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Người đàn ông nghi phóng hỏa, đâm chết nhân tình ở Vĩnh Long

tác giả
KHẮC TÂM
và 1 tác giả khác
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Không chấp nhận việc người tình muốn chia tay, T. nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa giết nạn nhân. Theo công an, rạng sáng 10-11, T. mua xăng đến phòng trọ phóng hỏa, dùng dao đâm khiến người phụ nữ tử vong.

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Khu vực mà T. vứt bỏ hung khí sau khi gây án - Ảnh: CA

Chiều tối 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu đối với T.B.T. (24 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ), nghi phạm trong vụ phóng hỏa, sát hại người phụ nữ tại phòng trọ ở xã Phú Quới.

Truy tìm nghi phạm đang cấp cứu tại bệnh viện

Nạn nhân là chị P.T.N.H. (32 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long), đang thuê phòng trọ tại ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 0h19 ngày 10-11, Công an xã Phú Quới nhận tin báo xảy ra cháy tại khu nhà trọ cho thuê ở ấp Phước Yên. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị H. bị thương, nằm bên ngoài cổng chính khu nhà trọ.

Thời điểm này, một người đàn ông đi ra từ phòng trọ số 4 rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi lực lượng cấp cứu đến kiểm tra, chị H. đã tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra và nhiều vết bỏng. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp ngạt khói.

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người đàn ông rời khỏi hiện trường là T.B.T. Qua truy xét, công an phát hiện T. đang điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ nên cử cán bộ đến tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu.

Bước đầu, T. khai nhận nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. T. và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng thời gian gần đây chị H. muốn chia tay, T. không đồng ý. Đối tượng nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa giết nạn nhân.

Mua xăng, chốt cửa các phòng trọ trước khi gây án

Theo lời khai ban đầu, tối 9-11, T. đến phòng trọ tìm chị H. nhưng nạn nhân không mở cửa. Sau đó, T. đi mua một can xăng rồi quay lại khu nhà trọ.

Khoảng 0h ngày 10-11, T. dùng kẽm chốt cửa bên ngoài các phòng trọ rồi đến phòng số 4. Tại đây, giữa T. và chị H. xảy ra cự cãi. T. phóng hỏa, đồng thời dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Ngọn lửa bùng lên, chị H. chạy ra ngoài kêu cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, T. cũng bị bỏng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí bên bụi cỏ trên đường tẩu thoát rồi đón taxi đến bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu.

Hiện sức khỏe T. khá yếu, đang được bác sĩ chăm sóc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phân công cán bộ túc trực, giám sát tại bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

- Ảnh 2.Yêu quá mức không là lý do biện minh cho ghen tuông

Tình yêu cần sự tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng. Bởi khi nỗi bất an biến thành những cơn ghen tuông, cấm đoán, tình yêu sẽ chỉ còn là một thứ áp lực.

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KHẮC TÂM - HOÀI THƯƠNG
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    Chủ đề: Nghi phạm công an phòng trọ Vĩnh Long

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