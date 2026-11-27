Việc kiểm soát đường huyết quá chặt có thể dẫn đến hạ đường huyết - Ảnh minh họa: Freepik

Theo thông tin từ Trung tâm Nội tiết và Chuyển hóa, Bệnh viện Bạch Mai, hầu như ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận bệnh nhân đái tháo đường nhập viện cấp cứu do hạ đường huyết. Phần lớn là người cao tuổi, với chỉ số HbA1c dưới 6,5%, thấp hơn mục tiêu thường được đề xuất dưới 7%.

Khai thác tiền sử cho thấy không ít bệnh nhân từng nhiều lần bị hạ đường huyết nhưng chưa được điều chỉnh thuốc, đến khi xảy ra đợt hạ đường huyết nặng mới nhập viện.

Kiểm soát đường huyết quá mức có thể gây nguy hiểm

Các bác sĩ cho hay nhiều người mắc đái tháo đường vẫn cho rằng đường huyết càng thấp, HbA1c càng gần mức bình thường thì càng tốt. Tuy nhiên, quan niệm này không phải lúc nào cũng đúng, nhất là với người từ 65 tuổi trở lên.

Khi tuổi cao, sức khỏe có thể thay đổi đáng kể: chức năng thận suy giảm, ăn uống thất thường, cân nặng giảm, sức khỏe yếu đi, mắc thêm bệnh mạn tính hoặc suy giảm trí nhớ. Những phác đồ điều trị từng phù hợp trước đây có thể trở nên không còn an toàn.

Đặc biệt, insulin và các thuốc nhóm sulfonylurea có nguy cơ gây hạ đường huyết, nhất là khi người bệnh ăn uống kém, chức năng thận suy giảm hoặc sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc.

Hạ đường huyết ở người cao tuổi không chỉ gây vã mồ hôi, run tay, chóng mặt mà còn có thể dẫn đến lú lẫn, té ngã, chấn thương, rối loạn nhịp tim, nhập viện. Những đợt hạ đường huyết nghiêm trọng còn có thể làm suy giảm thêm chức năng thể chất và nhận thức, ảnh hưởng đến khả năng tự chăm sóc và chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, một phác đồ điều trị làm HbA1c giảm thấp nhưng khiến người bệnh thường xuyên hạ đường huyết chưa chắc đã là phác đồ tốt.

Mục tiêu điều trị cần cá thể hóa

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ (AACE) năm 2026, mục tiêu HbA1c khoảng 7-8% có thể phù hợp với bệnh nhân có tình trạng suy yếu thể chất.

Mục tiêu kiểm soát đường huyết ở người cao tuổi cần được lựa chọn dựa trên tình trạng sức khỏe tổng thể, không áp dụng cứng nhắc một mức cho tất cả.

Một người 70 tuổi còn khỏe mạnh, hoạt động thể chất tốt, ít bệnh đồng mắc có thể vẫn phù hợp với mục tiêu kiểm soát đường huyết tương đối chặt chẽ.

Trong khi đó, người 75-80 tuổi có nhiều bệnh mạn tính, suy giảm nhận thức, hạn chế vận động, dinh dưỡng kém hoặc từng nhiều lần hạ đường huyết có thể cần mục tiêu HbA1c ít nghiêm ngặt hơn.

Khi lựa chọn mục tiêu điều trị, bác sĩ cần đánh giá mức độ suy yếu thể chất, khả năng vận động và sinh hoạt, tình trạng nhận thức, dinh dưỡng, chức năng thận, bệnh tim mạch, tiền sử hạ đường huyết, số lượng thuốc đang sử dụng cũng như sự hỗ trợ từ gia đình và người chăm sóc.

Mục tiêu không phải đạt HbA1c thấp nhất có thể, mà là duy trì đường huyết ở mức an toàn, giảm biến chứng và bảo đảm người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Bác sĩ khuyến cáo việc sử dụng nhiều thuốc hoặc duy trì đơn thuốc trong thời gian dài không đồng nghĩa kiểm soát bệnh tốt hơn - Ảnh minh họa

Giảm thuốc khi cần cũng là một phần điều trị

Ở người cao tuổi mắc đái tháo đường, các bác sĩ khuyến cáo việc sử dụng nhiều thuốc hoặc duy trì đơn thuốc trong thời gian dài không đồng nghĩa kiểm soát bệnh tốt hơn.

Khi sức khỏe thay đổi, bác sĩ cần đánh giá lại toàn bộ phác đồ, cân nhắc giảm liều, ngừng một số thuốc hoặc đơn giản hóa cách dùng. Điều này đặc biệt cần thiết ở bệnh nhân có HbA1c thấp hơn mục tiêu cá thể hóa, thường xuyên hạ đường huyết hoặc đang sử dụng insulin, sulfonylurea.

Các nhóm thuốc có nguy cơ hạ đường huyết thấp như metformin, thuốc ức chế DPP-4, thuốc đồng vận GLP-1 hoặc thuốc ức chế SGLT2 có thể được cân nhắc tùy tình trạng người bệnh. Việc lựa chọn thuốc vẫn cần dựa trên chức năng thận, tim mạch, dinh dưỡng, khả năng dung nạp và lợi ích bảo vệ cơ quan.

Sau khi điều chỉnh thuốc, người bệnh và gia đình cần phối hợp với bác sĩ theo dõi đường huyết, đánh giá lại sức khỏe và mục tiêu điều trị định kỳ. Không tự ý tăng, giảm hoặc ngừng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Ở người cao tuổi mắc đái tháo đường, giảm cường độ điều trị khi cần không phải là từ bỏ kiểm soát bệnh, mà là điều chỉnh để lợi ích điều trị tương xứng với nguy cơ. Phòng ngừa hạ đường huyết, duy trì khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống cần được đặt ngang với mục tiêu kiểm soát đường huyết lâu dài.