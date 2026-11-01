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Sáng nay, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Lúc 8h30 sáng nay, bốn 'nhà leo núi' đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Khánh Hòa sẽ tranh tài trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

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Bốn nhà leo núi Anh Đức, Quang Minh, Thái Dương, Gia Bảo sẽ tranh tài trong trận chung kết năm thứ 26 - Ảnh: BTC

Sáng 1-11, vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Bốn nhà leo núi đại diện cho bốn điểm cầu tại chung kết năm gồm Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Lý Thái Dương, sinh năm 2009, là học sinh chuyên hóa Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Dương đến chung kết với ba vòng nguyệt quế liên tiếp, đạt 190 điểm vòng tuần, 180 điểm vòng tháng và 200 điểm vòng quý.

Nam sinh là học sinh đầu tiên của trường đưa cầu truyền hình chung kết Olympia về Phú Thọ. Trước đó, Dương từng giành giải nhất học sinh giỏi cấp huyện môn hóa ở bậc THCS.

Cả ba trận tuần, tháng, quý, Dương đều giải được chướng ngại vật.

Trần Võ Gia Bảo, sinh năm 2009, hiện học lớp 12 chuyên hóa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên hóa của trường, có sở trường tính nhẩm các phép nhân, chia với số có hai, ba chữ số.

Gia Bảo là thí sinh về nhì vòng tuần với 260 điểm, giành quyền đi tiếp nhờ có điểm nhì cao nhất tháng. Sau chiến thắng vòng tháng với 210 điểm, Bảo tiếp tục thắng trận quý 1 với 175 điểm.

Gia Bảo yêu thích Olympia từ năm lớp 7. Nam sinh từng chia sẻ mình dành thời gian học thêm kiến thức ngoài môn hóa và "đấu tập" với những bạn bè cùng đam mê trên cả nước.

Mỗi tối, sau giờ tự học, Bảo dành khoảng 1 - 1,5 giờ thi đấu giao hữu để kiểm tra kiến thức, luyện bấm chuông, đánh máy và luyện tốc độ.

Sáng nay, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh 1.

Bốn nhà leo núi trong trận chung kết năm thứ 26 - Ảnh: BTC

Nguyễn Huy Quang Minh là học sinh chuyên sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), thắng liên tiếp vòng tuần, tháng, quý với số điểm lần lượt 250, 345 và 225. Trong đó, 345 điểm là tổng điểm vòng tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Ở trận tháng, Minh bấm chuông trả lời "Hiến pháp" khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên vừa xuất hiện, chưa có phần hình ảnh gợi ý nào được mở. Ở phần Tăng tốc, nam sinh giành 120 điểm qua ba câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Học chuyên sinh nhưng phần thi kiến thức lịch sử, địa lý được Minh thể hiện tốt qua nhiều phần thi từ tuần, tháng đến quý.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành tấm vé chung kết cuối cùng vào chung kết năm.

Với Đức, các môn khoa học xã hội là sở trường. Năm lớp 8, nam sinh từng thi vượt lớp, giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn lịch sử. Lên lớp 11, Đức tiếp tục thi vượt lớp và đạt giải ba học sinh giỏi thành phố môn lịch sử lớp 12.

Đức còn có tài lẻ hát quốc ca của 135 quốc gia, sở thích bắt đầu từ năm lớp 7. Ngay tại trường quay vòng tuần, nam sinh đã hát trích đoạn quốc ca Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives.

Trước đó, ban tổ chức chương trình đã tổ chức bốc thăm thứ tự xuất phát của bốn nhà leo núi trong trận chung kết năm.

Theo kết quả, vị trí thi đầu tiên là Quang Minh, sau đó lần lượt đến Anh Đức, Gia Bảo, Thái Dương.

Sáng nay, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh 4.Dàn MC cầu truyền hình Olympia: Người ‘mát tay’ năm nay áp lực, người từng mơ làm thí sinh

Bên cạnh màn tranh tài của 4 nhà leo núi, dàn MC dẫn dắt tại các điểm cầu trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 cũng nhận được sự quan tâm và tiết lộ những cảm xúc với Tuổi Trẻ.


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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: Đường lên đỉnh Olympia chung kết năm Olympia Nhà vô địch thí sinh

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