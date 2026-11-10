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Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương nghi dao đâm, quần áo bị cháy

tác giả
KHẮC TÂM
và 1 tác giả khác
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Một phụ nữ 32 tuổi ở Vĩnh Long tử vong với nhiều vết thương nghi do dao đâm, cơ thể bị cháy sau khi chạy ra khỏi phòng trọ. Cùng bước ra khỏi phòng trọ với nạn nhân còn có T.B.T với con dao trên tay.

Người phụ nữ tử vong sau khi bị đâm, bị đốt trong phòng trọ ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

T.B.T ra khỏi phòng trọ với con dao trên tay - Ảnh: CA

Ngày 10-11, UBND xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc có dấu hiệu giết người, xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h19 cùng ngày, Công an xã Phú Quới nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu giết người và đốt xác tại khu dân cư ấp Phước Yên. Lực lượng công an xã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến hiện trường xác minh.

Ghi nhận ban đầu, thời điểm trên, nhiều người nghe tiếng nổ và phát hiện lửa bùng lên từ phòng trọ số 4. Sau đó, T.B.T. (24 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) từ trong phòng trọ của chị P.T.N.H. (32 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) chạy ra ngoài, trên tay cầm dao.

Còn chị H. chạy theo sau trong tình trạng quần áo đang cháy. Khi đến cửa nhà trọ, chị H. gục ngã và tử vong sau đó. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghi do dao đâm, cơ thể bị cháy.

T. cũng bị bỏng nặng, được đưa đến một bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã giữ T. để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Người phụ nữ tử vong sau khi bị đâm, bị đốt trong phòng trọ - Ảnh 2.Hai người đàn ông tử vong tại hai phòng trọ cách nhau 100m

TTO - Trong cùng một buổi sáng, người dân phát hiện hai người đàn ông tử vong tại hai phòng trọ trong con hẻm trên quốc lộ 13 tại tỉnh Bình Dương.

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KHẮC TÂM - HOÀI THƯƠNG
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    Chủ đề: phòng trọ đốt xác Vĩnh Long Điều tra

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