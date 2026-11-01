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Nhà vô địch Olympia thứ 26: Luôn nỗ lực không ngừng, hôm nay may mắn hơn các bạn thi

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Vượt qua 3 nhà leo núi của Hưng Yên, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc đạt 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

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Nam sinh chuyên sử Đoàn Lê Anh Đức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 26 - Ảnh: BTC

Với chiến thắng lần này, Anh Đức đã giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hai lần liên tiếp giành ngôi vị quán quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm.

Năm ngoái, nhà vô địch là Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Nhà vô địch cảm thấy may mắn hơn bạn thi một chút

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Đoàn Lê Anh Đức, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đội vòng nguyệt quế của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, Anh Đức gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô, bạn bè và các khán giả trong trường quay.

Đức bày tỏ sự xúc động về hành trình mình đã đi qua. Theo Đức, đây là sự nỗ lực không ngừng, và hôm nay có một chút may mắn hơn, đạt được những điều bản thân mong ước.

Khi người dẫn chương trình công bố là nhà vô địch, Anh Đức cảm thấy vui vì Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có 2 năm liên tiếp bảo vệ thành công vị trí quán quân.

Tuy vậy, Đức cho biết có 3 khoảnh khoắc tiếc nuối trong quá trình thi. Lần đầu là tìm từ khóa vượt chướng ngại vật. Lần thứ hai là câu toán đầu tiên trong phần thi về đích, đã hơi ẩu một chút. Phần tiếc nuối thứ ba là câu hỏi tiếng Anh, đã không mạnh dạn bấm chuông để giành quyền trả lời.

Anh Đức cho biết khi quay trở lại học tập, cố gắng lấy lại gốc môn toán, đồng thời sẽ tập trung ôn thi IELTS để phục vụ việc học và công việc sau này. Anh Đức cũng dự định tiếp tục đọc thêm nhiều sách hơn. 

Thói quen đọc mỗi ngày 

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Anh Đức trong vòng tay bạn bè sau chiến thắng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chia sẻ về bí quyết ghi nhớ tốt, Anh Đức cho biết từ nhỏ, nam sinh có một thói quen đọc rất nhiều trang Wikipedia mỗi ngày, đọc những cuốn sách cung cấp kiến thức xã hội, xem các video trên YouTube và theo dõi các chương trình đố vui.

Với môn văn và sử, vì có nhiều thời gian ôn thi học sinh giỏi, ôn thi vào trường chuyên nên nam sinh có nhiều lợi thế tích lũy kiến thức nền tảng, tạo thế mạnh của riêng mình.

Để bổ trợ cho kiến thức thi Olympia, Đức học kỹ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa các môn tự nhiên, ngoại ngữ, để có thêm hành trang vững chắc làm tốt mọi phần thi.

Theo Anh Đức điều quan trọng nhất tạo nên chiến thắng của bản thân trong vòng chung kết năm, trước hết là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của gia đình, nhà trường. Bên cạnh đó, là những nỗ lực của bản thân trong suốt nhiều năm qua.

Trước khi vào vòng chung kết, Đức cũng tự nhận thấy mình có lợi thế riêng so với 3 thí sinh còn lại, vì là học sinh chuyên sử, có thể tận dụng.

“Trước trận chung kết em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ kết quả nào, tuy nhiên tự nhủ khi bước vào trận đấu thì dù trong bất cứ khoảnh khắc nào cũng không được từ bỏ niềm tin của mình, phải luôn cống hiến hết sức”, Anh Đức nói.

Đoàn Lê Anh Đức có tài lẻ hát quốc ca của 135 quốc gia

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Anh Đức trong vòng tay bạn bè sau chiến thắng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trước vòng chung kết năm, Anh Đức (học sinh lớp 12 sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành tấm vé chung kết cuối cùng sau chiến thắng trận quý 4.

Lịch sử và các môn khoa học xã hội là sở trường của Đức. Năm lớp 8, nam sinh từng thi vượt lớp, giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn lịch sử.

Lên lớp 11, Đức tiếp tục thi vượt lớp và đạt giải ba học sinh giỏi thành phố môn lịch sử lớp 12.

Đức về nhì vòng tuần với 230 điểm, rồi thắng vòng tháng với 330 điểm. Tại trận tháng, dù đoán sai chướng ngại vật, Đức vẫn giành thêm 150 điểm ở Tăng tốc để lấy lại ngôi đầu.

Đức còn có khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Ngay tại trường quay vòng tuần, nam sinh đã hát trích đoạn quốc ca Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Sở thích này bắt đầu từ năm lớp 7, khi Đức nghe quốc ca các nước rồi thấy thích và học thuộc.

Anh Đức thể hiện tốt ở trận chung kết

Với phần thể hiện của Anh Đức trong trận chung kết, Minh Công đánh giá đã rất tốt. Trong đó, về chuyên môn, trước trận đấu không đặt mục tiêu quá nặng nề, nhưng Anh Đức đã thể hiện tốt, thể hiện được tinh thần học sinh trường Amsterdam giỏi toàn diện, nhiều lĩnh vực.

“Đức là một học sinh thông minh, có năng lực nhanh, khả năng ghi nhớ cũng như là những cái tư duy của bạn ấy rất phù hợp với Olympia. Olympia thường đặt ra những kiến thức thông thường, xung quanh cuộc sống. Đây chính là điều Đức làm được và bạn ấy là nhân tố phù hợp nhất đối với năm nay”, Công Minh chia sẻ.

Theo Công Minh, quá trình ôn tập, khó khăn lớn nhất khi Anh Đức là học sinh chuyên xã hội, với các môn tự nhiên cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên với tinh thần tiếp kiến thức kiên trì và bền bỉ, học từ bản chất vấn đề, trận chung kết năm Anh Đức cũng đã thể hiện tốt cả những phần kiến thức tự nhiên.

  - Ảnh 5.Đoàn Lê Anh Đức vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Vượt qua ba nhà leo núi đến từ Hưng Yên, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc đạt 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: nhà vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia Đoàn Lê Anh Đức chuyên Hà Nội - Amsterdam nhà leo núi

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