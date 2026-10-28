Nam sinh đưa cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Phú Thọ: 5 tuổi từng trốn ngủ trưa xem Olympia

Thái Dương chiến thắng quý 2 với 200 điểm, trở thành thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về đất Tổ Phú Thọ - Ảnh: NVCC

Lý Thái Dương tạo dấu ấn khi liên tiếp giành chiến thắng ở các trận tuần, tháng và quý 2 với 200 điểm, qua đó trở thành thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về đất Tổ Phú Thọ.

Trận chung kết Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1-11, truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Từ cậu bé trốn ngủ trưa xem Olympia đến sân khấu chung kết

Lý Thái Dương vui mừng và tự hào khi vào chung kết Olympia năm thứ 26 - Ảnh: NVCC

Tình yêu của Dương với Olympia bắt đầu từ năm 5 tuổi, trong một lần tình cờ xem chương trình cùng ông bà. Cậu bé khi ấy bị cuốn hút bởi cuộc thi và đặc biệt ấn tượng với phong thái của các anh chị thí sinh trên sân khấu.

“Tôi thấy thần thái của các anh chị thí sinh rất ngầu. Tôi cũng thích mình được đứng trên sân khấu, đứng trên sóng VTV3”, Dương nhớ lại.

Dương còn có sở trường hóa học, từng đoạt giải học sinh giỏi môn này ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trường.

Với Thái Dương, việc trở thành thí sinh đầu tiên đại diện Phú Thọ góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia mang đến niềm vui và sự tự hào. Tuy nhiên, nam sinh cũng ý thức được trách nhiệm của mình khi có cơ hội đứng trên sân khấu lớn.

“Cái gì đầu tiên cũng sẽ đặc biệt. Đây cũng có thể là một trách nhiệm của tôi, khi tôi sẽ cố gắng thể hiện hết năng lực của mình, cũng như tạo động lực cho các thế hệ đi sau”, Dương chia sẻ.

Chỉ ôn khoảng 1,5 tiếng/ngày, dành thời gian chơi game để luyện mắt nhanh hơn

Trước trận chung kết, Thái Dương cho biết không dành quá nhiều thời gian cho việc ôn luyện. Trung bình mỗi ngày, nam sinh học khoảng 1,5 tiếng, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức trên lớp.

Dương chủ yếu củng cố kiến thức từ sách giáo khoa, đồng thời cập nhật thời sự qua các trang báo chính thống, trong đó có báo Tuổi Trẻ. Trong hơn nửa năm chuẩn bị cho trận chung kết, nam sinh tập trung khắc phục những điểm yếu và tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân.

Để tránh quá tải, Dương nói có chiến thuật ôn thi như “một trận bóng đá”, chia thời gian ôn tập thành hai phiên, mỗi phiên 45 phút. Giữa hai phiên, nam sinh nghỉ khoảng 10 phút rồi mới tiếp tục học.

“Cách học này giúp tôi tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn, đồng thời giữ đầu óc thoải mái”, Dương kể.

Dù chuẩn bị cho một cuộc thi đòi hỏi kiến thức rộng và phản xạ nhanh, Dương không chọn cách “bế quan tỏa cảng”. Nam sinh vẫn giải trí, trong đó có chơi game, với thời gian nhiều nhất khoảng 3 giờ mỗi ngày. Bên cạnh đó, Dương còn chơi bóng đá và cầu lông.

Nam sinh cho rằng việc chơi game có thể giúp ích phần nào cho khả năng quan sát và phản xạ. Khi thi Olympia, thí sinh cần đọc câu hỏi nhanh, xử lý thông tin kịp thời và phản ứng chính xác trước khi hết thời gian.

“Chơi game giúp tôi có phản xạ ở mắt để có thể đọc câu hỏi nhanh nhất có thể, đọc hết câu hỏi”, Dương nói.

Không chỉ ôn kiến thức, Dương còn chủ động luyện thao tác bấm chuông bằng chuột máy tính. Qua quá trình tập luyện, nam sinh tìm cách thao tác nhanh hơn, chuẩn bị cho những tình huống cần phản xạ quyết định trên sân khấu.

Không đặt nặng chức vô địch, muốn thi đấu để không phải nuối tiếc

Thái Dương liên tiếp chiến thắng ở các trận tuần, tháng và quý, gây ấn tượng với khả năng ngược dòng và giải chướng ngại vật. Tại trận quý 2, nam sinh giải mã từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên, tạo đà giành chiến thắng chung cuộc với 200 điểm.

