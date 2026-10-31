Dàn MC cầu truyền hình Olympia: Người ‘mát tay’ năm nay áp lực, người từng mơ làm thí sinh

4 MC dẫn dắt tại các điểm cầu địa phương trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh: VTV

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra sáng 1-11 với màn tranh tài của 4 thí sinh, gồm Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

3 lần dẫn điểm cầu có quán quân Olympia, MC Sơn Lâm năm nay áp lực

MC Sơn Lâm kỳ vọng các thí sinh sẽ thể hiện hết năng lực của mình để cống hiến cho khán giả 1 trận đấu mãn nhãn, hấp dẫn, hồi hộp đến những giây cuối cùng - Ảnh: FBNV

Trao đổi với Tuổi Trẻ, MC Sơn Lâm nói anh háo hức, hồi hộp khi dẫn điểm cầu Hà Nội, đồng hành cùng thí sinh Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tại chung kết Olympia năm thứ 26.

MC Sơn Lâm cho biết anh cảm thấy áp lực khi được khán giả xem là MC "mát tay" cho điểm cầu.

Anh có 3 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia. Năm 2017, anh lần đầu đảm nhận vai trò này tại Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị), nơi Phan Đăng Nhật Minh theo học. Nhật Minh giành 300 điểm, trở thành quán quân năm thứ 17.

Năm 2023, anh dẫn điểm cầu Thanh Hóa, nơi Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng) đăng quang, chấm dứt 12 năm chờ đợi của địa phương.

Năm 2024, anh tiếp tục dẫn điểm cầu Thừa Thiên Huế, đồng hành cùng Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế), người sau đó vô địch Olympia năm thứ 24.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, anh cho rằng chính các thí sinh mới là người mang lại may mắn cho cổ động viên bằng nỗ lực chinh phục vòng nguyệt quế.

MC Sơn Lâm hy vọng và tin tưởng Anh Đức sẽ giành chiến thắng, giúp cổ động viên và anh tại điểm cầu một lần nữa vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Sơn Lâm, tên thật Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989, có hơn 15 năm làm nghề dẫn chương trình. Anh từng xuất hiện trong nhiều chương trình của VTV như Việc tử tế, Cafe sáng với VTV3, 60 phút mở, Chuyển động 24h và Vua Tiếng Việt.



MC trẻ nhất cầu truyền hình Olympia tiết lộ màn chuẩn bị đặc biệt?

Sinh năm 2001, Châu Khang là MC trẻ nhất và cũng là gương mặt nói giọng miền Nam trong dàn MC dẫn điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Năm nay Châu Khang sẽ đồng hành cùng nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh tại điểm cầu Hưng Yên.

Từ ước mơ tuổi thơ đến người dẫn cầu Olympia, MC Châu Khang hồi hộp chờ khoảnh khắc đặc biệt - Ảnh: GBNV

Trao đổi với Tuổi Trẻ, MC Châu Khang nói lần xuất hiện này còn đặc biệt bởi Olympia từng là một phần tuổi thơ.

“Tôi từng ước mong trở thành thí sinh của Olympia, cuối cùng được đến với Olympia theo một cách khác”, Khang chia sẻ.

Khá quen thuộc với khán giả qua các chương trình trên VTV như Sao 24h, Cafe sáng, Vũ trụ Fandom và Sao Check, Châu Khang mới thử sức với dẫn chương trình trực tiếp trong thời gian gần đây.

Vì vậy, cầu truyền hình Olympia cũng là một thử thách mới với nam MC.

Để chuẩn bị cho lần đầu dẫn cầu truyền hình, anh xem lại hành trình thi đấu của cả bốn thí sinh, từ vòng tuần đến vòng quý, tạm gác vai trò người dẫn để trở thành một khán giả, tìm lại cảm giác hồi hộp trước mỗi phần thi.

Anh cũng chuẩn bị những kỹ năng quen thuộc như thanh nhạc, nhảy, ảo thuật, thậm chí cả nhào lộn, nếu được đạo diễn cho phép. Tuy nhiên, điều Châu Khang tập trung nhất vẫn là kịch bản và khả năng phối hợp trong chương trình trực tiếp.

“Trọng tâm vẫn là các thí sinh. Những gì thuộc về màu sắc cá nhân chỉ nên là phần bổ trợ để cầu truyền hình thú vị hơn”, anh nói.

Nam MC cũng tự nhận mình là người dễ xúc động và chỉ mong có thể giữ những giọt nước mắt cho khoảnh khắc chiến thắng của các thí sinh.

MC Thái Trang - bóng hồng duy nhất dẫn điểm cầu Olympia năm thứ 26

MC Thái Trang đang rất háo hức 24h đếm ngược tới chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh: FBNV

MC Thái Trang là nữ MC duy nhất trong 4 điểm cầu địa phương tại chung kết Olympia năm thứ 26. Cô bén duyên với truyền hình sau khi giành danh hiệu Á quân cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình Cầu vồng năm 2014.

Hiện tại, Thái Trang tham gia dẫn dắt nhiều chương trình như Cất cánh, Chuyển động 24h, Việt Nam vui khỏe, Cine7 - Ký ức phim Việt, Sao 24h và Sao check.

Bên cạnh đó, cô thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các chương trình đặc biệt như Tết nghĩa là hy vọng, Mùa đoàn tụ, Đại lộ di sản, Khúc tráng ca hòa bình…

Với lối dẫn gần gũi, chú trọng tương tác cùng thí sinh và cổ động viên, Thái Trang sẽ đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu Khánh Hòa, đồng hành cùng thí sinh Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), trong trận chung kết.

BTV từng dẫn World Cup, Euro lần đầu xuất hiện tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

MC quen mặt trên sóng VTV nhận nhiệm vụ tiếp sức cho Lý Thái Dương tại Olympia năm 26 - Ảnh: GBNV

MC - BTV Minh Tân là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt chương trình nổi bật như Chuyển động 24H, 360 độ Thể thao, Lướt trên VTV Go (VTV3), Chuyện Đáng Nói… Anh cũng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC tại nhiều sự kiện thể thao lớn như FIFA World Cup 2022, SEA Games 31 và UEFA Euro 2024.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đánh dấu lần đầu Minh Tân góp mặt tại sự kiện thường niên này. Với kinh nghiệm dẫn các chương trình thể thao và những sân khấu trực tiếp quy mô lớn, nam MC được kỳ vọng sẽ mang đến không khí sôi nổi cho điểm cầu Phú Thọ.

Nhiều khán giả kỳ vọng nam MC sẽ tiếp thêm sức nóng cho điểm cầu, đồng thời mang đến may mắn cho đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương trong lần đầu anh dẫn cầu truyền hình Chung kết Olympia.

BTV Minh Tân sẽ đồng hành cùng Lý Thái Dương tại điểm cầu Phú Thọ trong cuộc đua đến vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 26 ngày 1-11.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, ai sẽ giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia ngày 1-11-2026? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa). Lý Thái Dương (Phú Thọ). Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên). Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội).