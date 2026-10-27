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Vòng nguyệt quế quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay có gì lạ?

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Vòng nguyệt quế dành cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ sức sống mãnh liệt và khát vọng vượt qua thử thách của giới trẻ.

Hé lộ vòng nguyệt quế Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh 1.

Vòng nguyệt quế cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: VTV

Theo vtv.vn, đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong nhiều năm, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí tiếp tục sáng tạo chiếc vòng nguyệt quế năm 2026 với thông điệp "Sự sống được sinh ra từ những thử thách".

Tôn vinh hành trình nỗ lực

Tác phẩm không chỉ là biểu tượng của chiến thắng mà còn tôn vinh hành trình nỗ lực, bền bỉ và không ngừng vượt qua giới hạn của bốn nhà leo núi xuất sắc.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng vòng nguyệt quế trong văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại, thiết kế năm nay được làm mới bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, đồng thời kết hợp các yếu tố văn hóa và kỹ thuật chế tác của người Việt.

So với phiên bản năm 2025, vốn có cấu trúc lá xếp tầng tối giản và ngôi sao vàng làm điểm nhấn, vòng nguyệt quế năm thứ 26 mang diện mạo khác biệt với các nhánh cây đan xen tự nhiên, không hoàn toàn đối xứng. 

Điểm nhấn của tác phẩm là hình ảnh nhánh olive non vươn lên từ cành khô, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên.

Chiếc vòng là sự kết hợp giữa công nghệ tạo mẫu 3D hiện đại và kỹ nghệ kim hoàn thủ công, với bốn lớp phủ vàng thật 24K.

Hình ảnh vòng nguyệt quế dành cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia - Video: VTV

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra ngày 1-11

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1-11, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và nền tảng số VTVgo, đồng thời tường thuật trực tuyến trên VTV Online.

Bốn thí sinh giành chiến thắng tại các cuộc thi quý, chính thức góp mặt trong trận chung kết năm, gồm: Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên); và Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

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Bên cạnh điểm cầu chính, các điểm cầu địa phương cũng đang được chuẩn bị nhằm tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong cuộc đua chinh phục vòng nguyệt quế.

Tại Khánh Hòa, công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, được lựa chọn làm địa điểm tổ chức cầu truyền hình cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo. Nằm bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử, địa điểm này dự kiến đón khoảng 10.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân đến tham dự, tiếp sức cho nam sinh.

Trong khi đó, tại Phú Thọ, khu vực tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông", thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sẽ là nơi hội tụ đông đảo học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh và người dân đến cổ vũ cho Lý Thái Dương.

Tại Hưng Yên, cầu truyền hình được tổ chức ở quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh và người dân địa phương sẽ cùng hội tụ, tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn Huy Quang Minh trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

Điểm cầu còn lại được đặt tại Bảo tàng Hà Nội, công trình văn hóa khánh thành vào tháng 10-2010, nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tại đây, đông đảo khán giả Thủ đô dự kiến sẽ tham gia cổ vũ, tiếp sức cho Đoàn Lê Anh Đức trong trận chung kết quan trọng.

Hé lộ vòng nguyệt quế Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh 2.

Bốn thí sinh tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: VTV

Hé lộ vòng nguyệt quế Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh 3.Chung kết Olympia: Thí sinh thuộc quốc ca 135 nước, đối thủ từng lập kỷ lục 345 điểm

Cuối tuần này, ngày 1-11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: phú thọ Khánh HOà Amsterdam Trường THPT chuyên Hùng Vương

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