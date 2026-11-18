Một tài xế vi phạm lỗi vượt đèn đỏ ở Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, cơ quan này sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024.

Về định hướng, cơ quan soạn thảo sẽ xây dựng nghị định mới theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời xem xét số lần vi phạm (đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện hành vi vi phạm) để áp dụng hình thức xử lý phù hợp.

Những trường hợp nào sẽ xử lý cảnh cáo?

Thông tin thêm với Tuổi Trẻ, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định không phải mọi hành vi vượt đèn đỏ lần đầu đều chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc trừ điểm bằng lái xe như một số trang mạng xã hội đăng tải.

Theo đó, nghị định mới sẽ được xây dựng với quy tắc xử phạt nghiêm (theo mức xử phạt hiện hành) đối với trường hợp đèn đỏ đã bật sáng nhưng tài xế vẫn cố tình vượt đèn, đi qua nút giao hoặc lái xe đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác. Với những vi phạm trên, dù lần đầu hay tái diễn đều bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, cơ quan chức năng sẽ phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với những trường hợp như: đang di chuyển thì đèn chuyển vàng, tài xế đã dừng lại; rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Đối với những hành vi này sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu.

Cùng đó, những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông cũng được xem xét áp dụng chế tài trên. Trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Về điều kiện, việc xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

So sánh mức phạt hành vi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông hiện hành và dự kiến sửa đổi - Ảnh: HỒNG QUANG

Xử phạt cảnh cáo là gì?

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, xử phạt cảnh cáo là một hình thức xử phạt mà cơ quan chức năng vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người vi phạm sẽ không bị phạt tiền, trừ điểm hoặc tước giấy phép lái xe… Tuy nhiên, đây vẫn được tính là một lần vi phạm hành chính của người thực hiện hành vi.

Hiện nay cơ sở dữ liệu về định danh điện tử, giấy phép lái xe và đăng ký xe đã liên thông, do vậy cơ quan chức năng có thể theo dõi, giám sát được số lần vi phạm của tài xế. Do vậy, nếu thực hiện hành vi từ lần thứ 2 có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu để áp dụng các chế tài nghiêm khắc hơn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm, đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.

"Đây là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.