Nhắc lại, Dương cho rằng cú bấm chuông phần nhiều đến từ sự ngẫu hứng khi bất chợt tìm ra đáp án. Ở trận thi quý, Dương thi đấu khá thoải mái nên không còn chịu quá nhiều áp lực.

Trước chung kết, Dương tiếp tục bổ sung kiến thức mới và luyện phản xạ để duy trì phong độ sau khoảng thời gian dài kể từ trận quý.

Dù vậy, khi nói về mục tiêu tại trận chung kết, Dương khẳng định mình không đặt nặng thành tích.

“Thật tình tôi không đặt nặng việc mình phải thắng, mà đặt mục tiêu có một hình ảnh đẹp nhất trên sóng truyền hình. Ngoài ra, tôi vẫn sẽ chiến đấu hết sức để bản thân không phải hối tiếc vì điều gì”, nam sinh chia sẻ.

Những ngày sát chung kết, Dương dự định giữ tinh thần thoải mái, ngủ sớm để thích nghi với nhịp sinh học và chuẩn bị trạng thái tốt nhất khi lên sóng trực tiếp.

Cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Phú Thọ, giành vé chung kết đúng ngày Giỗ Tổ Thái Dương là thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Phú Thọ, niềm tự hào của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương và quê hương đất Tổ. Điều thú vị nam sinh giành vé vào chung kết đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Cậu mong hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng để các thế hệ sau tự tin chinh phục Olympia, hướng tới vòng nguyệt quế. “Tôi hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ cho các bạn thấy rằng giấc mơ góp mặt tại chung kết Olympia hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, đồng thời tin tưởng những thế hệ sau có thể làm tốt hơn và mang vòng nguyệt quế về cho quê hương”, Dương tâm sự. Nam sinh gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và người dân quê nhà đã đồng hành, cổ vũ, đặc biệt là tại điểm cầu Đền Hùng. Với Dương, điều quý giá nhất Olympia mang lại là tình bạn với những người bạn cùng chí hướng từ khắp mọi miền đất nước. Sau cuộc thi, nam sinh mong khán giả nhớ đến mình là một Thái Dương vui vẻ, thoải mái. Trước trận chung kết, Dương muốn đem đến các từ khóa: “Bình tĩnh, bản lĩnh, chiến thắng”. Nam sinh cũng gửi lời chúc đến ba thí sinh còn lại, mong cả bốn sẽ thi đấu hết mình, cùng tạo nên trận chung kết hấp dẫn. Với Dương, bất kỳ ai giành chiến thắng cũng đều xứng đáng và sau cuộc thi, các thí sinh sẽ trở thành những người bạn thân thiết.

Lớp 12 hóa A gửi lời chúc đến Thái Dương Trương Nguyễn Vũ Hoàng (lớp trưởng) nhận xét Thái Dương nổi bật bởi sự nhiệt tình, năng động và chăm chỉ. Nhớ lại thời điểm Dương giành chiến thắng ở trận quý 2, Hoàng cho biết cả lớp đã vỡ òa khi biết bạn chính thức giành vé vào chung kết Olympia. “Ai nấy đều vô cùng mừng rỡ, thậm chí rơi nước mắt. Lúc đó, tôi thật sự rất xúc động, đã khóc và nhảy cẫng lên ăn mừng cùng cả lớp”, Hoàng kể. Điều khiến Hoàng ấn tượng là Dương đã khơi dậy niềm yêu thích Olympia trong tập thể lớp. “Trước đây, chúng mình đều nghĩ cuộc thi này vô cùng xa vời, chỉ những người thực sự kiệt xuất mới có thể tham gia. Nhưng Dương đã chứng minh rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tích cực thì mọi ước mơ đều có thể đạt được”, Hoàng chia sẻ. Thay mặt tập thể lớp, Hoàng gửi lời chúc đến người bạn của mình: “Chúc Lý Thái Dương luôn bản lĩnh, tự tin, giành được kết quả tốt nhất. Hãy luôn nhớ rằng lớp 12 hóa A sẽ đồng hành cùng Dương, bất kể kết quả như thế nào”. Thái Dương gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và người dân quê nhà đã đồng hành, cổ vũ bạn - Ảnh: NVCC