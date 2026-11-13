Hồ Ngọc Hà lần đầu song ca Hà An Huy, khán giả xuýt xoa vì quá hợp

Lời ong bướm - Hồ Ngọc Hà & Hà An Huy

Tối 12-11, Hồ Ngọc Hà phát hành MV Lời ong bướm, kết hợp cùng Hà An Huy. Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với nam ca sĩ trong một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Trước khi công bố MV, Hồ Ngọc Hà từng giới thiệu Hà An Huy là khách mời đầu tiên của album phòng thu Vol.8. Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ gọi nam ca sĩ là "chàng trai tháng 8", đồng thời mô tả màn kết hợp này là sự giao thoa âm nhạc "lạ mà quen".

Theo Hồ Ngọc Hà, sự kết hợp này mới mẻ bởi cả hai chưa từng song ca, nhưng cũng có sự gần gũi khi Hà An Huy là gương mặt đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trẻ sau Vietnam Idol và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hồ Ngọc Hà, Hà An Huy kể chuyện tình yêu qua góc nhìn người từng trải

Trong Lời ong bướm, nhân vật nữ thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi trước những lời tán tỉnh, ngợi ca trong tình yêu. Từng trải qua nhiều sóng gió, cô cho biết đã quá quen với những lời đường mật nên không dễ bị chinh phục.

Thay vì những lời hứa hẹn, điều cô cần là sự chân thành được chứng minh bằng hành động. Ca khúc cũng tạo nên sự đối lập giữa trải nghiệm tình trường của người phụ nữ và sự non nớt của người đàn ông mới bước vào tình yêu.

Trong MV, Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy thể hiện hai màu giọng khác biệt. Nếu nữ ca sĩ mang đến chất giọng giàu trải nghiệm, Hà An Huy tạo điểm nhấn bằng cách thể hiện giàu cảm xúc.

Hà An Huy là khách mời đầu tiên trong album Vol.8 của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

Sau khi MV ra mắt, phần song ca nhận được nhiều phản hồi tích cực trên YouTube và mạng xã hội. Một số bình luận: "Trời ơi giọng em Huy với chị Hà không nghĩ lại hợp đến vậy luôn, chị Hà chọn khéo quá", "Giọng Hà An Huy trong Lời ong bướm hay dã man", "Huy nó cho gì vào giọng hát của nó thế nhỉ, nó sang, nó tình khủng khiếp".

Bên cạnh đó, một số khán giả hài hước gọi màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ là "2 cô cháu", đồng thời bày tỏ thích thú trước sự hòa quyện trong giọng hát của cả hai.

Hồ Ngọc Hà trở lại đường đua album sau 12 năm

Lời ong bướm là sản phẩm mở màn cho album phòng thu Vol.8 của Hồ Ngọc Hà. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với một album hoàn chỉnh sau 12 năm, kể từ Mối tình xưa phát hành năm 2014.

Trong khoảng thời gian này, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động âm nhạc thông qua các đĩa đơn và dự án Love Songs. Tuy nhiên, Vol.8 được kỳ vọng là sản phẩm thể hiện rõ hơn tâm tư, suy nghĩ và những trải nghiệm của nữ ca sĩ ở giai đoạn hiện tại.

Album được giới thiệu theo định hướng R&B và soul, cho thấy sự tiếp tục khai thác những màu sắc âm nhạc gắn với thế mạnh của Hồ Ngọc Hà.

Theo kế hoạch, album dự kiến ra mắt tối 19-11. Nữ ca sĩ cũng tổ chức hai đêm nhạc giới thiệu dự án tại TP.HCM ngày 20-11 và Hà Nội ngày 22-11 - Ảnh: FBNV

Việc lựa chọn Hà An Huy làm khách mời đầu tiên cũng tạo thêm sự chú ý cho dự án, khi nữ ca sĩ kết hợp với một giọng hát thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ thay vì những cộng sự quen thuộc.

Với Hà An Huy, năm 2026 được xem là một năm thành công của nam ca sĩ. Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Vietnam Idol 2023. Trước đó, anh từng đăng quang cuộc thi Big Song Big Deal năm 2022, cho thấy khả năng sáng tác bên cạnh giọng hát.

Năm 2026, Hà An Huy tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, có cơ hội thử sức với nhiều phong cách trình diễn và làm việc cùng các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Anh cùng Đinh Mạnh Ninh sau đó được trao danh hiệu Chiến tướng của năm.

Hà An Huy hoạt động sôi nổi với nhiều dự án âm nhạc trong năm 2026 - Ảnh: FBNV

Gần đây, Hà An Huy kết hợp với OSAD trong MV Như một người rưng, vươn lên vị trí dẫn đầu bảng thịnh hành YouTube Việt Nam ở cả bảng tổng và hạng mục âm nhạc.

Màn song ca cùng Hồ Ngọc Hà trong Lời ong bướm tiếp tục là một trải nghiệm mới trong hành trình hoạt động âm nhạc của Hà An Huy, khi nam ca sĩ có dịp kết hợp với một giọng ca thuộc thế hệ nghệ sĩ đi trước.