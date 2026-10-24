Chuyến đi Gia Lai khơi cảm hứng cho Đen làm MV 'Những em bé Mặt Trời'

MV "Những em bé Mặt Trời" hiện đạt gần 700.000 lượt nghe trên YouTube

Tối 22-10, Đen Vâu ra mắt MV Những em bé Mặt Trời, kết hợp cùng Lynk Lee và Pink Frog. Lấy bối cảnh Gia Lai, sản phẩm ghi lại những khoảnh khắc trẻ em chạy nhảy dưới tán cà phê, vui đùa cùng bạn bè và sinh hoạt giữa núi rừng.

MV đan xen hình ảnh hồn nhiên của trẻ nhỏ với cuộc sống lao động của người lớn. Những vườn cây, nương rẫy, bữa cơm gia đình và sự chăm chút của cha mẹ tạo nên bức tranh đời thường, nơi niềm vui của trẻ em gắn với những điều bình dị. Ca khúc gợi nhắc về tình thân và những mong ước giản đơn của tuổi thơ.

'Tôi cũng đã từng đen nhẻm, gầy nhẳng, và hồn nhiên đến vậy'

Trong bài viết trên mạng xã hội, Đen kể anh đến Gia Lai vào một ngày tháng 6 trong chuyến làm việc giữa UBND tỉnh và UNICEF Việt Nam. Những người gặp gỡ, ánh mắt và nụ cười tại đây khiến anh tin rằng mình sẽ viết được điều gì đó sau khi trở về.

Đặc biệt, hình ảnh những đứa trẻ chạy nhảy dưới gốc cà phê khiến nam rapper nhớ lại chính mình ngày nhỏ: "Tôi cũng đã từng đen nhẻm, gầy nhẳng, và hồn nhiên đến vậy". Đen kể về khoảnh khắc nghe tiếng trẻ em cười khúc khích trên cao, ngước lên mới biết các em đang trốn trong vòm lá.

Nam rapper thừa nhận không thể diễn tả trọn vẹn cảm giác ấy bằng lời. Tuy nhiên những trải nghiệm trong chuyến đi đã trở thành chất liệu để anh bắt tay viết nhạc, rủ Lynk Lee và Pink Frog cùng tham gia, bên cạnh các cộng sự phụ trách phối khí và sản xuất.

Từ trải nghiệm cá nhân, Đen mở rộng câu chuyện sang cuộc sống của trẻ em nơi đại ngàn - Ảnh: Chụp màn hình

Quá trình thực hiện MV cũng có sự thay đổi. Ban đầu, Đen gửi một video mang tính tư liệu để ê kíp dựng thành sản phẩm âm nhạc. Nhưng đoàn phim đề nghị anh quay lại Gia Lai để thực hiện một MV hoàn chỉnh hơn. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân, đoàn phim có điều kiện ghi hình, đưa khung cảnh và con người nơi đây vào tác phẩm.

Trong Những em bé Mặt Trời, những chi tiết gắn với đời sống gia đình và lao động nông nghiệp góp phần mở rộng câu chuyện từ ký ức riêng của Đen thành hình ảnh tuổi thơ ở Tây Nguyên.

Đen Vâu tiếp tục khai thác những câu chuyện đời thường trong âm nhạc - Ảnh: Chụp màn hình

Đen Vâu cho biết khi đoàn phim đến, có người dân rưng rưng nước mắt; lúc đoàn rời đi, một số em nhỏ buồn bã. Những phản ứng ấy khiến anh nhận ra chuyến đi đã mang đến niềm vui cho mọi người. Nam rapper khẳng định bài hát không có mục đích nào khác ngoài việc cổ vũ, động viên các em trên hành trình lớn lên còn nhiều gian khó.

Tên gọi Những em bé Mặt Trời cũng xuất phát từ mong muốn ấy. Đen hy vọng rằng "khi thấy các em, mọi người sẽ đón nhận được một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống, và một nguồn cảm hứng để bắt tay vào làm những điều tốt lành cho chính mình, cho cuộc đời".

Chuyến đi Gia Lai gợi Đen Vâu nhớ về tuổi thơ, trở thành cảm hứng cho ca khúc mới - Ảnh: NVCC

Sau khi MV ra mắt, nhiều khán giả chia sẻ sự đồng cảm với hình ảnh trẻ em Tây Nguyên: "Là đứa con của đất đỏ bazan, nghe bài này mà như thấy lại tuổi thơ mình, chân trần chạy qua rẫy cà phê, theo mẹ lên nương, tối nằm nghe gió lùa qua mái nhà", "Xem cái MV mà bao nhiêu ký ức ùa về cái thời sinh viên băng qua bao núi đồi để đến được các buôn làng xa, những ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ vùng cao làm mình rất ấn tượng"...

Bên cạnh nội dung ca khúc, màu sắc âm nhạc gần đây của Đen cũng được chú ý. Một khán giả nhận xét: "Nhạc của anh Đen dạo gần đây không còn xuất hiện nhiều trên Capcut nữa, vì không còn mộng mơ, không còn ngông cuồng, anh đã chọn một ngách rất riêng, nhẹ nhàng, lắng đọng và ý nghĩa".