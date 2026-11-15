Mì sụa Sóc Trăng, sợi mì đặc biệt dài như 'đời người'

Mì sụa nấu với tôm, thịt heo... ngon khỏi ch - Ảnh: KHẮC TÂM

Anh Dũng, quê ở Cà Mau kể: Năm 1995, trong một lần đi công tác ở Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ), anh ghé vào một tiệm bánh ngọt của người Hoa ở chợ trung tâm. Hôm đó, Thúy Diễm - con gái chủ tiệm tiếp chuyện với anh.

Duyên tình trên đất Sóc

Sau lần gặp này, ánh mắt, nụ cười… của con chủ tiệm bánh đã "cướp hồn" anh Dũng. Tuần sau anh quay lại vùng đất Sóc, lấy cớ mua bánh, chứ nói trắng ra vì phải lòng Thúy Diễm nhiều hơn. Hai người hợp nhau. Thư đi thư lại, ba năm sau hai người nên duyên vợ chồng. Anh Dũng trở thành "phò mã" của một gia đình gốc Hoa ở Sóc Trăng và ở rể từ đó đến nay.

Hôm mừng thọ của bà ngoại vợ, cha vợ của anh vào bếp, tự tay nấu món mì sụa, ăn với gà đi bộ, kèm xà lách, hành, ngò... Anh Dũng chia sẻ đó là lần đầu trong đời, anh thấy tiệc sinh nhật được đãi món mì vàng óng, sợi dài thòn.

Lọn mì sụa được bán tại một tiệm ở chợ phường Phú Lợi - Ảnh: KHẮC TÂM

Thấy con rể bỡ ngỡ, cha vợ anh Dũng giải thích đó là mì sụa, đặc sản của người Hoa ở Sóc Trăng, Bạc Liêu và Trà Vinh cũ. Theo lời của cha vợ anh Dũng, mì sụa Sóc Trăng là một món ăn truyền thống mang đậm nét văn hóa của đồng bào người Hoa. Sợi mì sụa rất dài, tượng trưng cho sự may mắn, trọn vẹn, hạnh phúc và sống lâu nên còn được gọi là "mì trường thọ".

Trước khi ăn, mì sụa phải được trụng nước sôi, sau đó xả nước sạch cho bớt mặn - Ảnh: KHẮC TÂM

Anh Dũng cho hay theo phong tục của người Hoa, trong các dịp đặc biệt như Tết, tiệc sinh nhật (thường của người lớn tuổi), món gì có thể thiếu, chứ không thể thiếu món "mì trường thọ".

"Lần đầu tôi ăn mì sụa, cảm nhận rất thú vị, mềm mà không ngán", anh Dũng nhớ lại.

Từ chỗ cảm nhận ban đầu thấy món lạ, hay hay, sau vài lần ăn, anh Dũng mê món mì sụa lúc nào không hay. "Bây giờ cứ vài ba ngày không ăn mì sụa, tôi thấy thèm, phải ăn cho được", anh Dũng chia sẻ.

Sợi mì sụa dài đặc biệt, mỗi bó chỉ có một sợi

Không chỉ mê, anh Dũng còn đến một số tiệm làm mì ở chợ trung tâm phường Phú Lợi của người Hoa để tìm hiểu. Anh Dũng "bật mí" sợi mì sụa làm từ bột đậu nành, kèm trứng gà có lòng đỏ đậm nên có màu vàng óng tự nhiên. Sợi mì sụa dài hơn các loại mì thông thường. Một bó mì sụa chỉ có một sợi mì, kéo dài từ A đến B, cho nên trọng lượng của các lọn mì không bằng nhau. Trong lúc làm mì, có thể sợi mì bị đứt, thì người thợ sẽ cho hoàn thành lọn mì đó luôn.

Tô mì sụa được nấu với thịt gà thả vườn - Ảnh: KHẮC TÂM

Tại TP Sóc Trăng cũ, hiện một số quán bán hủ tiếu của người Hoa, có bán món mì sụa. Khi đến quán ăn, khách có thể gọi món mì sụa xào với hải sản, thịt heo… Ngoài ra, có thể gọi món mì sụa ăn kèm với nước súp giò heo, hải sản, thịt vịt tiềm, thịt gà… Khi ăn, sợi mì mềm, vị béo ngọt nhẹ mà không bị ngán.

"Những ngày trời lạnh, được ăn một tô mì sụa hải sản còn gì sướng bằng. Lúc bưng ra, tô mì bốc khói, hải sản tươi ngon, chấm với nước tương ớt hoặc nước mắm chanh ớt, ta nói đã đời làm sao, ăn sạch tô mà vẫn chưa đã", anh Dũng giới thiệu.

Anh Phát, quê An Giang cho biết từng được một người bạn ở TP Sóc Trăng cũ mời về nhà đãi món mì sụa vịt tiềm. "Tôi từng ăn nhiều loại mì, nhưng thực lòng mà nói, mì sụa ngon thiệt. Sợi mì mềm, không ngán. Họ hầm lâu nên phần đùi thịt vịt thấm gia vị, tan chảy trong miệng. Chấm với xì dầu, sa tế… ta nói ngon tê tái người", anh Phát nhớ lại.

Do nguyên liệu làm mì sụa khá đặc biệt, lại là đặc sản nên giá bán tại quán cũng khá cứng, dao động từ 45.000-90.000 đồng/tô.

Không chỉ thưởng thức món ăn đặc sản của người Hoa tại các quán ăn, du khách có thể tìm mua mì sụa tại các quầy bán bún, mì tại chợ trung tâm phường Phú Lợi mang về nhà tự nấu hoặc làm quà cho người thân. Trong đó, có một tiệm làm mì sụa lâu đời nổi tiếng nằm trên đường Hàm Nghi, giá bán hiện nay 70.000 đồng/kg."Không phải tôi quảng cáo cho đặc sản của quê vợ. Nói thiệt, nếu ai chưa thử thì nên ăn một lần, biết đâu rồi cũng mê món mì sụa như tôi", anh Dũng nói vui.