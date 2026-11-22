Nữ ca sĩ liên tục trình diễn và trò chuyện với người hâm mộ. Cô thay trang phục ngay trên sân khấu để không làm gián đoạn chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tối 21-11, Mỹ Tâm tổ chức live concert See The Light - Day 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Trong khoảng 4 tiếng, nữ ca sĩ trình diễn 40 ca khúc, đồng thời tự dẫn dắt chương trình, giao lưu và trò chuyện với khoảng 25.000 khán giả mà không có MC hay nghệ sĩ khách mời.

Trước đó, khi được hỏi về việc có mời nghệ sĩ khách mời hay không, nữ ca sĩ từng trả lời: "Có mình chị và Tri Âm (tên gọi người hâm mộ Mỹ Tâm) là khách mời của chị luôn". Tại đêm diễn, cô thực hiện đúng lời hứa khi dành toàn bộ sân khấu cho âm nhạc và những khán giả đã đồng hành cùng mình.

Mỹ Tâm: 5 năm trôi qua như một cái chớp mắt

Mở màn concert bằng ca khúc Hào quang, Mỹ Tâm cho biết tiết mục là lời tri ân gửi đến khán giả. Theo nữ ca sĩ, ánh hào quang mỗi người có được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn được vun đắp bởi tình cảm và sự đồng hành của những người xung quanh.

Cô ví von: "Tất cả chúng ta như một chiến binh và mở màn bằng Hào quang để Mỹ Tâm thấy rằng mình là một chiến binh ánh sáng, để mình đi tìm trên con đường của mình và thấy ánh sáng đó".

Nhắc đến concert Tri Âm năm 2021, Mỹ Tâm ví 5 năm trôi qua "như một cái chớp mắt". Nữ ca sĩ bày tỏ hạnh phúc khi tiếp tục có cơ hội tổ chức live show tại TP.HCM và gặp lại đông đảo khán giả sau khoảng thời gian này.

Mỹ Tâm cũng dí dỏm cho biết chính sự mong đợi của người hâm mộ là động lực để cô thực hiện concert. Nữ ca sĩ mong khán giả tiếp tục "đòi hỏi" để cô có thêm động lực trở lại sân khấu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mỹ Tâm cũng nhắc lại quãng thời gian gặp vấn đề nghiêm trọng ở cổ họng, ảnh hưởng đến khả năng ca hát. Nữ ca sĩ cho biết đã trải qua thời gian dài điều trị và hồi phục trước khi có thể trở lại biểu diễn. Cô gửi lời cảm ơn cha mẹ vì đã sinh thành, nuôi dưỡng và giúp mình có được giọng hát được nhiều khán giả yêu mến.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự xúc động khi nhiều khán giả từ Mỹ, Úc và các quốc gia khác trở về Việt Nam để tham dự concert. Với Mỹ Tâm, sự hiện diện của những người hâm mộ ở nhiều nơi trên thế giới là minh chứng cho tình cảm và sự đồng hành mà họ dành cho cô trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh những bản hit quen thuộc, nữ ca sĩ còn chia sẻ về sự mất mát, những giai đoạn khó khăn và cách mỗi người tìm lại niềm tin trong cuộc sống - Ảnh: DUYÊN PHAN

Không chỉ mang đến loạt ca khúc quen thuộc, Mỹ Tâm còn dành nhiều thời gian chia sẻ về hành trình âm nhạc, những thăng trầm trong cuộc sống và tình cảm dành cho cộng đồng Tri Âm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xen giữa những câu chuyện, Mỹ Tâm lần lượt trình diễn các ca khúc gắn với nhiều giai đoạn trong sự nghiệp như Họa mi tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Rực rỡ tháng năm, Hẹn ước từ hư vô, Tình như ngọn nến, Giấc mơ tình yêu, Ánh trăng lừa dối, Yêu dại khờ, Biết khi nào gặp lại...

Theo ban tổ chức, See The Light - Day 2 thu hút khoảng 25.000 khán giả tại Khu đô thị Vạn Phúc. Toàn bộ vé được bán hết trước ngày diễn gần một tháng. Riêng 10.000 vé trong đợt mở bán sớm được sold out chỉ sau 5 phút.

Mỹ Tâm hát Cô gái đến từ hôm qua - Video: MAI NGUYỆT

Trên khán đài, bố mẹ và người thân của Mỹ Tâm có mặt để theo dõi chương trình. Diễn viên Mai Tài Phến cũng đến dự và ngồi cùng gia đình nữ ca sĩ.

Trước đó, See The Light được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 12-2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Đêm diễn có sự góp mặt của rapper Đen.

Nếu tại Hà Nội có màn kết hợp giữa Mỹ Tâm và khách mời, đêm diễn tại TP.HCM lại được nữ ca sĩ lựa chọn theo hướng khác: không có nghệ sĩ biểu diễn cùng, toàn bộ chương trình do cô tự dẫn dắt và trình diễn.