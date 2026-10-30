Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Olympia, ôn luyện 1,5 tiếng mỗi tối

tác giả
HÀ THI
HÀ THI
HÀ THI

Trần Võ Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) - kiên trì tự học, đấu tập và rèn luyện kỹ năng, đồng thời giữ tâm lý thoải mái trước trận chung kết năm ngày 1-11.

Nam sinh khánh hòa Trần Võ Gia Bảo tự tin vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo giành giải nhất quý 1 Olympia 2026 - Ảnh: NVCC

Rèn phản xạ từ những phép tính nhẩm

Nam sinh khánh hòa Trần Võ Gia Bảo tự tin vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh 2.

Sau chiến thắng tháng với 210 điểm, Bảo tiếp tục thắng trận quý 1 với 175 điểm - Ảnh: NVCC

Gia Bảo cho biết bắt đầu yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ những buổi xem truyền hình khi còn học lớp 7.

Đặc biệt, khi theo dõi Olympia năm thứ 21 và thấy một thí sinh cùng trường tham gia, Bảo càng có thêm động lực, nuôi ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu này.

“Tôi thường đấu tập với những người cùng đam mê trên cả nước, dành khoảng 1 - 1,5 giờ mỗi tối sau giờ tự học để kiểm tra kiến thức, luyện bấm chuông, đánh máy và cải thiện tốc độ phản xạ”, Bảo chia sẻ.

Theo Bảo, những buổi đấu tập giúp bạn làm quen với nhịp độ thi đấu, nhận ra những phần kiến thức còn thiếu và có thêm cơ hội cọ xát trước các trận đấu chính thức.

>> 4 thí sinh vào chung kết Olympia 2026.

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026, Bảo từng gây chú ý với khả năng tính nhẩm. Khi MC đưa ra thử thách, nam sinh nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác.

Bảo chia sẻ mình có sở trường tính nhẩm các phép nhân, chia với số có hai, ba chữ số. Bảo đã tìm hiểu một số mẹo và phương pháp tính nhanh để rút ngắn thời gian xử lý phép tính, hạn chế phụ thuộc vào máy tính.

"Với tôi, tính nhẩm không chỉ giúp tìm ra đáp án nhanh hơn mà còn là cách rèn luyện khả năng tính toán trong đầu và phản xạ. Dù vậy tôi không xem một sở trường riêng lẻ là yếu tố quyết định thành công tại Olympia mà vẫn dành thời gian bổ sung kiến thức ở nhiều lĩnh vực, đồng thời duy trì luyện tập để cải thiện các kỹ năng cần thiết", Bảo nói.

Giữ tâm lý thoải mái trước chung kết

Trước trận chung kết năm vào ngày 1-11, Bảo cho biết bản thân vô cùng háo hức. Khi được hỏi về quá trình chuẩn bị, Bảo cho biết không muốn tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

“Với tôi, Olympia là một cuộc chơi về kiến thức. Tôi nghĩ mình không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, mà nên giữ tinh thần thoải mái và cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”, Bảo chia sẻ. 

Trong quá trình chuẩn bị, nam sinh vẫn duy trì việc tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Việc xem Olympia là một cuộc chơi giúp Bảo chủ động hơn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả thắng thua.

Sau hành trình từ nhì tuần đến chiến thắng trận quý, Bảo mong muốn tiếp tục giữ sự bình tĩnh, quyết tâm và bản lĩnh khi bước vào chung kết. 

Với Bảo, đây không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là dịp nhìn lại những gì đã tích lũy trong nhiều năm yêu thích chương trình.

Ưu tiên thực hành để hiểu sâu môn hóa

Là học sinh chuyên hóa và từng đạt thủ khoa đầu vào của lớp, Bảo có cách học riêng với môn học mình yêu thích. Theo Bảo, việc thực hành thí nghiệm giúp người học hiểu rõ hơn bản chất các phản ứng hóa học, thay vì chỉ ghi nhớ phương trình và lý thuyết.

Khi quan sát các phản ứng, học sinh có thể hình dung rõ hơn cách các chất tương tác với nhau, từ đó hiểu và ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Với Bảo, kết hợp lý thuyết với thực hành là cách giúp việc học hóa trở nên trực quan, dễ hiểu.

Về dự định tương lai, Bảo cho biết hiện chưa quyết định sẽ học đại học tại Hà Nội hay TP.HCM, bởi vẫn đang cân nhắc những trường phù hợp với định hướng của mình.

"Tôi đặc biệt quan tâm đến ứng dụng của hóa học trong thực tiễn, từ lĩnh vực thực phẩm đến công nghiệp và sản xuất hóa chất. Vì vậy tôi mong muốn mình có thể tìm được môi trường đào tạo phù hợp để tiếp tục phát triển niềm yêu thích với môn học này", Bảo nói.

Khả năng tiếp thu tốt, giữ bình tĩnh trước thử thách

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, thầy Nguyễn Đức Thạch, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), nhận xét Gia Bảo có khả năng tiếp thu kiến thức tốt, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

Theo thầy, Bảo còn có điểm mạnh là giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Đây là lợi thế khi tham gia một cuộc thi đòi hỏi thí sinh vừa có kiến thức, vừa phải kiểm soát tâm lý và xử lý câu hỏi trong thời gian ngắn.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia ngày 1-11-2026?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả
Nam sinh khánh hòa Trần Võ Gia Bảo tự tin vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh 4.Chung kết Olympia: Thí sinh thuộc quốc ca 135 nước, đối thủ từng lập kỷ lục 345 điểm

Cuối tuần này, ngày 1-11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Olympia trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất