Thành viên đội thi hào hứng kéo côn bắt cá trên sông - Ảnh: TRUNG PHẠM

Ngày 29-11, UBND xã Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) tổ chức hội thi "Kéo côn bắt cá mùa nước nổi" lần thứ 6 năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Phụng Hiệp, cho biết mùa nước nổi không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản mà còn lưu giữ nhiều ký ức, nét sinh hoạt và văn hóa đặc trưng của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, kéo côn là phương pháp đánh bắt truyền thống độc đáo, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Phụng Hiệp nói riêng, người miền Tây nói chung.

Chiếc côn có miệng tròn, thân thuôn dần như hình chiếc nón, được kéo dọc theo con nước, men theo bờ ruộng, mé kênh.

Người kéo côn phải thuộc con nước, hiểu luồng cá, chọn đúng thời điểm và đúng đoạn sông; phải khéo tay, bền sức, nhẫn nại, và quan trọng hơn cả là biết "lấy vừa đủ" - chỉ bắt những gì mình cần, chừa lại cho mùa sau.

Lãnh đạo xã Phụng Hiệp tặng cờ lưu niệm cho các đội thi - Ảnh: TRUNG PHẠM

Người miền Tây kéo côn không chỉ để mưu sinh

Theo bà Trúc, kéo côn không đơn thuần là phương thức mưu sinh mà còn thể hiện tri thức dân gian, cách người dân sống hài hòa với thiên nhiên, không tận diệt, không làm cạn kiệt nguồn lợi của mùa sau.

Việc tổ chức hội thi nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh Phụng Hiệp thân thiện, mến khách.

Người kéo côn phải thuộc con nước, hiểu luồng cá, chọn đúng thời điểm và đúng đoạn sông - Ảnh: TRUNG PHẠM

Hội thi năm nay có 16 đội tham gia đến từ xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Thạnh Hòa, Tân Bình và phường Ninh Kiều. Ngoài phần thi kéo côn bắt cá, các đội còn giới thiệu, trưng bày những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Phụng Hiệp cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng xung điện, chất nổ, hóa chất để đánh bắt; chú trọng bảo vệ cá nhỏ, tôm giống và môi trường sông nước.

Thông qua hội thi, địa phương mong muốn lan tỏa thông điệp khai thác thủy sản đi đôi với bảo tồn, để những giá trị văn hóa và nguồn lợi mùa nước nổi tiếp tục được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Sau hội thi, cá đồng được nướng trui để mọi người cùng thưởng thức - Ảnh: TRUNG PHẠM