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Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng công suất 1.403MW, đã hòa lưới điện quốc gia hơn 703 triệu kWh và đang hoàn tất các bước chạy thử, phấn đấu vận hành thương mại trong năm 2026.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiệt điện Quảng Trạch I đang hoàn tất những thí nghiệm cuối cùng để phát điện thương mại vào cuối năm 2026 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Đào Ngọc Long - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 - cho biết nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đang bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh và kiểm tra độ tin cậy trước khi phát điện thương mại.

Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hòa lưới điện quốc gia

Đây là nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hai tổ máy, tổng công suất 1.403MW. Đến nay, cả hai tổ máy đã hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia. Nhà máy đang tập trung thực hiện các bước thử nghiệm, kiểm tra độ tin cậy trước khi vận hành thương mại.

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Theo ông Long, việc đưa một nhà máy có thông số hơi siêu tới hạn vào vận hành đòi hỏi quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt. 

Do đây là công nghệ có thông số vận hành cao, yêu cầu kỹ thuật khắt khe, chủ đầu tư đặt yếu tố an toàn và độ tin cậy lên hàng đầu, không đánh đổi chạy theo tiến độ.

Các tổ máy phải trải qua khoảng 120 bài thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và các yêu cầu trong hợp đồng. Nếu không đạt yêu cầu ở bất kỳ bài kiểm tra nào, đơn vị liên quan phải khắc phục và thực hiện thử nghiệm lại. 

Đặc biệt, nhà máy phải trải qua giai đoạn chạy tin cậy liên tục trong một tháng, không để xảy ra sự cố, trước khi được công nhận đủ điều kiện vận hành thương mại.

Một trong những yêu cầu quan trọng là đưa từng tổ máy đạt công suất thiết kế. Theo ông Long, tổ máy số 2 mất khoảng một tháng kể từ khi hòa lưới để đạt 100% công suất. Quá trình này cần được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm thiết bị vận hành ổn định lâu dài.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Đội ngũ chuyên gia nước ngoài tại khu vực điều hành nhà máy - Ảnh: HOÀNG TÁO

Phát điện thương mại cuối 2026

Ông Long cho biết Ban Quản lý dự án điện 2 cùng các đơn vị liên quan đang tập trung nhân lực, thiết bị, quyết tâm hoàn thành các bước thử nghiệm để đưa cả hai tổ máy vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Theo Ban Quản lý dự án điện 2, nhà máy được thiết kế với sản lượng điện khoảng 9,1 tỉ kWh mỗi năm. Khi vận hành ổn định, đây sẽ là nguồn điện nền công suất lớn, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Để phục vụ hoạt động của nhà máy, hệ thống cảng nhập than có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn đã hoàn thành và được công bố mở cảng trong tháng 10. 

Đến nay, cảng đã phục vụ các hoạt động vận chuyển than, gồm 3 chuyến thương mại và 7 chuyến phục vụ thử nghiệm, lấy nguồn than từ các quốc gia có chủng loại phù hợp với yêu cầu vận hành nhà máy.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến có khoảng 500 cán bộ, nhân viên, đóng góp ngân sách khoảng 500 tỉ đồng mỗi năm, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026 - Ảnh 3.

Một góc nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh: HOÀNG TÁO

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng mức đầu tư 42.022 tỉ đồng.

Đây là nhà máy sử dụng công nghệ nhiệt điện than phun siêu tới hạn, với thông số hơi thuộc nhóm cao nhất hiện nay, giúp nâng cao hiệu suất phát điện so với công nghệ nhiệt điện than thông thường.

Các thiết bị chính của nhà máy được cung cấp bởi những nhà sản xuất quốc tế uy tín. Trong đó, lò hơi than phun thông số siêu tới hạn do IHI Corporation (Nhật Bản) cung cấp; tua bin và máy phát điện do Doosan Enerbility (Hàn Quốc) sản xuất. Nhà máy sử dụng than nhập khẩu từ nước ngoài, được lựa chọn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026 - Ảnh 4.

Hệ thống cảng nhập than có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn đã hoàn thành - Ảnh: Ban quản lý dự án điện 2

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu phát điện thương mại cuối năm 2026 - Ảnh 6.Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án điện tại Quảng Trị

Kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ LNG Quảng Trạch II; khởi công LNG Quảng Trạch III và cụm công trình 500kV Lao Bảo - Quảng Trị 2 trong tháng 12.

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    Chủ đề: nhiệt điện năng lượng phát điện an ninh năng lượng

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