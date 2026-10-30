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Biển 'đèn đỏ cấm rẽ phải' được tháo dỡ vì không hợp lý, bạn đọc đồng tình

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Nhiều bạn đọc cho rằng việc sử dụng biển nền xanh, chữ trắng để thông báo "cấm rẽ phải khi đèn đỏ" là không cần thiết và dễ gây nhầm lẫn với biển "cho phép rẽ phải" nên đề nghị bỏ để tránh gây nhầm lẫn.

Biển 'đèn đỏ cấm rẽ phải' được tháo dỡ vì không hợp lý, bạn đọc đồng tình - Ảnh 1.

Biển "đèn đỏ cấm rẽ phải" ở cột đèn giao thông tại ngã ba Bắc Lý đã được gỡ bỏ - Ảnh: QUỐC NAM

Sau bài viết "Biển 'Cấm rẽ phải' nền xanh khiến dân nhầm lẫn, cơ quan chức năng nói gì?", nhiều bạn đọc cho rằng việc sử dụng biển nền xanh, chữ trắng để thông báo cấm rẽ phải khi đèn đỏ dễ gây nhầm lẫn với biển cho phép rẽ phải.

Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng rà soát, thống nhất cách thể hiện biển báo hoặc gỡ bỏ những biển thông báo không phù hợp để người đi đường dễ nhận biết, tránh vi phạm giao thông ngoài ý muốn.

Trưa cùng ngày, trao đổi cùng Tuổi Trẻ, đại diện Sở Xây dựng Quảng Trị, cho biết đã rà soát kiểm tra thực tế về việc biển chỉ dẫn cấm rẽ phải ở các trụ đèn giao thông khiến người dân nhầm lẫn. "Chúng tôi đã đề nghị một số đơn vị quản lý các tuyến đường liên quan tổ chức tháo dỡ những biển chỉ dẫn chưa phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông", vị này nói.

Theo ghi nhận, đến thời điểm này biển chỉ dẫn "đèn đỏ cấm rẽ phải" trên trụ đèn giao thông ở ngã ba Bắc Lý (phường Đồng Thuận) đã được tháo gỡ. Người dân chỉ đi theo tín hiệu đèn.

Sau khi bài báo đăng trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã có góp ý về việc lắp biển chỉ dẫn "cấm rẽ phải" này. Phần lớn đều cho rằng biển này không hợp lý.

Bạn đọc tên Liêm cho rằng không cần thiết phải lắp thêm biển báo nếu quy định về tín hiệu giao thông đã rõ ràng. "Việc bổ sung biển cấm rẽ phải khi đèn đỏ có thể khiến người tham gia giao thông thêm bối rối, trong khi chỉ cần chấp hành tín hiệu đèn là đủ", bạn Liêm bày tỏ.

Cùng quan điểm, một số bạn đọc cho rằng cần xem xét sự cần thiết của loại biển này, tránh tình trạng biển báo bổ sung không những không giúp người đi đường dễ nhận biết mà còn gây hiểu nhầm tại các nút giao.

Trong khi đó, bạn đọc Hoàng Nguyễn đề xuất cần có quy chuẩn thống nhất trên cả nước về hình dạng, kiểu chữ và màu sắc của các loại biển báo. 

Theo bạn đọc này, việc thống nhất cách thể hiện sẽ giúp người dân nhận biết biển báo ngay cả khi biển bị bẩn, phai màu hoặc khó quan sát rõ nội dung.

Bạn đọc Hoàng Vân cũng cho rằng các loại biển cấm và biển chỉ dẫn cần có sự phân biệt rõ ràng về màu nền, màu chữ. 

Việc sử dụng màu sắc tương tự nhau cho biển cấm và biển cho phép có thể khiến người đi đường nhầm lẫn, nhất là trong điều kiện thiếu sáng hoặc khi di chuyển qua nút giao trong thời gian ngắn.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại nhiều nút giao có đèn tín hiệu giao thông ở Quảng Trị, biển "Đèn đỏ cấm rẽ phải" được lắp đặt với nền xanh, chữ trắng, tương tự biển "Cho phép rẽ phải". 

Một số người dân phản ánh đã nhầm lẫn giữa hai loại biển này, đặc biệt vào ban đêm khi ánh đèn gây lóa và người đi đường không kịp đọc kỹ nội dung.

Biển cấm rẽ phải khi đèn đỏ không hợp lý, cơ quan quản lý bắt đầu tháo dỡ - Ảnh 2.Bao giờ cập nhật thói quen nhường đường cho xe rẽ phải?

Một số người vẫn chưa cập nhật thói quen nhường đường cho xe rẽ phải ở những giao lộ cho phép rẽ phải.

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    Chủ đề: rẽ phải QUảng Trị sở Xây dựng nhầm lẫn biển chỉ dẫn

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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