1-11, Đen và nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia Gala âm nhạc - Ngày hội An toàn trực tuyến Không một mình, diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đen là một trong những đại sứ chiến dịch của chương trình này.

Không phải là lần đầu lên sóng ở Olympia Đây không phải là lần đầu tiên Đen Vâu xuất hiện bất ngờ trên sóng chương trình Đường lên đỉnh Olympia. 5 năm trước, rapper từng trở thành nguồn cảm hứng cho một câu hỏi phần thi Khởi động. Đó là: "Rapper này có nghệ danh là gì", kèm theo hình ảnh của Đen Vâu. Điều này sau đó viral trên mạng khiến chính chủ cũng phải cười ra nước mắt. Thời điểm đó một số cư dân mạng hài hước bình luận "giờ không còn là Đen Ngữ Văn nữa mà là Đen Hoá Học, Đen Sinh Học, Đen Olympia". Câu hỏi liên quan đến Đen khiến nhiều người thích thú - Ảnh chụp màn hình Trước đó tại Chung kết năm 2025, Đen từng chia sẻ với VTV.vn, hồi đi học, anh xem Đường lên đỉnh Olympia hàng tuần qua tivi và tự thử sức trả lời từng câu hỏi. Anh thích xem chương trình về hiện tượng thiên nhiên, khoa học thường thức... và đã thu nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích từ chương trình này. Theo Đen, những kiến thức trong ấy rất rộng - không chỉ nằm trong sách vở, mà còn mở rộng ra cuộc sống, rất phong phú và đa dạng. Nhờ đó, anh, đã học hỏi được rất nhiều điều, mở rộng hiểu biết của mình một cách tự nhiên. Có nhiều thí sinh leo núi từng chia sẻ mê nhạc của Đen. Anh rất vui và xúc động khi nghe điều đó. Rapper chia sẻ, anh biết ơn vì mọi người đã xem âm nhạc của Đen như một nguồn động viên, và chính sự yêu thương, ủng hộ của các bạn đã tạo ra năng lượng ngược lại để anh có thêm cảm hứng viết ra nhiều ca khúc cho các bạn trẻ hơn.