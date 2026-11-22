Hồ Ngọc Hà vừa ra album vol.8 vài ngày trước - Ảnh: FBNV

Sau 12 năm kể từ khi Mối tình xưa năm 2014, vài ngày trước, Hồ Ngọc Hà chính thức trở lại với album phòng thu Vol.8 gồm 10 ca khúc.

Hồ Ngọc Hà không muốn lặp lại chính mình

Thay vì tiếp tục khai thác dòng nhạc pop ballad tự sự hoặc dance sôi động sở trường, trong album mới, Hồ Ngọc Hà chuyển hẳn sang thử nghiệm RnB và soul - những thể loại đòi hỏi độ luyến láy tinh tế, nhịp phách phức tạp và có phần kén người nghe đại chúng hơn.

Nếu quen với kiểu hát pop ballad lâu năm thường quen mở khẩu hình lớn, đẩy hơi mạnh và ngân rung dày ở cuối câu để phô diễn nội lực và đẩy cao trào cảm xúc; hoặc với dance thì hát dứt khoát, nảy chữ, sắc bén và đôi khi phải gằn giọng để át tiếng nhạc điện tử sôi động, thì đây là một thách thức không nhỏ.

Ca sĩ cho biết trong quá trình thu âm, cô đã phải chỉnh sửa và thực hiện lại nhiều lần để tìm được cách thể hiện phù hợp.

Bù lại, Hồ Ngọc Hà cũng có những thế mạnh khi "chuyển hình". Cô có giọng hát hơi khàn, trầm, phù hợp với RnB và soul. Hơn nữa, nhiều năm gắn bó với nhạc dance và vũ đạo giúp ca sĩ có cảm giác về nhịp chắc.

Trong khi đó soul đòi hỏi sự trải nghiệm. Ở độ tuổi ngoài 40 với hơn 20 năm làm nghề, Hồ Ngọc Hà có đủ vốn sống để hát những ca khúc mang tính chiêm nghiệm, tự sự một cách tự nhiên.

Hồ Ngọc Hà nhìn nhận thị trường âm nhạc hiện nay đã có nhiều thay đổi, bản thân cô đối diện với nỗi lo trở nên cũ kỹ, lỗi thời và cô cũng không muốn chỉ đứng yên trong vùng an toàn nữa. Cô chấp nhận học lại một số cách xử lý, điều chỉnh kỹ thuật và thử nghiệm để giọng hát có thêm những sắc thái khác".

Ca sĩ 8x cũng nói thêm, cô cũng đã học hỏi được nhiều từ tư duy âm nhạc từ các nghệ sĩ gen Z để giữ được sự tươi mới trong cách truyền tải.

Hồ Ngọc Hà mời Hà An Huy vào album mới - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà rủ Hà An Huy và các nhạc sĩ trẻ "cùng lên thuyền"

Bên cạnh vai trò của hai nhà sản xuất âm nhạc Hoài Sa và Châu Đăng Khoa, ngoài Nguyễn Hồng Thuận, Hùng Quân, cô bắt tay với các nhạc sĩ gen Z Đỗ Hoàng Long, Jin, Kim Ngôn, album Vol.8.

Để mở rộng không gian âm nhạc, album quy tụ 5 nghệ sĩ khách mời thuộc nhiều màu sắc và thế hệ khác nhau.

Hà Anh Tuấn tái ngộ Hồ Ngọc Hà trong Mỗi anh thôi sau 10 năm kể từ Dù tình phôi pha, mang đến không gian âm nhạc mới với độ chín trong giọng hát của cả hai.

Hồ Ngọc Hà tái ngộ Hà Anh Tuấn sau nhiều năm - Ảnh: FBNV

Trong khi đó sau hit Xin hãy thứ tha nhiều năm về trước, ca sĩ cũng gặp lại rapper Suboi trong Thân mật, mang đến màu sắc vừa gợi cảm và phóng khoáng.

Đây cũng là một sự lựa chọn thông minh bởi với một ca sĩ pop ballad và dance như Hồ Ngọc Hà, việc có một rapper có kinh nghiệm về nhịp phách như Suboi đồng hành trong một track RnB giúp cô tránh được cảm giác gượng gạo khi thử sức ở địa hạt mới.

Thú vị là màn góp giọng của Hà Anh Huy, mang đến cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai thế hệ qua Lời ong bướm.

Ái Phương và Gigi Hương Giang hòa giọng trong Manifest mở rộng biên độ nữ tính trong album, đồng thời tạo ra sự đối thoại giữa các thế hệ và cách thể hiện cảm xúc khác nhau của phụ nữ.

Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Huy hát Lời ong bướm - Video: FBNV

Sợ nhất cũ kĩ Dù xuất phát điểm không phải là một ca sĩ mạnh về giọng hát nhưng khi nhìn lại sự nghiệp 20 năm qua của Hồ Ngọc Hà, có thể thấy cô luôn làm mới mình qua các giai đoạn âm nhạc rõ rệt, kết hợp thay đổi hình ảnh - trình diễn và tư duy nghề nghiệp, chứ không đứng yên ở một công thức. Thay vì những bản nhạc pop giúp mình thoát mác "chân dài đi hát" khi hợp tác với Đức Trí từ năm 2004-2009, từ 2009 - 2013, Hồ Ngọc Hà chuyển sang dance pop, electro pop, vừa hát vừa nhảy bốc lửa. Mấy năm sau đó, lại thấy cô làm mới mình trong EDM, Trap, Tropical House với các producer trẻ hơn (Đỗ Hiếu, Touliver…). Từ 2017 trở đi, cô có thương hiệu Love song khai thác tối đa chất pop ballad, vừa là album, vừa là chuỗi liveshow, studio session gây chú ý. Tới nay, tiếp tục làm mới mình với RnB, soul… Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ không ít lần, cô không sợ "flop" chỉ sợ mình cũ kĩ.