Nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Olympia, ôn luyện 1,5 tiếng mỗi tối

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo giành giải nhất quý 1 Olympia 2026 - Ảnh: NVCC

Rèn phản xạ từ những phép tính nhẩm

Sau chiến thắng tháng với 210 điểm, Bảo tiếp tục thắng trận quý 1 với 175 điểm - Ảnh: NVCC

Gia Bảo cho biết bắt đầu yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ những buổi xem truyền hình khi còn học lớp 7.

Đặc biệt, khi theo dõi Olympia năm thứ 21 và thấy một thí sinh cùng trường tham gia, Bảo càng có thêm động lực, nuôi ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu này.

“Tôi thường đấu tập với những người cùng đam mê trên cả nước, dành khoảng 1 - 1,5 giờ mỗi tối sau giờ tự học để kiểm tra kiến thức, luyện bấm chuông, đánh máy và cải thiện tốc độ phản xạ”, Bảo chia sẻ.

Theo Bảo, những buổi đấu tập giúp bạn làm quen với nhịp độ thi đấu, nhận ra những phần kiến thức còn thiếu và có thêm cơ hội cọ xát trước các trận đấu chính thức.

>> 4 thí sinh vào chung kết Olympia 2026.

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026, Bảo từng gây chú ý với khả năng tính nhẩm. Khi MC đưa ra thử thách, nam sinh nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác.

Bảo chia sẻ mình có sở trường tính nhẩm các phép nhân, chia với số có hai, ba chữ số. Bảo đã tìm hiểu một số mẹo và phương pháp tính nhanh để rút ngắn thời gian xử lý phép tính, hạn chế phụ thuộc vào máy tính.

"Với tôi, tính nhẩm không chỉ giúp tìm ra đáp án nhanh hơn mà còn là cách rèn luyện khả năng tính toán trong đầu và phản xạ. Dù vậy tôi không xem một sở trường riêng lẻ là yếu tố quyết định thành công tại Olympia mà vẫn dành thời gian bổ sung kiến thức ở nhiều lĩnh vực, đồng thời duy trì luyện tập để cải thiện các kỹ năng cần thiết", Bảo nói.

Giữ tâm lý thoải mái trước chung kết

Trước trận chung kết năm vào ngày 1-11, Bảo cho biết bản thân vô cùng háo hức. Khi được hỏi về quá trình chuẩn bị, Bảo cho biết không muốn tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

“Với tôi, Olympia là một cuộc chơi về kiến thức. Tôi nghĩ mình không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, mà nên giữ tinh thần thoải mái và cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”, Bảo chia sẻ.

Trong quá trình chuẩn bị, nam sinh vẫn duy trì việc tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Việc xem Olympia là một cuộc chơi giúp Bảo chủ động hơn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả thắng thua.

Sau hành trình từ nhì tuần đến chiến thắng trận quý, Bảo mong muốn tiếp tục giữ sự bình tĩnh, quyết tâm và bản lĩnh khi bước vào chung kết.

Với Bảo, đây không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là dịp nhìn lại những gì đã tích lũy trong nhiều năm yêu thích chương trình.

Ưu tiên thực hành để hiểu sâu môn hóa

Là học sinh chuyên hóa và từng đạt thủ khoa đầu vào của lớp, Bảo có cách học riêng với môn học mình yêu thích. Theo Bảo, việc thực hành thí nghiệm giúp người học hiểu rõ hơn bản chất các phản ứng hóa học, thay vì chỉ ghi nhớ phương trình và lý thuyết.

Khi quan sát các phản ứng, học sinh có thể hình dung rõ hơn cách các chất tương tác với nhau, từ đó hiểu và ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Với Bảo, kết hợp lý thuyết với thực hành là cách giúp việc học hóa trở nên trực quan, dễ hiểu.

Về dự định tương lai, Bảo cho biết hiện chưa quyết định sẽ học đại học tại Hà Nội hay TP.HCM, bởi vẫn đang cân nhắc những trường phù hợp với định hướng của mình.

"Tôi đặc biệt quan tâm đến ứng dụng của hóa học trong thực tiễn, từ lĩnh vực thực phẩm đến công nghiệp và sản xuất hóa chất. Vì vậy tôi mong muốn mình có thể tìm được môi trường đào tạo phù hợp để tiếp tục phát triển niềm yêu thích với môn học này", Bảo nói.

Khả năng tiếp thu tốt, giữ bình tĩnh trước thử thách Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, thầy Nguyễn Đức Thạch, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), nhận xét Gia Bảo có khả năng tiếp thu kiến thức tốt, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên. Theo thầy, Bảo còn có điểm mạnh là giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Đây là lợi thế khi tham gia một cuộc thi đòi hỏi thí sinh vừa có kiến thức, vừa phải kiểm soát tâm lý và xử lý câu hỏi trong thời gian ngắn.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, ai sẽ giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia ngày 1-11-2026? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa). Lý Thái Dương (Phú Thọ). Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên). Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội).