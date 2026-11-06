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Nhà máy bao bì nhôm 2.700 tỉ đồng ở Quảng Trị vận hành sớm 6 tháng

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Nhà máy bao bì quốc tế A&C tại Khu công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị) có tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỉ đồng, công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 700 triệu vỏ lon nhôm mỗi năm được đưa vào vận hành sớm 6 tháng.

Nhà máy bao bì nhôm 2.700 tỉ đồng ở Quảng Trị vận hành sớm 6 tháng - Ảnh 1.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (trái), tham quan nhà máy

Ngày 6-11, Công ty cổ phần Bao bì quốc tế A&C tổ chức lễ khánh thành nhà máy bao bì quốc tế A&C - giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tham dự lễ có ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo ông Lê Quang Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Camel, đại diện Công ty A&C, dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 2.300 tỉ đồng. 

Nhà máy có công suất sản xuất vỏ lon nhôm lên đến 1 tỉ sản phẩm mỗi năm. Riêng giai đoạn 1 có công suất thiết kế 700 triệu sản phẩm/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết dự án giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành sản xuất sớm hơn 6 tháng so với tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đánh giá giá trị của một dự án không chỉ nằm ở số vốn đăng ký mà quan trọng hơn là năng lực sản xuất được hình thành, sản phẩm được thị trường đón nhận, việc làm được tạo ra và những đóng góp lâu dài cho xã hội.

Nhà máy bao bì nhôm 2.700 tỉ đồng ở Quảng Trị vận hành sớm 6 tháng - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhà máy bao bì quốc tế A&C được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp cho Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu bao bì của thị trường đồ uống, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với chuỗi cung ứng của ngành này.

Khi vận hành ổn định, dự án còn tạo thêm động lực phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại và cung ứng liên quan; góp phần nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của Khu công nghiệp Quán Ngang.

Theo định hướng của tỉnh, doanh nghiệp cần tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến trên địa bàn.

Nhà máy bao bì nhôm 2.700 tỉ đồng ở Quảng Trị vận hành sớm 6 tháng - Ảnh 4.Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng công suất 1.403MW, đã hòa lưới điện quốc gia hơn 703 triệu kWh và đang hoàn tất các bước chạy thử, phấn đấu vận hành thương mại trong năm 2026.

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    Chủ đề: nhà máy bao bì bao bì vỏ lon bia khu công nghiệp

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