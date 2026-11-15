13.800 ca tử vong do đái tháo đường trong 5 năm: Phụ nữ nhiều hơn, nam giới chết ở độ tuổi trẻ hơn

Người dân lấy máu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo báo cáo Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, do Cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu công bố, trong 5 năm qua, cả nước có khoảng 13.800 người tử vong do đái tháo đường.

Trung bình mỗi năm ghi nhận khoảng 2.800 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Riêng năm 2025, số ca tử vong lên mức cao nhất trong giai đoạn, với 3.723 trường hợp, chiếm 27% tổng số ca tử vong do đái tháo đường trong 5 năm.

Đái tháo đường là bệnh lý có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu đường huyết tăng cao kéo dài. Các biến chứng có thể dẫn đến hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu, tổn thương mạch máu, làm suy giảm chức năng tim, thận và hệ thần kinh, thậm chí gây tử vong.

Phụ nữ tử vong nhiều hơn, nam giới chết ở độ tuổi trẻ hơn

Phân tích theo giới tính cho thấy phụ nữ chiếm tỉ trọng lớn hơn trong số trường hợp tử vong do đái tháo đường. Trong tổng số hơn 13.800 ca tử vong giai đoạn 2021-2025, phụ nữ chiếm 54,3%, cao hơn nam giới 8,7 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, sự khác biệt về số ca tử vong giữa hai giới thay đổi đáng kể theo độ tuổi.

Ở nhóm dưới 60 tuổi, nam giới có 2.596 trường hợp tử vong do đái tháo đường, cao gấp 1,6 lần so với phụ nữ cùng nhóm tuổi.

Ngược lại, ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, số phụ nữ tử vong do căn bệnh này là 5.905 người, cao hơn 1,6 lần so với nam giới.

Như vậy, dù tổng số phụ nữ tử vong do đái tháo đường cao hơn nam giới, số liệu theo nhóm tuổi cho thấy nam giới có số ca tử vong nhiều hơn ở độ tuổi dưới 60. Đây là nhóm tuổi còn trong độ tuổi lao động, cho thấy gánh nặng tử vong do bệnh không chỉ tập trung ở người cao tuổi.

Tỉ lệ tử vong theo nhóm tuổi và giới tính do đái tháo đường - Ảnh: Chụp từ báo cáo

97% ca tử vong ở người từ 40 tuổi trở lên

Xét theo độ tuổi, tử vong do đái tháo đường chủ yếu xảy ra ở nhóm từ 40 tuổi trở lên, chiếm khoảng 97% tổng số trường hợp trong giai đoạn 2021-2025.

Dù số ca tử vong ở người trẻ còn thấp, báo cáo vẫn ghi nhận 7 trường hợp ở nhóm 10-14 tuổi, 11 trường hợp ở nhóm 15-19 tuổi, và 31 trường hợp ở nhóm 20-24 tuổi trong 5 năm.

Những trường hợp này cho thấy tử vong do đái tháo đường không chỉ xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi. Việc ghi nhận các ca tử vong ở nhóm tuổi trẻ cũng đặt ra yêu cầu quan tâm hơn đến phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh từ sớm.

Với đặc điểm có thể gây tổn thương nhiều cơ quan và dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, đái tháo đường là bệnh lý cần được quan tâm kiểm soát lâu dài, thay vì chỉ chú trọng điều trị khi đã xuất hiện triệu chứng hoặc biến chứng.

Nhận biết sớm dấu hiệu đái tháo đường Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đái tháo đường thường diễn tiến âm thầm, nhiều người không nhận ra bệnh ở giai đoạn đầu. Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm: Khát nước nhiều, đi tiểu thường xuyên, nhất là ban đêm. Thường xuyên đói, ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân không rõ nguyên nhân. Mệt mỏi kéo dài, uể oải, khó tập trung. Nhìn mờ, vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng. Tê bì, châm chích hoặc nóng rát ở bàn tay, bàn chân. Nhiễm nấm, viêm nhiễm vùng sinh dục tái phát. Các bác sĩ khuyến cáo người có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, đặc biệt khi thừa cân, béo phì, ít vận động, có người thân mắc đái tháo đường hoặc từng mắc đái tháo đường thai kỳ, nên đến cơ sở y tế kiểm tra đường huyết. Không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt mới đi khám. Lưu ý, các dấu hiệu trên không đặc hiệu và không thể thay thế xét nghiệm để chẩn đoán bệnh.