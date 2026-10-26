Chung kết Olympia: Thí sinh thuộc quốc ca 135 nước, đối thủ từng lập kỷ lục 345 điểm

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo giành giải nhất quý 1 Olympia 2026 - Ảnh: VTV

Bốn thí sinh Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức sẽ tranh vòng nguyệt quế Olympia 2026, với bốn điểm cầu cổ vũ trực tiếp tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.



Trần Võ Gia Bảo: Từ nhì tuần đến tấm vé chung kết Olympia

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo, sinh năm 2009, hiện học lớp 12 chuyên hóa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa).

Bảo từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên hóa của trường, có sở trường tính nhẩm các phép nhân, chia với số có hai, ba chữ số.

Bảo về nhì vòng tuần với 260 điểm, giành quyền đi tiếp nhờ có điểm nhì cao nhất tháng. Sau chiến thắng vòng tháng với 210 điểm, Bảo tiếp tục thắng trận quý 1 với 175 điểm.

Trận quý cũng là lần nam sinh phải đuổi theo đối thủ. Trước phần Về đích, Bảo có 135 điểm, kém người dẫn đầu 35 điểm.

Trong lượt thi của mình, sau một câu trả lời sai, Bảo trả lời đúng hai câu tiếp theo, trong đó có câu đặt ngôi sao hy vọng, để vượt lên và giành chiến thắng.

Yêu thích Olympia từ năm lớp 7, Bảo từng chia sẻ mình dành thời gian học thêm kiến thức ngoài môn hóa và "đấu tập" với những bạn bè cùng đam mê trên cả nước.

Mỗi tối, sau giờ tự học, Bảo dành khoảng 1-1,5 giờ thi đấu giao hữu để kiểm tra kiến thức, luyện bấm chuông, đánh máy và luyện tốc độ.

Lý Thái Dương: Ba lần giải được chướng ngại vật

Lý Thái Dương, thí sinh Phú Thọ đầu tiên giành quyền vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: VTV

Thí sinh Lý Thái Dương, sinh năm 2009, là học sinh chuyên hóa Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Dương đến chung kết với ba vòng nguyệt quế liên tiếp, đạt 190 điểm vòng tuần, 180 điểm vòng tháng và 200 điểm vòng quý.

Nam sinh là học sinh đầu tiên của trường đưa cầu truyền hình chung kết Olympia về Phú Thọ. Trước đó, Dương từng giành giải nhất học sinh giỏi cấp huyện môn hóa ở bậc THCS.

Cả ba trận tuần, tháng, quý, Dương đều giải được chướng ngại vật.

Ở trận quý 2, nam sinh chỉ có 15 điểm sau Khởi động, nhưng đã bấm chuông ngay sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên để trả lời "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Câu trả lời đúng mang về 60 điểm, đưa nam sinh lên dẫn đầu.

Dương tiếp tục là người duy nhất trả lời đúng ba trong bốn câu Tăng tốc của trận quý.

Đến Về đích, dù có lúc bị qua mặt, nhưng Dương vẫn giành lại lợi thế nhờ trả lời đúng câu hỏi trong lượt của các thí sinh khác, rồi thắng chung cuộc với cách biệt 10 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh: Lập kỷ lục 345 điểm vòng tháng

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sau chiến thắng ở cuộc thi quý 3 - Ảnh: VTV

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh là học sinh chuyên sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), thắng liên tiếp vòng tuần, tháng, quý với số điểm lần lượt 250, 345 và 225.

Trong đó, 345 điểm là tổng điểm vòng tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Ở trận tháng, Minh bấm chuông trả lời "Hiến pháp" khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên vừa xuất hiện, chưa có phần hình ảnh gợi ý nào được mở. Ở phần Tăng tốc, nam sinh giành 120 điểm qua ba câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Minh học chuyên môn sinh học, còn lịch sử, địa lý cũng là những môn Minh thể hiện tốt qua nhiều phần thi từ tuần, tháng đến quý.

Minh cho biết bạn từng dừng ở bán kết một cuộc thi mô phỏng Olympia cấp trường năm lớp 10, lỡ cơ hội đại diện trường thi đấu năm đó.

Tuy nhiên, Minh tiếp tục ôn luyện để tìm kiếm cơ hội được dự thi. Mỗi lần xem Olympia lại tự coi mình là thí sinh, cố trả lời ngay khi MC đang đọc câu hỏi.

Đoàn Lê Anh Đức: Giỏi lịch sử, hát được quốc ca nhiều nước

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức giành vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh: VTV

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức - học sinh lớp 12 sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - giành tấm vé chung kết cuối cùng sau chiến thắng trận quý 4 được phát sóng hôm qua 25-10.

Lịch sử và các môn khoa học xã hội là sở trường của Đức. Năm lớp 8, nam sinh từng thi vượt lớp, giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn lịch sử.

Lên lớp 11, Đức tiếp tục thi vượt lớp và đạt giải ba học sinh giỏi thành phố môn lịch sử lớp 12.

Đức về nhì vòng tuần với 230 điểm, rồi thắng vòng tháng với 330 điểm. Tại trận tháng, dù đoán sai chướng ngại vật, Đức vẫn giành thêm 150 điểm ở Tăng tốc để lấy lại ngôi đầu.

Sang trận quý, nam sinh giải đúng từ khóa "Đông A" ngay khi hàng ngang đầu tiên vừa được đưa ra. Cuộc đua kéo dài đến cuối phần Về đích, Đức trả lời đúng hai câu trong lượt của Thanh Bình, kết thúc với 220 điểm.

Đức còn có tài lẻ hát quốc ca của 135 quốc gia. Ngay tại trường quay vòng tuần, nam sinh đã hát trích đoạn quốc ca Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Sở thích này bắt đầu từ năm lớp 7, khi Đức nghe quốc ca các nước rồi thấy thích và học thuộc.