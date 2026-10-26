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Cột mốc lịch sử mới của quần vợt nữ Việt Nam

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Vượt qua đội tuyển Nepal ở trận playoff thăng hạng vào ngày 25-10 tại cụm sân NovaWorld Phan Thiết, đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam đã chính thức ghi tên vào Nhóm II khu vực châu Á - châu Đại Dương mùa giải 2027.

Cột mốc lịch sử mới của quần vợt nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam đã chính thức ghi danh vào Nhóm II khu vực châu Á - châu Đại Dương mùa giải 2027 - Ảnh: VTF

Trận đấu tranh vé thăng hạng giữa đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam và Nepal diễn ra kịch tính ngay từ trận đơn đầu tiên. 

Tay vợt nữ Trần Thụy Thanh Trúc khởi đầu hoàn hảo với set thắng trắng 6-0. Dù để Shrijana Thapa gỡ hòa ở set hai, bản lĩnh ở thời khắc quyết định đã giúp tay vợt chủ nhà thắng 6-4 ở set ba, khép lại trận đấu với tỉ số 2-1 để quần vợt Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Dẫu vậy, Nepal nhanh chóng đưa cuộc so tài về vạch xuất phát sau trận đơn thứ hai, khi Swastika Bista vượt qua Nguyễn Thị Mai Linh sau hai loạt tie-break nghẹt thở với cùng tỉ số 7-6.

Bước vào trận đánh đôi quyết định số phận tấm vé, Louise Natasha kết hợp ăn ý cùng Thanh Trúc tạo nên thế trận đầy chặt chẽ trước bộ đôi Shrijana Thapa và Swastika Bista. 

Thi đấu bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả nhà, cặp đôi Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 với tỉ số 6-4, 7-6, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 đầy cảm xúc cho đội tuyển nước chủ nhà.

Chiến tích này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam giành quyền góp mặt tại Nhóm II của Billie Jean King Cup, giải đấu đồng đội nữ danh giá hàng đầu thế giới. 

Với cột mốc đáng nhớ này, toàn đội đã nhận phần thưởng xứng đáng trị giá 300 triệu đồng.

Khép lại giải đấu, Việt Nam đứng đầu để giành tấm vé thăng hạng duy nhất. Đội tuyển Nepal về nhì, theo sau lần lượt là các đoàn Quần đảo Bắc Mariana, Turkmenistan, Saudi Arabia, Tajikistan, Brunei và Iraq.

Cột mốc lịch sử mới của quần vợt nữ Việt Nam - Ảnh 3.Hai tay vợt gốc Việt cùng vào top 20 thế giới

Learner Tien và Brandon Nakashima cùng góp mặt trong nhóm 20 tay vợt nam hàng đầu thế giới, sau những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Đằng sau hai đại diện của quần vợt Mỹ là những câu chuyện gia đình có nguồn gốc Việt Nam.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: nepal quần vợt Việt Nam quần vợt đội tuyển quần vợt Việt Nam Thanh Trúc

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