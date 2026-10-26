Tập đoàn OJI đầu tư 110 triệu USD vào nhà máy tại Đồng Nai

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút FDI, chiếm 54,7% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2025 - Ảnh: DNCC

Tập đoàn OJI (Nhật Bản) đã khởi công nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng Oji Liquid Pak tại Khu Công nghệ cao Long Thành, Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, bổ sung năng lực sản xuất bao bì phục vụ ngành thực phẩm, đồ uống (F&B) tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút vốn ngoại

Sự hiện diện ngày càng nhiều của các tập đoàn sản xuất toàn cầu tại Việt Nam không phải ngẫu nhiên, mà nằm trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng về những quốc gia có nền tảng công nghiệp ổn định và tăng trưởng cao.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo tăng 9,97%, mức cao nhất giai đoạn 2019-2025. Ngành này cũng tiếp tục là "thỏi nam châm" hút vốn ngoại với 21,01 tỉ USD, chiếm 54,7% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Việt Nam đang dần chuyển từ điểm lắp ráp chi phí thấp sang trung tâm sản xuất có hàm lượng kỹ thuật cao hơn. Trong đó, thực phẩm - đồ uống (F&B) và công nghiệp bao bì phụ trợ là những lĩnh vực đáng chú ý. Nhà đầu tư quốc tế chọn Việt Nam không chỉ vì thị trường hơn 100 triệu dân, mà còn nhờ hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện, chính sách đầu tư cởi mở và khả năng kết nối thương mại khu vực.

Trong bối cảnh này, OJI đầu tư 110 triệu USD xây dựng nhà máy Oji Liquid Pak tại Khu Công nghệ cao Long Thành (Đồng Nai). Tập đoàn được thành lập năm 1873, hoạt động trong lĩnh vực giấy và bột giấy, với quy mô kinh doanh quốc tế.

Nhà máy có diện tích khoảng 57.000 m², dự kiến tạo hơn 200 việc làm khi đi vào hoạt động. Dự án tập trung sản xuất bao bì hộp giấy tiệt trùng, một loại bao bì được sử dụng trong các ngành hàng như sữa và đồ uống.

Việc xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam giúp OJI tiếp cận trực tiếp hơn với nhu cầu của các doanh nghiệp F&B trong nước. Đây là yếu tố quan trọng để Oji Liquid Pak phát triển hệ sinh thái bao bì theo hướng tuần hoàn và đồng hành cùng kinh tế địa phương.

Tập đoàn OJI khởi công nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng Oji Liquid Pak, tổng vốn 110 triệu USD, tại Khu Công nghệ cao Long Thành, Đồng Nai - Ảnh: DNCC

Hệ sinh thái F&B tăng trưởng đòi hỏi chuẩn mực bao bì mới

Triển vọng tăng trưởng của ngành thực phẩm, đồ uống là một trong những cơ sở cho quyết định đầu tư vào lĩnh vực bao bì. Về quy mô, Mordor Intelligence dự báo thị trường bao bì giấy Việt Nam tăng trưởng bình quân 9,73%/năm giai đoạn 2024-2029.

Cùng với sự mở rộng của thị trường, yêu cầu đối với bao bì cũng thay đổi. Với các sản phẩm như sữa và đồ uống, bao bì cần đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hỗ trợ bảo quản sản phẩm và duy trì chất lượng trong quá trình phân phối. Bên cạnh đó, áp lực giảm chất thải và thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) khiến doanh nghiệp quan tâm hơn đến khả năng thu gom, tái chế bao bì.

Oji Liquid Pak được thành lập tại Việt Nam năm 2025, hoạt động cùng IPI, doanh nghiệp Ý có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì hộp giấy tiệt trùng và gia nhập Tập đoàn OJI từ năm 2023.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Oji Liquid Pak hướng đến việc cung cấp vật liệu bao bì tương thích với các máy chiết rót dạng cuộn hiện có của khách hàng, hoặc giải pháp trọn gói gồm vật liệu, công nghệ chiết rót và dịch vụ kỹ thuật.

Nhà máy được giới thiệu có công suất thiết kế tối đa 8 tỉ hộp mỗi năm. Tận dụng vị trí trung tâm Đông Nam Á, hạ tầng logistics và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, nhà máy sẽ vừa phục vụ doanh nghiệp trong nước, vừa hỗ trợ mạng lưới cung ứng của Tập đoàn OJI tại Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Nhà máy Oji Liquid Pak sẽ phục vụ doanh nghiệp F&B trong nước và mạng lưới cung ứng khu vực của Tập đoàn OJI - Ảnh: DNCC

Với khoản đầu tư 110 triệu USD, OJI bổ sung một cơ sở sản xuất bao bì hộp giấy tiệt trùng tại Việt Nam. Hiệu quả của dự án trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành F&B, phát triển khách hàng và khai thác công suất nhà máy, trong bối cảnh yêu cầu về hiệu quả sản xuất và môi trường ngày càng được chú trọng.