Gen Z ngày càng yêu thích những món đồ công nghệ cũ, xưa - Ảnh: PEXELS

Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), từ phong cách Y2K, đĩa than, máy ảnh phim đến điện thoại xưa, gen Z đang ngày càng quan tâm đến thời trang, âm nhạc và công nghệ của những thập niên trước, dù họ chưa từng sống trong thời đó.

Làn sóng hoài cổ cho thấy gen Z đang mệt mỏi với thời đại số

Một khảo sát với 2.085 người trưởng thành tại Mỹ do The Harris Poll và Human Flourishing Lab thực hiện năm 2025 cho thấy cứ 10 người thì có khoảng 7 người cảm thấy nhớ nhung những thời kỳ trước khi mình ra đời. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở gen Z và gen Y.

Đáng chú ý, 2/3 số người thuộc gen Z cho biết việc tìm về quá khứ giúp họ bớt lo lắng về tương lai.

Lớn lên trong thời đại có nhiều nỗi lo về biến đổi khí hậu, bất ổn xã hội và lúc nào cũng phải kết nối trên mạng, nhiều người trẻ đang muốn tìm lại một cuộc sống đơn giản hơn, ít phụ thuộc vào điện thoại và công nghệ hơn.

Theo Lauren Cook - nhà tâm lý học lâm sàng tại California (Mỹ), gen Z đang tìm đến những món đồ và cách sống của thế hệ trước để sống chậm lại, bớt phụ thuộc vào công nghệ và chú ý nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh.

Điều này thể hiện qua những việc đơn giản như mua quần áo cũ, hẹn gặp bạn bè mà không dùng điện thoại hay sưu tầm CD, DVD.

Andrew Abeyta, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Rutgers, cho rằng người trẻ tìm đến những món đồ cũ không chỉ vì chúng lạ mắt hay mang lại cảm giác mới mẻ.

Họ còn muốn tìm lại những cái hay của quá khứ và áp dụng vào cuộc sống hiện tại.

Hoài niệm giúp con người kết nối

Trào lưu hoài cổ giúp gen Z khám phá những trải nghiệm mới, sống chậm và thư giãn hơn - Ảnh: PEXELS

Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy việc nhớ lại những kỷ niệm của chính mình có thể giúp con người bớt cô đơn, gắn kết với mọi người và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc nhớ về những thời kỳ mình chưa từng trải qua cũng có thể mang lại những tác động tích cực tương tự.

Tim Wildschut, giáo sư tâm lý học tại Đại học Southampton (Anh), cho rằng hoài niệm giúp con người thấy được sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó, họ nhận ra những điều từng quan trọng với mình vẫn có giá trị trong cuộc sống hôm nay.

Tìm về đồ cũ để thoát khỏi áp lực phải chạy theo cái mới

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Clay Routledge, việc tìm về những thứ thuộc về quá khứ giúp gen Z bớt lo lắng về tương lai. Chẳng hạn, thay vì nghe nhạc theo gợi ý của Spotify, họ thích tự chọn và sưu tầm băng cassette; dùng điện thoại đời cũ ít chức năng để tránh mạng xã hội, hay mua quần áo cũ thay vì chạy xu hướng mới.

Nhà tâm lý học Goali Saedi Bocci cho rằng gen Z thích đồ cũ một phần vì muốn dùng lại những món đồ còn tốt, mua sắm ít hơn.

Việc tìm hiểu âm nhạc, quần áo và đồ dùng ngày xưa cũng giúp người trẻ có thêm chuyện để trò chuyện với cha mẹ, ông bà, hiểu hơn về cuộc sống của các thế hệ trước và tìm được những người có cùng sở thích.

Có một điều khá thú vị, gen Z biết đến những trào lưu hoài cổ chủ yếu qua TikTok và mạng xã hội. Nhưng cũng chính việc ngày càng chán mạng xã hội, họ lại muốn tìm về thời chưa có Internet.

Không nên lý tưởng hóa quá khứ Một số người cho rằng gen Z thích quá khứ vì muốn né tránh những áp lực trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người trẻ có thể học hỏi những điều tốt đẹp từ quá khứ và áp dụng vào cuộc sống hôm nay. Lauren Cook khuyên người trẻ nên nghĩ xem điều gì ở những thời kỳ trước khiến họ yêu thích, chẳng hạn mọi người tự do ăn mặc, thoải mái thể hiện bản thân hay gặp gỡ nhau mà không bị điện thoại làm phiền. Những điều đó hoàn toàn có thể thực hiện trong cuộc sống ngày nay mà không cần phải quay lại quá khứ. Dù vậy, cũng không nên nghĩ rằng ngày xưa mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Goali Saedi Bocci cho rằng thời nào cũng có khó khăn riêng. Cuộc sống hiện nay vẫn có nhiều điều tốt hơn trước, như y học phát triển, công nghệ hiện đại, bình đẳng hơn và có nhiều cơ hội để mỗi người lựa chọn. Với các nhà tâm lý học, việc gen Z tìm về quá khứ không có nghĩa là họ muốn quay lại sống trong thời kỳ đó. Quan trọng hơn, điều này giúp họ nhận ra những gì mình đang thiếu trong cuộc sống hiện tại, như gặp gỡ trực tiếp, thói quen mua sắm hợp lý hay ít phụ thuộc vào công nghệ hơn. Clay Routledge cho rằng đây là một tín hiệu tích cực. Dù không sống trong thời kỳ chưa có Internet phổ biến, gen Z vẫn tìm thấy ở quá khứ những cách sống đơn giản, lành mạnh và cân bằng hơn.